Der XTB Morgenticker (07.04.2025)

Die chinesischen Zollvergeltungsmaßnahmen am Freitag verschärften den Ausverkauf an der Wall Street ( S&P500: -6 %, DJIA : -5,5 %, Nasdaq : -5,8 %, Russell 2000: -4,4 %). Futures auf US-Indizes deuten darauf hin, dass sich die Rückgänge in der heutigen Sitzung fortsetzen werden.

Jerome Powell betonte am Freitag, dass die Fed immer noch keine Eile bei der Änderung der Zinssätze haben müsse, selbst angesichts von Zöllen, die sich erheblich auf Wachstum und Inflation auswirken werden. Die Buchmacher auf Polymarket erhöhten ihre Schätzungen für das Rezessionsrisiko auf 65 %.

Yanis Stournaras (EZB) sieht in den Zöllen eine Quelle des Deflationsrisikos für die Eurozone. Der Geldmarkt preist eine Zinssenkung in der Eurozone im April mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 % ein.

Trump kündigte an, dass er die Zollpolitik gegenüber China nicht ändern werde, bis das Handelsdefizit reduziert sei. Laut ABC News haben sich am Wochenende fast 50 Länder mit dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt, um über Vergeltungszölle zu verhandeln.

„Ich habe nicht absichtlich einen Ausverkauf herbeigeführt. Manchmal muss man Medizin nehmen“, antwortete der US-Präsident, als er nach den Aussichten für den Aktienmarkt gefragt wurde (Reuters).

Die Verluste in der Region Asien-Pazifik verlangsamen sich nicht. Der Hang Seng Index (HK.cash: -10,8 %) verzeichnet den größten Tagesverlust seit 16 Jahren. Auch andere Märkte gaben nach: Shanghai SE Composite (-6,35 %), Japans Nikkei 225 (-6,95 %), Südkoreas Kospi (-5,25 %) und Australiens S&P/ASX 200 (-4,25 %).

China hat laut der Nachrichtenagentur Xinhua „Spielraum“, die Geldpolitik zu lockern, um die Wirtschaft nach der Eskalation des Handelskrieges zu unterstützen. Die Credit Default Swaps in China weiteten sich um durchschnittlich 22 Basispunkte aus, die größte Bewegung an einem einzigen Tag seit dem „COVID-März“ 2020.

Auf dem Devisenmarkt ist nach der Stärkung des Dollars am Freitag eine Korrektur zu beobachten ( USDIDX : -0,4 %). Die „sicheren Häfen“ unter den Währungen, der Schweizer Franken und der japanische Yen, gewinnen am meisten ( USDCHF : -0,9 %, USDJPY : -0,65 %), gefolgt vom Euro ( EURUSD : +0,25 %) und dem Pfund ( GBPUSD : +0,1 %). Unterdessen verlieren die Währungen der Antipoden ( AUDUSD : -0,46 %, NZDUSD : -0,57 %) und die skandinavischen Währungen ( USDNOK : +0,55 %, USDSEK : +0,65 %) an Wert. USDCAD wird unverändert gehandelt.

Edelmetalle erholen sich nach den jüngsten Verlusten. Gold ist um 0,13 % auf 3.042 $/oz gestiegen und Silber um 2,17 % auf 30,23 $/oz.

Brent und WTI Rohöl Kontrakte sind weiterhin um etwa 2,2 % rückläufig, wobei auch Erdgas (NATGAS) um 2,1 % gesunken ist.

Wichtige Kryptowährungen geben die Gewinne vom Freitag wieder ab. Bitcoin ist um 2,3 % auf 77.000 US-Dollar und Ethereum um 2 % auf 1.543 US-Dollar gefallen. Die Kurse von Ripple (-8,8 %), Dogecoin (-6,1 %), Solana (-5 %) und Chainlink (-3,3 %) sind ebenfalls rückläufig.

