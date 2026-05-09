Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴EURUSD, CH50cash, Öl

Das Wichtigste in Kürze Fed-Zeitenwende

Handelsdiplomatie

Öl-Volatilität

Die Lage an den Märkten bleibt extrem spannend. Während die Earnings Season auf Wall Street ausläuft, rücken nun geopolitische Schwergewichte und personelle Paukenschläge in den Fokus. Mit dem Ende der Ära von Jerome Powell und der Bestätigung von Kevin Warsh als neuem Fed-Vorsitzenden steht die US-Geldpolitik vor einem historischen Wendepunkt. Gleichzeitig blickt die Finanzwelt gespannt auf das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping. In unserem Börse Ausblick analysieren wir, wie sich diese Faktoren auf den EURUSD, den Ölpreis und den chinesischen Markt auswirken werden. Key Takeaways 💡 Fed-Zeitenwende: Kevin Warsh übernimmt das Ruder von Jerome Powell; trotz hoher US-Inflation (April-Erwartung 3,7 %) werden keine Zinserhöhungen erwartet.

Handelsdiplomatie: Das Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi könnte den China A50 (CH50cash) auf Mehrjahreshochs katapultieren.

Öl-Volatilität: Brent und WTI schwanken massiv um die 100-Dollar-Marke, getrieben durch Nahost-Spannungen und US-Rekordexporte. Börse Aktuell: Die Treiber der Woche EURUSD & Geldpolitik Der Fokus im Börse Ausblick liegt klar auf dem Führungswechsel in der Federal Reserve. Während Powell im Board verbleibt, wird Warsh die künftige Marschrichtung vorgeben. Der Markt ignoriert derzeit weitgehend die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und konzentriert sich auf die US-Verbraucherpreise (CPI). Obwohl diese mit 3,7 % weit über dem Zielwert liegen, bleibt die Börse Prognose für weitere Zinsschritte stabil neutral. EURUSD Forexpaar Chart (Daily Timeframe) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. China A50 (CH50cash): Handelsabkommen im Fokus Für die Börse Aktuell ist das Treffen zwischen Trump und Xi der wichtigste Termin. Es geht um die Erweiterung des Handelsabkommens: US-Rohstoffe und Boeing-Jets gegen eine Lockerung der Tech-Restriktionen für China. Sollte der Gipfel positiv verlaufen, könnte der China 50 Index Niveaus erreichen, die zuletzt im Jahr 2020 gesehen wurden. Ölmarkt: Zwischen Kriegsangst und Exportrekorden Rohöl (Brent/WTI) bleibt ein volatiles Pflaster. Nach Preissprüngen von bis zu 20 USD pro Barrel hat sich die Lage leicht beruhigt. Händler sollten am Mittwoch den DOE-Lagerbericht sowie die Monatsberichte von OPEC und IEA genau beobachten. Die massiven US-Exporte könnten langfristig für sinkende Lagerbestände und Preisdruck sorgen. Fazit: Die Börse Prognose für die kommenden Tage 🎯 Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Märkte stehen vor einer Woche der Weichenstellungen. Der personelle Wechsel an der Fed-Spitze sorgt für eine neue psychologische Komponente im Börse Ausblick, während das diplomatische Schachspiel zwischen den USA und China die Richtung für die globalen Aktienmärkte vorgeben wird. Wer die Börse Aktuell verfolgt, sollte besonders auf den US-Inflationsbericht am Mittwoch achten – er ist der ultimative Realitätscheck für die neue Fed-Führung. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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