Nasdaq Prognose: Schwäche durch geopolitische Risiken - Aktuelle Nasdaq Analyse mit wichtigen Marken

- Die Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig negativ
- Die Nasdaq Analyse zeigt zunehmenden Inflationsdruck
- Technisch dominiert ein Abwärtstrend
- Die Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig negativ
- Die Nasdaq Analyse zeigt zunehmenden Inflationsdruck
- Technisch dominiert ein Abwärtstrend
Die aktuellen Entwicklungen sprechen für eine zunehmende Unsicherheit am Markt, was die kurzfristige Nasdaq Prognose deutlich eintrübt. Der Nasdaq (US100) verliert rund 1,4 %, ausgelöst durch eine mögliche Eskalation im Nahostkonflikt, die durch Aussagen von Donald Trump zusätzlich angeheizt wurde.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Zuvor hatte der Markt noch gehofft, dass sich die USA aus dem Konflikt zurückziehen könnten und eine diplomatische Lösung mit dem Iran möglich wäre. Diese Hoffnung scheint nun deutlich gedämpft.
Der Iran kündigte bereits eine Reaktion an und stellte klar, dass die USA ihre Beteiligung „bereuen“ könnten. Diese geopolitischen Spannungen wirken direkt belastend auf die Risikobereitschaft der Anleger.
Nasdaq Analyse: Inflation und Renditen als zentrale Belastungsfaktoren
Ein wesentlicher Faktor in der aktuellen Nasdaq Analyse sind steigende Anleiherenditen, die insbesondere wachstumsorientierte Technologieaktien unter Druck setzen.
Zusätzlich verschärft sich die Lage durch steigende Energiepreise. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, steigt das Risiko einer Stagflation in den USA - also einer Kombination aus schwachem Wachstum und hoher Inflation - mit möglicher Rezessionsgefahr.
Auch die jüngsten ISM-Daten bestätigen den Inflationsdruck:
- Sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Preiskomponenten
- Dies signalisiert anhaltenden Kostendruck in der US-Wirtschaft
Damit verdichten sich die Risiken für den Nasdaq gleich aus mehreren Richtungen:
- Geopolitische Unsicherheit
- Steigende Renditen
- Inflationsdynamik
Technische Nasdaq Analyse: Wichtige Marken im Fokus
Aus technischer Sicht bleibt das Bild angespannt:
- Der Nasdaq handelt aktuell unterhalb der EMA200
- Ein klar erkennbarer Abwärtstrendkanal dominiert das Chartbild
Wichtige Widerstände:
- 24.500 Punkte (Oberkante des Abwärtskanals)
Wichtige Unterstützungen:
- 23.800 Punkte
- 23.500 Punkte (Docht der Montagskerze)
Solange der Index unterhalb der EMA200 bleibt, überwiegen in der kurzfristigen Nasdaq Prognose die Abwärtsrisiken.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: Fed, ISM, Macrobond, XTB Research
Fazit zur Nasdaq Prognose
Die Kombination aus geopolitischer Eskalation, steigenden Zinsen und zunehmendem Inflationsdruck schafft ein schwieriges Umfeld für den Nasdaq.
Die aktuelle Nasdaq Analyse deutet darauf hin, dass:
- kurzfristig weitere Rücksetzer möglich sind
- die genannten Unterstützungszonen entscheidend werden
- eine nachhaltige Erholung erst bei Entspannung der makroökonomischen Lage wahrscheinlich ist
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
Goldpreis steigt um 2 % angesichts eines schwächer werdenden US-Dollars 📈
NZDUSD: Die restriktive Entscheidung der RBNZ und der TACO-Trade stützen den NZD
Ölpreis bricht um 10 % ein 📉
TUI Aktie im Fokus: Waffenstillstand USA-Iran – Jetzt der Turnaround? 🌍
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.