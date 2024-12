Da nur noch wenige Handelstage im Jahr 2024 verbleiben, ist klar, dass das Jahr für Rohstoffe, insbesondere für Agrarrohstoffe und Edelmetalle, bereits turbulent war. Im Gegensatz dazu war es ein enttäuschendes Jahr für Getreide und Erdgas. Die Rohstoff Gewinner des Jahres 2024: Kakao: Das größte Defizit in der Geschichte, gepaart mit Bedenken hinsichtlich der Saison 2024/25, führte zu einem Anstieg von über 360 %, einschließlich Rollover. Die Preise haben kürzlich die Marke von 12.000 US-Dollar pro Tonne überschritten.

Das größte Defizit in der Geschichte, gepaart mit Bedenken hinsichtlich der Saison 2024/25, führte zu einem Anstieg von über 360 %, einschließlich Rollover. Die Preise haben kürzlich die Marke von 12.000 US-Dollar pro Tonne überschritten. Kaffee: Verzeichnete einen Anstieg von ca. 150 %, einschließlich der Rollover von Terminkontrakten. Obwohl die Kaffeebestände in diesem Jahr gestiegen sind, bleiben sie extrem niedrig. Während noch vor wenigen Monaten für die Saison 2024/25 ein erhebliches Überangebot prognostiziert wurde, deuten ungünstige Witterungsbedingungen in Brasilien und Vietnam auf ein anhaltendes Marktdefizit hin.

Verzeichnete einen Anstieg von ca. 150 %, einschließlich der Rollover von Terminkontrakten. Obwohl die Kaffeebestände in diesem Jahr gestiegen sind, bleiben sie extrem niedrig. Während noch vor wenigen Monaten für die Saison 2024/25 ein erhebliches Überangebot prognostiziert wurde, deuten ungünstige Witterungsbedingungen in Brasilien und Vietnam auf ein anhaltendes Marktdefizit hin. Gold: Verzeichnete einen Anstieg von fast 30 % auf dem Spotmarkt und fast 20 % bei Terminkontrakten. Gold erreichte Rekordhöhen inmitten geopolitischer Unsicherheiten und dem Beginn von Zinssenkungen in den USA und anderen Zentralbanken weltweit. Rohstoff Verlierer 2024: Erdgas (Natgas): Die aktuellen Preise sind zwar relativ hoch, liegen aber immer noch etwa 15 % unter dem Niveau von Anfang Januar. Einschließlich des Rollovers (bei den Futures) belaufen sich die Verluste auf etwa 70 %, was auf eine der größten Contango-Perioden in der Geschichte zurückzuführen ist.

Die aktuellen Preise sind zwar relativ hoch, liegen aber immer noch etwa 15 % unter dem Niveau von Anfang Januar. Einschließlich des Rollovers (bei den Futures) belaufen sich die Verluste auf etwa 70 %, was auf eine der größten Contango-Perioden in der Geschichte zurückzuführen ist. Weizen: Trotz sinkender globaler Weizenvorräte in den letzten Jahren ist die weltweite Nachfrage im Jahr 2024 nur moderat gestiegen. Darüber hinaus wächst das Überangebot in den USA, einem wichtigen Markt für die Preisbildung. Die reichliche Verfügbarkeit von Weizen durch große Exporteure wie Russland und die Ukraine hat den Preiswettbewerb verschärft.

Trotz sinkender globaler Weizenvorräte in den letzten Jahren ist die weltweite Nachfrage im Jahr 2024 nur moderat gestiegen. Darüber hinaus wächst das Überangebot in den USA, einem wichtigen Markt für die Preisbildung. Die reichliche Verfügbarkeit von Weizen durch große Exporteure wie Russland und die Ukraine hat den Preiswettbewerb verschärft. Mais: Trotz eines globalen Defizits sind die Preise aufgrund einer deutlich besser als erwarteten US-Produktionssaison gesunken. Auch in Südamerika und China hat sich die Produktion erholt. Änderungen bei Warenterminkontrakten im Jahr 2024. Quelle: Bloomberg Finance LP Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ein Blick auf das Rohstoffjahr 2025: Das kommende Jahr könnte einige Überraschungen bereithalten, die weitgehend von politischen Entscheidungen abhängen. Angesichts des begrenzten Spielraums für Wirtschaftswachstum könnte es zu einem erheblichen Rückgang des Ölpreises kommen. Sollte die OPEC+ die Produktion teilweise wieder aufnehmen, würde wahrscheinlich ein Überangebot an Öl entstehen. Ein billigeres Öl im Bereich von 50 bis 60 US-Dollar könnte dazu beitragen, die Inflation schneller wieder auf das Zielniveau zu bringen und letztlich den Weg für eine wirtschaftliche Erholung in den folgenden Jahren zu ebnen. Die Märkte für Agrarrohstoffe werden stark von möglichen Entscheidungen über Handelszölle beeinflusst werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Mexiko und China die Einfuhren von Mais, Soja und Weizen aus den USA reduzieren. Umgekehrt wären Handelsabkommen eine positive Entwicklung, die die Marktaktivität ankurbeln würde. Kaffee und Kakao könnten aufgrund von Produktionsunsicherheiten zumindest kurzfristig ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Sobald die endgültigen Erntedaten vorliegen, könnten jedoch Gewinnmitnahmen folgen. Gold und Silber haben das Potenzial für weitere Gewinne, obwohl sie anfällig für die Entscheidungen der Federal Reserve bezüglich einer Aussetzung der Zinssenkungen sind. Die Spannungen im Welthandel dürften Preiserhöhungen unterstützen. Umgekehrt könnte die Risikoprämie für Gold, die möglicherweise bis zu 10–20 % beträgt, wegfallen, wenn eine dauerhafte Lösung für den Krieg in der Ukraine und den Nahostkonflikt gefunden wird. In einem breiteren Kontext befand sich der Rohstoffmarkt 2024 weiterhin in einer Konsolidierungsphase, die durch den Abwärtsdruck auf dem Ölmarkt angetrieben wurde. 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.