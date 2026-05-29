Snowflake Aktie: Rekordquartal, 6 Mrd. USD AWS-Deal und angehobene Jahresprognose 2027 überzeugen und AWS-Mega-Deal – Jetzt Aktien kaufen?

Das AI-Data-Cloud-Unternehmen Snowflake hat die Märkte mit seinen neuesten Finanzergebnissen für das erste Quartal tief beeindruckt. Angetrieben von einer historischen Umsatzbeschleunigung, einer angehobenen Prognose und einer bahnbrechenden Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) katapultierte sich das Papier im nachbörslichen Handel um satte 30 % nach oben. Für zukunftsorientierte Anleger, die im Bereich Cloud-Infrastruktur und künstliche Intelligenz renditestarke Aktien kaufen möchten, liefert die Snowflake Aktie aktuell ein fundamentales und charttechnisches Ausrufezeichen.

► Snowflake WKN: A2QB38 | ISIN: US8334451098 | Ticker: SNOW.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Erwartungen der Wall Street pulverisiert : Snowflake erzielte einen Umsatz von 1,39 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes EPS von 0,39 US-Dollar und schlug damit die Analystenschätzungen deutlich.

Historische AWS-Kooperation : Mit einer Investitionszusage von 6 Milliarden US-Dollar über fünf Jahre startet Snowflake die größte Infrastruktur-Offensive seiner Geschichte, um KI-Anwendungen direkt auf kontrollierten Unternehmensdaten zu ermöglichen.

Umsatzprognose für 2027 angehoben: Aufgrund des starken Momentums wurde das Jahresziel für den Produktumsatz offiziell von 5,66 Milliarden auf 5,84 Milliarden US-Dollar nach oben geschraubt.

📊 Snowflake Aktie: Rekordquartal bricht historische Marken 📈

Die operativen Kennzahlen im ersten Quartal untermauern die unangefochtene Stärke der Plattform. Der Gesamtumsatz kletterte im Jahresvergleich um 33 % auf 1,39 Milliarden US-Dollar. Die wichtigste Kennzahl des Konzerns – der Produktumsatz – überzeugte mit einem Plus von 34 % auf 1,33 Milliarden US-Dollar. Laut CEO Sridhar Ramaswamy markiert dies das stärkste sequentielle Umsatzwachstum in der gesamten Unternehmensgeschichte und beweist, dass KI ein massiver Rückenwind für Snowflake ist.

Für Investoren, die jetzt Aktien kaufen und auf langfristiges Wachstum setzen wollen, lohnen sich die Blicke auf die Kundenbasis und Bindungsraten:

Millionen-Kunden : Die Zahl der Großkunden mit einem Produktumsatz von über 1 Million US-Dollar stieg im Jahresvergleich um 29 % auf 779 . Allein im ersten Quartal überschritten 46 Kunden diese Schwelle.

Umsatzbindung & Auftragspolster: Die Netto-Umsatzbindungsrate lag bei starken 126 %. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen schossen um 38 % nach oben und erreichten ein massives Polster von 9,21 Milliarden US-Dollar.

🤝 Der 6-Milliarden-Dollar-Deal mit AWS: KI-Infrastruktur der Zukunft 🤖

Ein Hauptargument für das Aktien kaufen bei Snowflake ist die strategische Weitsicht des Managements. Das Unternehmen verkündete eine neue mehrjährige Vereinbarung mit AWS, um die weltweite Einführung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen massiv zu beschleunigen. Snowflake verpflichtet sich hierbei, in den nächsten fünf Jahren 6 Milliarden US-Dollar für die AWS-Infrastruktur auszugeben.

Diese vertiefte Partnerschaft erlaubt es Firmen, KI-Anwendungen direkt auf ihren geschützten Daten zu entwickeln. Sensible Informationen müssen somit nicht mehr zwischen verschiedenen Systemen hin- und hergeschoben werden – ein entscheidender Sicherheitsvorteil im Enterprise-Segment.

🔮 Ausblick: Prognose-Upgrade signalisiert anhaltendes Wachstum 🎯

Snowflake blickt extrem zuversichtlich auf das restliche Geschäftsjahr. Für das anstehende zweite Quartal wird ein Produktumsatz von 1,415 bis 1,420 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der Mittelwert von 1,4175 Milliarden US-Dollar würde damit die üblichen saisonalen Branchenmuster übertreffen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 hob das Management die Erwartungen für den Produktumsatz auf 5,84 Milliarden US-Dollar an (zuvor 5,66 Mrd. USD), was einem stabilen Wachstum von 31 % entspricht.

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🏁 Fazit: Ein Tech-Highflyer in Bestform

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Snowflake Aktie mit diesem Quartalsbericht einen klaren Wendepunkt markiert hat. Das beschleunigte Wachstum, das dicke Auftragspolster von über 9 Milliarden US-Dollar und die enge Verzahnung mit AWS im KI-Sektor zeigen, dass das Unternehmen hervorragend für die Zukunft aufgestellt ist. Wer im Tech-Bereich erstklassige Wachstums-Aktien kaufen möchte, findet in Snowflake einen stark monetarisierenden KI-Profiteur.

Snowflake Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Snowflake Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Snowflake Aktie aus?

Snowflake hat im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Das Unternehmen erzielte einen Gesamtumsatz von 1,39 Milliarden US-Dollar (+33 % zum Vorjahr) und einen bereinigten Gewinn von 0,39 US-Dollar pro Aktie. Der wichtige Produktumsatz stieg um 34 % auf 1,33 Milliarden US-Dollar.

Warum ist die Snowflake Aktie nachbörslich um 30 % gestiegen?

Der Kurssprung um 30 % wurde durch das historisch starke sequentielle Umsatzwachstum , eine angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr und die Bekanntgabe einer wegweisenden 6-Milliarden-Dollar-Infrastruktur-Partnerschaft mit AWS ausgelöst.

Was beinhaltet der Mega-Deal zwischen Snowflake und AWS?

Snowflake hat sich verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren 6 Milliarden US-Dollar für die AWS-Infrastruktur auszugeben. Diese Partnerschaft vertieft die Integration zwischen der AI Data Cloud von Snowflake und den AWS-Diensten. Unternehmen können dadurch KI-Anwendungen direkt auf ihren geschützten Daten entwickeln, ohne sensible Informationen zwischen Systemen verschieben zu müssen.

Lohnt es sich aktuell, Snowflake Aktien zu kaufen?

Für Anleger, die im Cloud- und KI-Sektor wachstumsstarke Aktien kaufen möchten, bietet Snowflake ein starkes Momentum. Das Unternehmen verfügt über ein Auftragspolster (verbleibende Leistungsverpflichtungen) von 9,21 Milliarden US-Dollar (+38 %) und hat seine Prognose für den Produktumsatz im Gesamtjahr 2027 auf 5,84 Milliarden US-Dollar angehoben.