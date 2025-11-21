Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige US-Daten & Fed-Reden

Die Börse heute steht weiterhin unter dem Einfluss der starken Quartalsergebnisse von Nvidia, von denen sich der Markt noch nicht vollständig erholt hat. Gleichzeitig richten Anleger ihren Fokus nun auf eine neue Runde entscheidender makroökonomischer Daten, die im aktuellen Wirtschaftskalender ganz oben stehen. NFP-Bericht im Fokus – Verzögerte Veröffentlichung Heute wird der verschobene Nonfarm-Payrolls-Bericht (NFP) für September veröffentlicht. Die Verzögerung entstand durch den vorübergehenden Government Shutdown in den USA, der auch das Bureau of Labor Statistics (BLS) betroffen hat – jene Institution, die für die Erhebung und Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten zuständig ist. Fed-Vertreter sprechen nach den Arbeitsmarktdaten Ein weiterer Höhepunkt im Wirtschaftskalender sind die für später angesetzten Reden mehrerer Fed-Mitglieder. Diese könnten Hinweise auf die kurzfristige geldpolitische Einschätzung nach Veröffentlichung der September-Arbeitsmarktdaten liefern. Heute sprechen unter anderem Hammack, Paulson, Goolsbee und Cook. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr – Vereinigtes Königreich Einzelhandelsumsätze – Oktober: tatsächlich –1,1 % im Monatsvergleich (Prognose 0,0 %, zuvor 0,7 %)

Einzelhandelsumsätze – Oktober: tatsächlich 0,2 % im Jahresvergleich (zuvor 1 %) 08:45 Uhr – Frankreich Geschäftsklimaindex – November: Prognose 100 (vorher 101) 09:00 Uhr – Eurozone Rede von EZB-Vorstandsmitglied Luis de Guindos 09:15 Uhr – Frankreich Vorläufiger Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe – November: Prognose 49 (vorher 48,8)

Vorläufiger Dienstleistungs-PMI – November: Prognose 48,5 (zuvor 48) 09:30 Uhr – Deutschland Vorläufiger Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe – November: Prognose 49,8 (zuvor 49,6)

Vorläufiger Dienstleistungs-PMI – November: Prognose 54 (zuvor 54,6) 09:30 Uhr – Eurozone Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde 10:00 Uhr – Polen Wirtschaftliche Stimmung – November 10:00 Uhr – Eurozone Vorläufiger Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe – November: Prognose 50,1 (vorher 50)

Vorläufiger Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor – November: Prognose 52,9 (vorher 53) 10:30 Uhr – Vereinigtes Königreich Vorläufiger PMI für das verarbeitende Gewerbe – November: Prognose 49,3 (vorher 49,7)

Vorläufiger PMI für Dienstleistungen – November: Prognose 52 (vorher 52,3) 13:30 Uhr – USA Rede von John Williams, Präsident der New Yorker Fed 13:40 Uhr – Schweiz Rede von Martin Schlegel, Präsident der SNB 14:00 Uhr – Deutschland Rede von Joachim Nagel, Präsident der Bundesbank 14:30 Uhr – Kanada Einzelhandelsumsätze – September: Prognose –0,7 % im Monatsvergleich (vorher 1 %)

Einzelhandelsumsätze ohne Autos – September: Prognose –0,6 % im Monatsvergleich (vorher 0,7 %)

Neubaupreisindex – Oktober: Prognose 0,0 % (vorher –0,2 %) 14:30 – USA Rede von Fed-Vorstandsmitglied Michael S. Barr. 14:45 – USA Rede von Fed-Vorstandsmitglied Philip Jefferson. 15:00 – USA Rede von Lorie Logan, Präsidentin der Fed von Dallas. 15:45 – USA Vorläufiger Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe – November: Prognose 52 (vorher 52,5)

Vorläufiger Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor – November: Prognose 54,6 (vorher 54,8) 16:00 Uhr – USA Bericht der University of Michigan – November: Index der Verbraucherstimmung: Prognose 50,3 (vorher 53,6)

Kurzfristige Inflationserwartungen: Prognose 4,7 (zuvor 4,6)

