Die Reserve Bank of Australia (RBA) änderte das Zinsniveau nicht und beließ den aktuellen RBA-Leitzins bei 4,1% (Prognose 4,1%, zuvor 4,1%). Die RBA stellte fest, dass höhere Zinssätze dazu beitragen, ein nachhaltigeres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in der Wirtschaft herzustellen. Die Inflation in Australien hat ihren Höhepunkt überschritten, ist aber nach wie vor hoch und wird wohl noch einige Zeit so bleiben, so dass eine weitere Straffung der Geldpolitik möglich ist.