Deutsche Bank: Gewinnwachstum von 440 Mio. EUR. realisiert 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 17.12.2024

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank

WKN: 514000 | ISIN:  DE0005140008 | Ticker: DBK

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Zwar wurden einige R√ľckstellungen im Rechtsstreit mit der Postbank aufgel√∂st, dennoch ist die Auseinandersetzung nach wie vor ergebnisbelastend. Werden diese Belastungen ausgeklappt befindet sich der Konzern auf einem guten Weg.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    16,97 EUR

Marktkapitalisierung   33,02 Mrd. EUR

Umsatz 2023    60,63 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    5,18 %

KGV 2024*    10,19 %

4 Wochen Performance    + 6,56 %

Bewertung    Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*   3,98 %

Branche    Banken / Finanzdienstleistung

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat im 3. Quartal, bedingt durch die teilweise Aufl√∂sung von R√ľckstellung f√ľr den Postbank-Rechtsstreit als auch durch operative Fortschritte, ein Gewinnwachstum von 440 Mio. EUR. realisieren k√∂nnen. Die Bank hatte im August mitgeteilt, dass sie aus den bereits realisierten Vergleichen im Postbank-Rechtsstreit die R√ľckstellungen anpassen wird, woraus sich ein positiver Ergebniseffekt erwarten l√§sst.

Die Nachsteuerrendite auf das durchschnittlich materielle Eigenkapital betrug 10,2 Prozent. Der Vorsteuergewinn legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent auf 1,8 Mrd. EUR zu, der Nachsteuergewinn stieg um 8 Prozent auf 1,3 Mrd. EUR. (ohne die Postbank Effekte) Der Nettokapitalzufluss betrug im Betrachtungszeitraum im Privatkundenbereich und der Vermögensverwaltung 27 Mrd. EUR.

In den ersten neun Monaten sank der Vorsteuergewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 4,7 Mrd. EUR. Die R√ľckstellungen f√ľr den Postbank-Rechtsstreit belaufen sich auf 900 Mio. EUR. Ohne diese Belastung steigt der Vorsteuergewinn um 13 Prozent auf 5,6 Mrd. EUR. Der Nachsteuergewinn sank in den ersten neun Monaten um 8 Prozent auf 3,2 Mrd. EUR nach 3,5 Mrd. im Vorjahreszeitraum. Der Vorstand der Bank ist zuversichtlich, die Ertragsprognosen f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr zu erf√ľllen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier konnte Ende April ein Hoch bei 16,99 EUR formatieren. Es ging von hier aus zun√§chst moderat abw√§rts. Bis Ende Juli konnte sich die Aktie im Dunstkreis der 14 EUR-Marke festsetzen. Ausgepr√§gte Schw√§che brachte das Wertpapier Anfang August bis an das Jahrestief, das bei 12,29 EUR festgestellt worden ist. Der Anteilsschein konnte sich in den folgenden Handelswochen sukzessive erholen und √ľber die 16 EUR-Marke laufen. Anfang November konnte die Aktie an die 16,88 EUR laufen, kam hier aber nicht weiter. Es ging zur√ľck in den Dunstkreis der 15,50 EUR. Ab Ende November stellte sich wieder Kaufinteresse ein. Die letzten drei Handelswochen ging es immer weiter aufw√§rts an und √ľber die 17 EUR-Marke. Das Jahreshoch wurde zu Wochenbeginn bei 17,30 EUR formatiert.

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie Anfang August im Rahmen der ausgepr√§gten Schw√§che unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 15,14 EUR) gefallen ist, sich aber relativ z√ľgig wieder √ľber diese Linie schieben und etablieren konnte. Die Aktie ist Mitte September mit der Lunte einer Tageskerze noch einmal exakt an die 200-Tage-Linie zur√ľckgelaufen, konnte sich aber erholen und Zuge der Erholung √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 16,43 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 16,31 EUR) laufen. Bis Ende Oktober konnte sich das Papier √ľber der 20-Tage-Linie halten. Die folgenden R√ľcksetzer hatten die M√∂glichkeit, sich an der 50-Tage-Linie zu stabilisieren. Das Papier konnte sich in den letzten Handelswochen an der¬†20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie stabilisieren und wieder aufw√§rtslaufen.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart, auch im Lichte des Kaufinteresses der letzten Handelswochen, aufgehellt. Solange es die Aktie es schafft, sich √ľber der 20-Tage-Linie zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Die Aktie muss sich aber zun√§chst per Tagesschluss verbindlich √ľber der Marke von 17,99 EUR festsetzen. Gelingt dies, so es weiter aufw√§rts an die 28,62 EUR bzw. an die 34,05 EUR gehen.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich bis an die 20-Tage-Linie einstellen. Rutscht das Papier unter diese Durchschnittslinie, so k√∂nnte darunter die 50-Tage-Linie noch einen weiteren Support bieten. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese beiden Durchschnittlinien in den letzten Monaten √ľbergeordnet einen guten Support geboten haben. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich das Papier per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie festsetzt. Sollte sich dies einstellen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Abgaben in Richtung der 200-Tage-Linie einstellen k√∂nnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kann die Aktie sich per Tagesschluss √ľber der Marke bei 17,99 EUR festsetzen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts zu neuen Hochs gehen. R√ľcksetzer, die sich einstellen k√∂nnten, sollten sich sp√§testens im Bereich der 50-Tage-Linie erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Auf dieser Zeitebene ist erkennbar, dass die Aktie im Oktober als auch im November eine ausgepr√§gte Seitw√§rtsphase abgebildet hat. Es ging √ľbergeordnet zwischen der SMA50 (aktuell bei 16,48 EUR) und der SMA20 (aktuell bei 16,99 EUR) hin und her. Diese beiden Linien hatten bei Ausbr√ľchen als auch bei R√ľcksetzern immer ihre Anziehungskraft. Der R√ľcksetzer im weiteren Handelsverlauf hat sich an der SMA200 (aktuell bei 15,90 EUR) stabilisieren und erholen k√∂nnen. Es ging im Dezember sukzessive weiter aufw√§rts, wobei die SMA20 immer ein guter Support gewesen ist.

Die Aktie muss es jetzt schaffen, sich von der SMA20 nach Norden zu l√∂sen. In den letzten Handelswochen hat sich die Aktie zwar √ľber der¬†SMA20 halten k√∂nnen, hat es aber nicht vermocht weiter aufw√§rtszulaufen. Diese Bewegung sollte sich zeitnah einstellen. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so gilt es zun√§chst √ľber die Marke bei 17,99 EUR zu laufen und sich nachfolgend dort festzusetzen. Dar√ľber k√∂nnten dann die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Wird die SMA20 aber aufgegeben und kann sich das Wertpapier nicht im Dunstkreis dieser Marke festsetzen, so könnte sich die Schwäche in Richtung der SMA50 ausdehnen. Um den bullischen Grundton im Chart aufrechtzuerhalten, sollte sich eine mögliche Schwäche spätestens im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss es schaffen, sich √ľber der SMA20 zu etablieren und dann die Marke von 17,99 EUR nehmen. Sollte dies gelingen, so besteht die Perspektive, dass es √ľbergeordnet in Richtung weiterer Hochs gehen k√∂nnte. Wird die SMA200 als Support aufgegeben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere R√ľcksetzer einstellen, der Fokus m√ľsste dann wieder auf die Unterseite gelegt werden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

16,99

17,01

17,10

17,99

28,62

34,05

Unterst√ľtzungen

16,48

16,43

16,33

16,31

15,90

15,14

14,62 (GAP)

12,27

11,53

9,66 (GAP)

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: