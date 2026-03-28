Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Öl, EURUSD

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik bleibt Haupttreiber der Märkte

Ölpreise extrem volatil mit Aufwärtsrisiken

Makrodaten könnten Trend kurzfristig drehen

Börse aktuell: Unsicherheit bleibt – das ist der Börse Ausblick 📊 Die Börse aktuell wird weiterhin maßgeblich von geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten geprägt. Trotz mehrfacher Fristverlängerungen durch Donald Trump bleibt eine Einigung mit Iran aus – und die Märkte beginnen erneut, eine Eskalation einzupreisen. Für den Börse Ausblick vor Ostern rücken neben geopolitischen Risiken auch wichtige Makrodaten in den Fokus. Besonders relevant sind die US-Arbeitsmarktdaten sowie erste Inflationszahlen für März. Diese Kombination sorgt für eine hochspannende Börse Prognose in den kommenden Tagen. 🔑 Key Takeaways Geopolitik bleibt Haupttreiber der Märkte

Ölpreise extrem volatil mit Aufwärtsrisiken

Makrodaten könnten Trend kurzfristig drehen EURUSD im Fokus der Börse Prognose 💱 Der EURUSD steht aktuell unter Druck, da der US-Dollar wieder an Stärke gewinnt. Grund dafür ist die steigende Unsicherheit rund um den Konflikt im Nahen Osten. „Flight to safety“ stärkt den Dollar

USA profitieren von relativer Energieunabhängigkeit

Euro bleibt durch schwächere Perspektiven belastet Wichtige Termine: Eurozone CPI (Dienstag)

US Non-Farm Payrolls (Freitag) 👉 Diese Daten könnten kurzfristig starke Impulse für den EURUSD liefern und damit die Börse aktuell deutlich beeinflussen. Ölmarkt: Schlüssel für den Börse Ausblick 🛢️ Der Ölmarkt zeigt aktuell extreme Dynamik und bleibt der zentrale Risikofaktor für die Börse Prognose: März-Rallye von über 50 % möglich

Blockade der Straße von Hormus als Haupttreiber

Risiko eines massiven Angebotsdefizits Sollte es keine schnelle Deeskalation geben, könnten Ölpreise von:

👉 über 150 USD pro Barrel zum neuen Basisszenario werden Das hätte direkte Auswirkungen auf Inflation, Zinsen und globale Märkte. S&P 500: Stabilität trotz Risiken 📈 Trotz geopolitischer Spannungen zeigt sich der S&P 500 erstaunlich robust: Kurse nahe Allzeithoch

Beginn der Berichtssaison im Fokus

Big Tech als entscheidender Faktor Zentrale Frage für die Börse aktuell:

👉 Führt steigende Inflation zu erneuten Zinserhöhungen? Ein ähnliches Szenario wie 2022 könnte erneut Druck auf die Märkte ausüben. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Börse Prognose bleibt hochgradig unsicher Die Börse aktuell steht an einem entscheidenden Punkt: Geopolitik, Ölpreise und Makrodaten bestimmen gemeinsam die kurzfristige Richtung. Der Börse Ausblick bleibt volatil – mit Chancen nach oben, aber auch erheblichen Risiken. Besonders die Entwicklung im Nahen Osten und die kommenden Wirtschaftsdaten könnten den Ton für die nächsten Wochen setzen. 👉 Anleger sollten flexibel bleiben und die Schlüsselindikatoren genau beobachten. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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