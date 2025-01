Der XTB Morgenticker (07.01.2025)

Die asiatische Sitzung verlief mit gemischter Stimmung. Der japanische Nikkei konnte nach dem gestrigen Einbruch wieder etwas Boden gutmachen, während der chinesische Hang Seng seine Verluste um weitere 1,7 % ausweitete.

Die Währungen der Antipoden, der australische und der neuseeländische Dollar, sind derzeit die besten Performer auf dem Devisenmarkt. Auf der anderen Seite stehen der bereits erwähnte japanische Yen sowie der US-Dollar unter Druck.

Die Stimmung auf dem Kryptomarkt ist gemischt. Bitcoin bleibt über der 101.000-Dollar-Marke, obwohl es aus technischer Sicht einen relativ dynamischen Aufwärtstrend beibehält.

Gleichzeitig ist bei Erdgas ein Rückgang von fast 2,5 % zu verzeichnen, das gestern nach der Veröffentlichung neuer Prognosen für frostiges Wetter in den USA seine dynamischen Gewinne ausbaute.

Edelmetalle gewinnen heute Morgen an Wert. Der Goldpreis ist um 0,36 % gestiegen, während der Silberpreis um 0,65 % zulegt.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf die VPI-Daten aus der Schweiz, Frankreich und der Eurozone sowie auf die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor aus den USA. Anleger könnten auch auf die Veröffentlichung der JOLTS-Daten vom Arbeitsmarkt achten.

Der japanische Finanzminister Katsunobu Kato wiederholte seine Bedenken hinsichtlich spekulativer Yen-Verkäufe, da die Währung 158,40 Yen pro Dollar erreichte. Dies ist nicht weit von der 160-Yen-Marke entfernt, die vor sechs Monaten die Intervention auslöste. Das Währungspaar USDJPY bildet den Höhepunkt der Gewinne aus der frühen asiatischen Sitzung, die die höchsten Werte seit Juli 2024 erreichten.

Michael Barr, der oberste Regulierungsbeamte der Federal Reserve, hat überraschend seinen Rücktritt zum 28. Februar angekündigt, um einen möglichen Rechtsstreit mit dem designierten Präsidenten Donald Trump zu vermeiden.

Nvidia kündigt die nächste Generation der RTX 5090- und RTX 5080-Grafikprozessoren an; außerdem bezeichnet der Vorstandsvorsitzende von Nvidia Roboter als eine „Multi-Milliarden-Dollar“-Chance für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens. Jensen Huang stellt auf der CES Modelle für künstliche Intelligenz für Humanoide und eine Partnerschaft mit Toyota für autonome Autos vor.

