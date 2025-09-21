Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 Gold, EURCHF, Nasdaq 100

📊 Börse Aktuell & Börse Ausblick: Fed-Zinsentscheid, Triple Witching & spannende Woche voraus 📰 Einleitung

Die Börse aktuell blickt auf ein ereignisreiches Highlight zurück: Die Fed hat ihre erste Zinssenkung des Jahres beschlossen. Gleichzeitig ist heute „Triple Witching Day“, an dem Futures und Optionen auf Aktien und Indizes auslaufen – ein Faktor, der regelmäßig für Volatilität sorgt. Da sowohl Indizes als auch Gold nahe historischer Höchststände notieren, bleibt die Lage besonders spannend. In der kommenden Woche stehen wichtige PMI-Daten, Zinsentscheidungen in Schweden und Schweiz sowie die PCE-Inflation in den USA auf der Agenda. 📌 Key Takeaways Fed-Senkung & Triple Witching: Zinssenkung auf Jahrestief, Options- und Futures-Auslauf sorgt für Bewegung.

Goldpreis hoch volatil: Neue Allzeithochs → Nachfrage ab $3600–$3700 schwächer, wichtige Fed-Reden & PCE-Daten im Fokus.

Börse Ausblick: US-Indizes markieren weiter Rekorde, Halbleiteraktien wie Nvidia & Intel im Rampenlicht. 🪙 Gold – Allzeithochs, aber Nachfrage schwächelt Der Goldpreis kletterte am Tag der Fed-Entscheidung auf neue Rekordniveaus. Trotz Zinssenkung folgt eine Korrektur – die Nachfrage im Bereich $3600–$3700 scheint abzuflachen.

👉 Am Donnerstag sprechen gleich vier Fed-Mitglieder, gefolgt von den PCE-Inflationsdaten am Freitag. Beide Termine könnten die kurzfristige Richtung am Goldmarkt bestimmen. 💶 EURCHF – Stabil, SNB im Blick Am Donnerstag entscheidet die Schweizerische Nationalbank (SNB) über den Leitzins. Bei einer Inflation von nur 0,2 % bleibt der Druck gering.

👉 Zwar würde ein schwächerer Franken der Wirtschaft helfen, doch geopolitische Risiken halten die Nachfrage nach dem CHF hoch. Nur eine deutliche Euro-Stärke könnte das Paar aus der seit April bestehenden Konsolidierung treiben. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📈 Nasdaq 100 – Indizes bleiben auf Rekordjagd Die US-Börsen setzen ihre Rally fort: Der Nasdaq 100 markiert fast täglich neue Rekorde. Die Fed sieht kein Rezessionsrisiko und signalisiert weitere Zinssenkungen – Treibstoff für die Märkte.

👉 Besonders im Fokus: Nvidia, das in China mit regulatorischen Problemen kämpft, und Intel, das durch einen Milliarden-Investor (Nvidia selbst) an einem Tag +30 % zulegte. ✅ Fazit – Börse Ausblick bleibt bullisch, aber volatil Die Börse aktuell zeigt Stärke, getragen von der Fed-Entscheidung und positiven US-Daten. Doch Triple Witching, geopolitische Risiken und wichtige Konjunkturdaten könnten in den kommenden Tagen für hohe Schwankungen sorgen. Anleger sollten besonders Gold, EURCHF und Nasdaq 100 im Blick behalten – denn genau dort dürften die nächsten Impulse entstehen. Nasdaq 100 Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

