Dell Aktie hebt Prognose an – Jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten? 💻

Das Wichtigste in Kürze Deutlich höhere Wachstumsprognose dank KI-Nachfrage

KI treibt neue Umsatzrekorde an

Starke Dividendenpolitik & Kapitalrückflüsse

Einleitung Die Dell Aktie hat nach der Anhebung ihrer langfristigen Umsatz- und Gewinnprognosen kräftig zugelegt. Der PC- und Serverhersteller profitiert stark vom globalen KI-Boom, insbesondere durch die steigende Nachfrage nach Hochleistungsrechnern, Speicher- und Netzwerklösungen. Doch lohnt es sich jetzt, die Dell Aktie zu kaufen, oder ist der Kursanstieg bereits zu weit gelaufen? ► Dell ISIN: US24703L2025 | WKN: A2N6WP | Ticker: DELL.US ✅ Drei Key Takeaways 📈 Deutlich höhere Wachstumsprognose dank KI-Nachfrage Neues jährliches Umsatzwachstumsziel: 7–9 % (zuvor 3–4 %).

Bereinigtes Gewinnwachstum pro Aktie: 15 % oder mehr (bisher 8 %).

Dell rechnet mit einem nachhaltigen KI-getriebenen Nachfrageboom. 🤖 KI treibt neue Umsatzrekorde an CEO Michael Dell : „Kunden sind hungrig nach KI und den Ressourcen, um Intelligenz in großem Maßstab einzusetzen.“

KI-Infrastruktur-Geschäft wächst rasant – innerhalb von zwei Jahren soll das Segment ein 20-Milliarden-Dollar-Geschäft werden.

Nachfrage nach Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen steigt weltweit. 💰 Starke Dividendenpolitik & Kapitalrückflüsse Dell verlängert Zusage, die Dividende bis 2030 jährlich um mindestens 10 % zu erhöhen .

Überschüssiger Cashflow fließt weiterhin über Aktienrückkäufe und Dividenden an Aktionäre zurück.

Für langfristige Investoren bleibt Dell damit ein attraktiver Dividendentitel. 📊 Fundamentaldaten zur Dell Aktie (2025) Kennzahl Wert / Info Neues Umsatzwachstum 7–9 % p.a. Gewinnwachstum je Aktie ≥ 15 % p.a. Dividendenwachstum ≥ 10 % jährlich bis 2030 KI-Geschäft Soll 20 Mrd. USD in 2 Jahren erreichen Hauptsitz Round Rock, Texas 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: Dell Aktie – Aktien kaufen oder Geduld bewahren? Die Dell Aktie überzeugt mit starken Fundamentaldaten, einem klaren KI-Fokus und einer attraktiven Dividendenstrategie. Die neuen Prognosen unterstreichen das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens. Langfristig orientierte Anleger könnten Rücksetzer zum Aktien kaufen nutzen – kurzfristig dürfte die Aktie nach der Rallye jedoch anfällig für Gewinnmitnahmen bleiben. Dell Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ zur Dell Aktie 1. Warum steigt die Dell Aktie aktuell so stark?

Die Dell Aktie profitiert vom weltweiten KI-Boom. Die Nachfrage nach Hochleistungsrechnern, Speicher- und Netzwerklösungen wächst rapide, was die Umsätze und Gewinnprognosen deutlich steigen lässt. 2. Sollte man jetzt Dell Aktien kaufen?

Langfristig ja – Dell überzeugt mit klarer KI-Strategie, starkem Cashflow und steigenden Dividenden. Kurzfristig könnte der Kurs nach der Rallye aber anfällig für Gewinnmitnahmen sein. 3. Wie hoch ist die aktuelle Wachstumsprognose von Dell?

Dell erwartet künftig ein jährliches Umsatzwachstum von 7–9 % und ein Gewinnwachstum je Aktie von mindestens 15 % – ein klarer Vertrauensbeweis des Managements. 4. Wie profitiert Dell vom KI-Trend?

Dell liefert Rechen-, Speicher- und Netzwerklösungen für KI-Infrastruktur. Das KI-Geschäft soll in den kommenden zwei Jahren auf 20 Milliarden US-Dollar anwachsen. 5. Zahlt Dell eine Dividende?

Ja. Dell hat zugesagt, die Dividende bis 2030 jährlich um mindestens 10 % zu erhöhen und gleichzeitig Aktienrückkäufe fortzusetzen – ein starkes Signal für langfristige Investoren.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.