Deutsche Post: Gewinnziele gesenkt! 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 07.11.2024

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Post

WKN: 555200 | ISIN:  DE0005552004 | Ticker: DHL

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern konnte im dritten Quartal zwar einen höheren Umsatz generieren, verdiente aber unter dem Strich weniger. Das hat die Aktie unter Druck gesetzt.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    35,01 EUR

Marktkapitalisierung    40,92 Mrd. EUR

Umsatz 2023    81,76 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    33,23 %

KGV 2024*    13,09 %

4 Wochen Performance    - 4,26 %

Bewertung    Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    4,94 %

Branche¬†¬† ¬†G√ľtertransport

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hatte die Gewinnziele f√ľr 2024 und 2026 vor einigen Tagen gesenkt. Gr√ľnde f√ľr den pessimistischen Ausblick sind die schw√§chere wirtschaftliche Dynamik, das nach wie vor deutlich sinkende Briefvolumen, sowie der Margendruck im Luftfracht Gesch√§ft. Im 3. Quartal hat DHL einen Gewinn nach Steuern von 751 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresvergleich belief sich der Gewinn noch auf 807 Mio. EUR. Der unverw√§sserte Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,64 EUR nach 0,68 EUR. Der Umsatz belief sich im 3. Quartal auf 20,59 Mrd. EUR nach 19,4 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. Treiber des Umsatzwachstums waren alle Bereiche.

Die Prognose f√ľr das Gesamtjahr bel√§uft sich beim Gewinn (EBIT) von mehr als 5,8 Mrd. EUR. Die Zielspanne lag zuvor bei 6,0 bis 6,6 Mrd. EUR. Der Free Cashflow soll, ohne Netto M&A, bei 2,8 bis 3,0 Mrd. EUR liegen, die Investitionen sollen sich f√ľr 2024 auf 3,0 Mrd. EUR bis maximal 3,2 Mrd. EUR belaufen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte sich zu Jahresanfang im Bereich der 43 / 46 EUR festsetzen und Ende Januar ein Jahreshoch bei 45,66 EUR formatieren. Es ging von hier aus deutlich abw√§rts. Das Papier pendelte sich im Bereich der 37 / 39 EUR ein. Es ging √ľbergeordnet bis Anfang Juli seitw√§rts weiter. Anfang August wurde die Aktie abverkauft. Es ging in wenigen Tagen deutlich abw√§rts. Es gelang dem Anteilsschein zwar eine Stabilisierung und eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, diese hatte aber keine Substanz. Ab Anfang Oktober dominierte erneute Schw√§che das Kursgeschehen. In den letzten Handelstagen hat die Aktie deutlich an Substanz verloren.

Die 200-Tage-Linie (aktuell bei 39,31 EUR) war im Februar ein Support, der zun√§chst gehalten hat, dann aber aufgegeben wurde. Die Erholungsbewegung im Juli fand an der¬†SMA200 ihr Ende ebenso wie die Bewegung Mitte September und Anfang Oktober. Aktuell hat das Wertpapier nicht die Kraft sich substantiell √ľber die SMA200 zu schieben. Die Schw√§che im letzten Handelsmonat hat die Aktie auch unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 37,29 EUR) als auch unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 38,33 EUR) gef√ľhrt. Von der SMA20 hat sich das Papier in den letzten Handelstagen deutlich entfernt.

Das Tageschart ist aktuell b√§risch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen, insbesondere dann, wenn der Tagesschluss von gestern heute erneut best√§tigt wird. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte die Aktie in den kommenden Handelstagen noch bis in den Bereich der 34,08 EUR zur√ľcksetzen. Unter dieser Marke k√∂nnte der Anteilsschein √ľbergeordnet bis an die 29,68 EUR bzw. an die 19,10 EUR laufen.

Gelingt auf der anderen Seite eine kleine Entlastungsbewegung so k√∂nnte diese bis in den Bereich der SMA20 gehen. Im Tageschart ist erkennbar, dass dies Linie in den letzten Handelstagen ein Deckel gewesen ist. Somit ist denkbar, dass diese Linie die Aufw√§rtsambitionen des Papiers beenden k√∂nnte. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart aber erst dann, wenn sich die Aktie √ľber der SMA200 festgesetzt hat. Diese Durchschnittslinie wurde in den letzten Handelsmonaten mehrmals angelaufen, die Aktie hat es seit M√§rz mehrfach geschafft, an diese Linie zu laufen, es aber nicht vermocht, sich per Tagesschluss auch √ľber dieser Linie zu etablieren.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die aktuelle Schw√§che k√∂nnte sich fortsetzen, solange das Wertpapier per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert. Weitere R√ľcksetzer haben das Potential die 30 EUR-Marke zu erreichen und im Zweifel auch zu unterschreiten. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart erst wieder, wenn sich die Aktie √ľber der 200-Tage-Linie festgesetzt hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Aktie konnte sich bis Ende September √ľber allen drei Durchschnittslinien halten, hat es aber nicht geschafft, sich verbindlich nach Norden zu l√∂sen. In der Konsequenz haben sich weitere R√ľcksetzer eingestellt, die unter die SMA200 (aktuell bei 38,20 EUR) bzw. die SMA20 (aktuell bei 37,26 EUR) gingen. Das Papier hatte in den letzten beiden Handelswochen versucht, aufw√§rtszulaufen, was aber nur bedingt erfolgreich gewesen ist. Es ging im Zuge dessen maximal √ľber die SMA50 (aktuell bei 37,57 EUR) und von hier aus wieder in Richtung S√ľden.

Das Papier notiert aktuell deutlich unter der SMA20. Solange es die Aktie es nicht schafft, sich √ľberzeugend zu erholen und an die SMA20 bzw. SMA50 zur√ľckzulaufen, solange besteht die Gefahr, dass sich die Schw√§che weiter ausdehnen k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurde in der Tagesbetrachtung erw√§hnt.

Entspannen, aber nicht aufhellen, w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es das Papier √ľber der SMA50 etabliert hat. Gelingt dies, so k√∂nnten erneute Versuche gestartet werden, die SMA200 anzulaufen und zu √ľberwinden. Kann sich die Aktie wieder √ľber der SMA200 festsetzen, so w√§re es wesentlich, dass die Aktie rasch aufw√§rts in den Bereich der 40,80 EUR bzw. der 42,40 EUR laufen k√∂nnte.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, solange muss der Fokus auf die Unterseite gelegt werden. Perspektiven auf der Oberseite hat das Papier erst wieder, wenn es sich √ľber dieser Durchschnittslinie festgesetzt hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  30 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Widerstände

35,19

36,46

36,59

37,30

37,38 (GAP)

37,46

38,16

38,33

39,31

40,80

42,40

43,67 (GAP)

Unterst√ľtzungen

34,09

29,68

19,10

15,26

Quelle: xStation5 von XTB

 

