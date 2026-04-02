Nasdaq Prognose: Schwäche durch geopolitische Risiken - Aktuelle Nasdaq Analyse mit wichtigen Marken

Die aktuellen Entwicklungen sprechen für eine zunehmende Unsicherheit am Markt, was die kurzfristige Nasdaq Prognose deutlich eintrübt. Der Nasdaq (US100) verliert rund 1,4 %, ausgelöst durch eine mögliche Eskalation im Nahostkonflikt, die durch Aussagen von Donald Trump zusätzlich angeheizt wurde.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Zuvor hatte der Markt noch gehofft, dass sich die USA aus dem Konflikt zurückziehen könnten und eine diplomatische Lösung mit dem Iran möglich wäre. Diese Hoffnung scheint nun deutlich gedämpft.

Der Iran kündigte bereits eine Reaktion an und stellte klar, dass die USA ihre Beteiligung „bereuen“ könnten. Diese geopolitischen Spannungen wirken direkt belastend auf die Risikobereitschaft der Anleger.

Nasdaq Analyse: Inflation und Renditen als zentrale Belastungsfaktoren

Ein wesentlicher Faktor in der aktuellen Nasdaq Analyse sind steigende Anleiherenditen, die insbesondere wachstumsorientierte Technologieaktien unter Druck setzen.

Zusätzlich verschärft sich die Lage durch steigende Energiepreise. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, steigt das Risiko einer Stagflation in den USA - also einer Kombination aus schwachem Wachstum und hoher Inflation - mit möglicher Rezessionsgefahr.

Auch die jüngsten ISM-Daten bestätigen den Inflationsdruck:

Sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Preiskomponenten

Dies signalisiert anhaltenden Kostendruck in der US-Wirtschaft

Damit verdichten sich die Risiken für den Nasdaq gleich aus mehreren Richtungen:

Geopolitische Unsicherheit

Steigende Renditen

Inflationsdynamik

Technische Nasdaq Analyse: Wichtige Marken im Fokus

Aus technischer Sicht bleibt das Bild angespannt:

Der Nasdaq handelt aktuell unterhalb der EMA200

Ein klar erkennbarer Abwärtstrendkanal dominiert das Chartbild

Wichtige Widerstände:

24.500 Punkte (Oberkante des Abwärtskanals)

Wichtige Unterstützungen:

23.800 Punkte

23.500 Punkte (Docht der Montagskerze)

Solange der Index unterhalb der EMA200 bleibt, überwiegen in der kurzfristigen Nasdaq Prognose die Abwärtsrisiken.