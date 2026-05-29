Dell Prognose 2027: KI-Boom treibt Rekordzahlen - Börse Aktuell analysiert Dell-Aktie

Dell Technologies (DELL.US) hat mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Der Konzern profitiert wie kaum ein anderes Unternehmen vom globalen KI-Boom und meldete Rekordumsätze, ein explosionsartiges Gewinnwachstum sowie eine deutlich angehobene Jahresprognose. Die aktuelle Dell Prognose zeigt, dass insbesondere das Geschäft mit KI-Servern zum wichtigsten Wachstumstreiber geworden ist.

► Dell Technologies Inc. WKN: A2N6WP | ISIN: US24703L2025 | Ticker: DELL

Die Reaktion an der Börse ließ nicht lange auf sich warten: Die Dell-Aktie sprang nach Veröffentlichung der Zahlen im nachbörslichen Handel um fast 40 % nach oben. Für Anleger, die Börse Aktuell verfolgen, zählt Dell damit zu den spannendsten KI-Werten am Markt.

Dell übertrifft Erwartungen deutlich

Im ersten Quartal erzielte Dell einen Rekordumsatz von 43,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 88 % im Jahresvergleich. Gleichzeitig stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 4,86 US-Dollar und lag damit deutlich über den Analystenschätzungen von 2,99 US-Dollar.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

Umsatz steigt um 88 % im Jahresvergleich auf 43,8 Milliarden US-Dollar

Bereinigter Gewinn je Aktie wächst um 214% auf 4,86 US-Dollar

KI-Server-Aufträge erreichen 24,4 Milliarden US-Dollar

KI-Server-Umsatz steigt auf 16,1 Milliarden US-Dollar

Auftragsbestand im KI-Geschäft wächst auf 51,3 Milliarden US-Dollar

Jahresprognose auf 165 bis 169 Milliarden US-Dollar Umsatz angehoben

Erwarteter KI-Server-Umsatz von rund 60 Milliarden US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr

Dell-Aktie steigt nach den Zahlen um fast 40%

KI wird zum wichtigsten Geschäftsfeld von Dell

Noch vor wenigen Jahren wurde Dell vor allem mit PCs und klassischer Unternehmenshardware in Verbindung gebracht. Heute entwickelt sich künstliche Intelligenz zum dominierenden Wachstumsmotor des Konzerns.

Allein im vergangenen Quartal verbuchte Dell KI-Server-Aufträge im Wert von 24,4 Milliarden US-Dollar und erzielte mit diesen Produkten einen Umsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar. Besonders bemerkenswert ist der Rekord-Auftragsbestand von 51,3 Milliarden US-Dollar.

COO Jeff Clarke erklärte, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiterhin stark zunimmt. Die Projektpipeline sei inzwischen um ein Vielfaches größer als der bereits bestehende Auftragsbestand. Zu den Kunden zählen Hyperscaler, Cloud-Anbieter, Unternehmen mit eigener KI-Infrastruktur sowie Organisationen, die eigene KI-Modelle entwickeln.

Dell Prognose: Jahresausblick deutlich angehoben

Ein zentraler Grund für die positive Marktreaktion war die neue Dell Prognose für das Gesamtjahr. Das Management erwartet nun:

Jahresumsatz zwischen 165 und 169 Milliarden US-Dollar

KI-Server-Umsätze von rund 60 Milliarden US-Dollar

Bereinigten Gewinn je Aktie von etwa 17,90 US-Dollar

Im Vergleich zur bisherigen Prognose entspricht dies einer Umsatzanhebung von rund 27 Milliarden US-Dollar.

Für das kommende Quartal erwartet Dell:

Umsatz zwischen 44 und 45 Milliarden US-Dollar

KI-Server-Umsatz von rund 15,5 Milliarden US-Dollar

Infrastrukturgeschäft wächst auf Rekordniveau

Besonders stark entwickelte sich die Sparte Infrastructure Solutions Group (ISG), die Server, Netzwerklösungen und Speichersysteme umfasst.

Der Umsatz der Sparte stieg um 181 % im Jahresvergleich auf 29 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis legte sogar um 206 % auf 3,1 Milliarden US-Dollar zu.

Dabei stammt das Wachstum nicht ausschließlich aus dem KI-Bereich. Die Umsätze mit klassischen Server- und Netzwerklösungen stiegen ebenfalls um 92 % auf 8,5 Milliarden US-Dollar.

Die Zahlen verdeutlichen, dass Unternehmen weltweit ihre Rechenzentren modernisieren und zusätzliche Kapazitäten aufbauen, um KI-Anwendungen effizient betreiben zu können.

Dell baut ein umfassendes KI-Ökosystem auf

Dell verfolgt eine Strategie, die weit über den Verkauf von Servern hinausgeht. Das Unternehmen entwickelt ein komplettes KI-Ökosystem aus Infrastruktur, Datenspeicherung, Datenmanagement und integrierten Softwarelösungen.

Zu den wichtigsten Partnern gehören:

NVIDIA

Google Cloud

OpenAI

xAI

Palantir

ServiceNow

Mistral

CrowdStrike

Besonders wichtig ist die Initiative „Dell AI Factory with NVIDIA“, die Unternehmen den Aufbau eigener KI-Umgebungen außerhalb öffentlicher Cloud-Plattformen ermöglicht.

Damit adressiert Dell einen wichtigen Branchentrend: Immer mehr Unternehmen bevorzugen lokale KI-Lösungen, um Datenschutzanforderungen, regulatorische Vorgaben und Kosten besser kontrollieren zu können.

Auch das PC-Geschäft wächst wieder

Neben dem KI-Geschäft konnte Dell auch im traditionellen PC-Segment überzeugen.

Der Umsatz der Client Solutions Group (CSG) stieg um 17 % auf 14,6 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft mit kommerziellen PCs erreichte 13 Milliarden US-Dollar Umsatz und verzeichnete bereits das siebte Quartal in Folge Wachstum.

Treiber sind unter anderem:

Der Austausch veralteter PC-Systeme

Die Migration auf Windows 11

Die steigende Nachfrage nach KI-fähigen Computern

Angebot bleibt größter Engpass

Während die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter steigt, wird die Versorgung mit Komponenten zunehmend zum Problem.

Dell verweist insbesondere auf Engpässe bei:

DRAM-Speichern

NAND-Flash-Speichern

Prozessoren

Verschiedenen Rechenzentrums-Komponenten

Laut Management beschleunigen viele Kunden ihre Investitionen, um sich langfristig Rechenkapazitäten zu sichern.

Börse Aktuell: Ist Dell einer der größten Gewinner des KI-Booms?

Die neuesten Geschäftszahlen zeigen eindrucksvoll, wie stark Dell vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert. Rekordumsätze, ein historisch hoher Auftragsbestand und die deutlich angehobene Dell Prognose sprechen für eine anhaltend hohe Dynamik.

Für Anleger, die Börse Aktuell beobachten, entwickelt sich Dell zunehmend von einem klassischen PC-Hersteller zu einem der wichtigsten Infrastrukturanbieter im KI-Sektor. Die größte Herausforderung scheint derzeit nicht die Kundennachfrage zu sein, sondern die Verfügbarkeit der benötigten Komponenten.

Auch die Kursentwicklung unterstreicht die starke Marktposition: Die Dell-Aktie liegt bereits rund 130 % seit Jahresbeginn im Plus. Sollte der Kurs tatsächlich mit einem Aufschlag von rund 40 % eröffnen, könnte sich die Jahresperformance der Aktie der Marke von 200 % annähern.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!