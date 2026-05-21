- Umsatz- & EPS über Erwartungen
- Breite Stärke im Sortiment und steigende Kundenfrequenz
- Vorsichtiger Ausblick trotz angehobener Jahresziele
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- Vorsichtiger Ausblick trotz angehobener Jahresziele
Target Aktie: Umsatz- & Gewinn-Beat im ersten Quartal übertrifft alle Erwartungen
Der am Mittwoch gemeldete Umsatzanstieg war für Target der größte seit November 2021. Ein wesentlicher Treiber für diesen Erfolg war das Online-Geschäft, dessen vergleichbare Umsätze um 8,9 % zulegten. Das Unternehmen führt dieses starke digitale Wachstum maßgeblich auf Lieferungen am selben Tag über das neue Mitgliedschaftsprogramm „Target Circle 360“ zurück. Zusammen mit dem „Target+“-Marktplatz sorgte dies dafür, dass die Umsätze außerhalb des klassischen Warenbereichs um fast 25 % nach oben schnellten. Wer jetzt überlegt, die Target Aktie zu analysieren und Aktien kaufen zu wollen, sieht, dass sich Target erfolgreich gegen die Konkurrenz von Amazon und Walmart behauptet.
► Target WKN: 856243 | ISIN: US87612E1064 | Ticker: TGT.US
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geschrieben von Jens Klatt
📊 Breite Stärke im Sortiment und steigende Kundenfrequenz 🛒
CEO Michael Fiddelke betonte, dass die Kundenfrequenz sowohl in den Filialen als auch digital um 4,4 % zugenommen hat. Target verzeichnete Zuwächse in allen sechs Kernkategorien. Besonders stark schnitten die Bereiche Gesundheit und Wellness – mit einem zweistelligen Umsatzwachstum – sowie die Baby- und Kinderkategorien ab. Zudem lag die Bruttomarge mit 29 % über den Schätzungen der Wall Street von 28,7 %. Um diesen Aufwärtstrend im Jahr 2026 fortzusetzen, erhöht Target seine Investitionsausgaben in die Lieferkette und Filialen um mehr als 1 Milliarde USD auf insgesamt rund 5 Milliarden USD.
🔮 Vorsichtiger Ausblick trotz angehobener Jahresziele ⚖️
Obwohl Target die Jahresprognose für das Nettoumsatzwachstum um 2 Prozentpunkte auf 4 % nach oben geschraubt hat, bleibt das Management mit Blick auf die Zukunft realistisch. Faktoren wie hohe Benzinpreise und die allgemeine makroökonomische Unsicherheit könnten das Konsumverhalten der Verbraucher weiterhin beeinflussen. Zudem räumte CFO Jim Lee ein, dass das dynamische Zollumfeld im Auge behalten werden muss, weshalb das Unternehmen derzeit Zollrückerstattungen beantragt. Dennoch reagierte die Aktie im vorbörslichen Handel bereits mit leichten Gewinnen auf den starken Quartalsbericht.
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🏁 Fazit: Ein robustes Comeback im Einzelhandel
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Target Aktie mit den neuesten Quartalszahlen bewiesen hat, dass die Trendwende eingeleitet ist. Durch das starke Wachstum im E-Commerce und die erfolgreiche Einführung von „Target Circle 360“ gewinnt der Einzelhändler verloren geglaubte Marktanteile zurück. Für Anleger, die im aktuellen Marktumfeld nach einer Substanzaktie mit solidem Wachstumspotenzial und exzellenten Quartalszahlen suchen, bietet das Aktien kaufen bei Target auf dem jetzigen Niveau eine vielversprechende langfristige Gelegenheit.
Target Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Target Aktie
Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Target Aktie aus?
Target übertraf die Erwartungen der Wall Street deutlich. Das Unternehmen meldete für das erste Geschäftsquartal einen Gewinn pro Aktie von 1,71 US-Dollar (erwartet: 1,46 USD) und einen Gesamtumsatz von 25,44 Milliarden US-Dollar (erwartet: 24,64 Mrd. USD).
Was hat die Trendwende bei Target ausgelöst?
Haupttreiber waren ein Anstieg der Kundenfrequenz um 4,4 % sowie ein starkes Online-Wachstum von 8,9 %, das vor allem durch das neue Mitgliedschaftsprogramm „Target Circle 360“ und Lieferungen am selben Tag angekurbelt wurde.
Wie sieht die Prognose für die Target Aktie für das Gesamtjahr aus?
Target hat seine Umsatzprognose angehoben und erwartet nun ein Nettoumsatzwachstum von 4 % im Vergleich zu 2025. Zudem soll der Gewinn pro Aktie nahe dem oberen Ende der Spanne von 7,50 bis 8,50 US-Dollar liegen.
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