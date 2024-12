In der neuen Handelswoche wird aufgrund der Feiertagspause rund um Weihnachten auf vielen Märkten eine ruhigere Phase erwartet. Es gibt jedoch noch einige interessante Veröffentlichungen zu beobachten, wie z. B. Sitzungsprotokolle aus Japan und Australien sowie BIP-Daten aus Großbritannien. Darüber hinaus befinden sich viele Aktienindizes derzeit auf kritischen Niveaus, nachdem sie kürzlich aufgrund der „harten“ Wende der Fed gesunken sind, was den Grundstein für eine mögliche Volatilität in der nächsten Woche legen könnte. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Forex-Währungspaare USDJPY und AUDUSD sowie Bitcoin zu beobachten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Bitcoin WKN: A2YY63 | ISIN: XC000A2YY636 | Ticker: Bitcoin ► USDJPY WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY ► AUDUSD WKN: A0E4TC | ISIN: XC000A0E4TC6 | Ticker: AUD/USD USDJPY Das Forexpaar USDJPY hat in letzter Zeit aufgrund eines starken US-Dollars und eines schwachen japanischen Yen erhebliche Gewinne verzeichnet. Am Dienstag wird das Protokoll der letzten Sitzung der Bank of Japan (BOJ) veröffentlicht, das von den Märkten als außergewöhnlich zurückhaltend empfunden wird. Die Anleger erwarten keine weiteren Zinserhöhungen, sodass das Protokoll möglicherweise Einzelheiten über eine solche Verschiebung enthüllt. USDJPY wird immer stärker, und dieser Trend könnte das Paar wieder auf Rekordniveau bringen. AUDUSD Das Währungspaar AUDUSD wird derzeit auf einem Rekordtief gehandelt, das zuletzt im Oktober 2022 und früher im April 2020 während der COVID-19-Pandemie erreicht wurde. Der starke US-Dollar und der schwache australische Dollar tragen zu dieser Entwicklung bei. Am nächsten Dienstag wird auch das Sitzungsprotokoll der Reserve Bank of Australia (RBA) veröffentlicht, das möglicherweise Einblicke in die aktuelle geldpolitische Einschätzung der Zentralbank gibt. Die Anleger sind derzeit hin- und hergerissen zwischen der Erwartung einer möglichen Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung im Februar und der Beibehaltung der unveränderten Zinssätze. Aus diesem Grund lohnt es sich, das Währungspaar AUDUSD im Auge zu behalten. Bitcoin Bitcoin erlebte innerhalb weniger Tage nach der FOMC-Konferenz einen deutlichen Rückgang von 108.000 $ auf etwa 90.000 $. Diese starke Bewegung wurde auch durch Nachrichten aus El Salvador beeinflusst, das sich im Rahmen eines Darlehensvertrags mit dem IWF bereit erklärte, Bitcoin-Zahlungen zu begrenzen. Bitcoin hat sich gegenüber seinem Höchststand um etwa 13–15 % korrigiert; historische Korrekturen während Bullenmärkten (Annahme) haben jedoch sogar 20–30 % erreicht. Angesichts der jüngsten dynamischen Korrektur wird es wichtig sein, Bitcoin in den kommenden Wochen auf Anzeichen für seine Richtung zu überwachen. 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

