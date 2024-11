Donnerstagmorgen war geprägt von Quartalszahlen einiger wichtiger, deutscher Unternehmen, allen voran von der Deutschen Telekom (Ticker: DTE.DE), Siemens (Ticker: SIE.DE) und E.ON (Ticker: EOAN.DE). Deutsche Telekom und Siemens überzeugen mit Quartalszahlen, E.ON durchwachsen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Siemens, Deutsche Telekom und E.ON Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Siemens WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Ticker: SIE.DE ► Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker: DTE.DE ► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN.DE Schaut man auf die besten Performer im DAX, wo sich Siemens und die Deutsche Telekom heute an der Spitze tummeln, lässt sich bereits erahnen, wie die Zahlen aufgenommen wurden. Blicken wir zunächst auf Siemens: die Aktie konsolidierte seit Beginn des Jahres auf hohem Niveau, setzte folgend auf die US-Präsidentschaftswahl zu einer Attacke auf die m Mai markierten Allzeithochs, scheiterte aber zunächst. Der heutige Versuch mit neuen Allzeithochs schaut da vielversprechender aus, sicherlich auch, weil die Bullen sehr viel Positives in den Formulierungen des Siemens Management hörten. Demnach wies Siemens für das Fiskaljahr 2024 einen Rekordgewinn nach Steuern von 8,99 Mrd. Euro aus, entsprechend einem Anstieg von rund 5% und 8,53 Mrd. Euro zuvor. Hierzu beigetragen haben dürfte das starke, nun abgelaufene 4.Quartal des Jahres, wo Siemens einen Gewinnsprung von 11% von 1,90 Mrd. Euro auf 2,12 Mrd. Euro sah. Und es dürfte weiteres Wachstum für Siemens erwartet werden: die Auftragseingänge stiegen um 8 % auf 22,9 Mrd. Euro, die Book-to-Bill-Ratio betrug 1,10. Kurz zur Erklärung: hierbei handelt es sich um das Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz, wobei ein Verhältnis von größer 1 bedeutet, dass mehr Bestellungen eingegangen sind als ausgeführt wurden, was auf eine starke Nachfrage hinweist oder anders formuliert bedeutet: auch im laufenden Quartal dürfte die Nachfrage hoch bleiben. Folgerichtig geht der Siemens-Vorstand auch im neuen Geschäftsjahr von anziehendem Umsatzwachstum in einer Größenordnung zwischen 3 bis 7% aus. Siemens Aktie Chartanalyse – Tageschart: Und auch bei der Telekom läuft es rund, besonders im US-Mobilfunkgeschäft. Demnach belief sich der Quartalsumsatz auf 28,50 Mrd. Euro, wobei allein auf die Sparte T-Mobile US 18,29 Mrd. Euro entfielen, was fast zwei Dritteln des Umsatzes entspricht. Spannenderweise sah die Aktie zwar Aufschläge, aber für nachhaltige höhere Hochs reichte es noch nicht. Was die Bullen hier zurückhalten könnte ist, dass die Wachstumsrate im US-Geschäft mit einem Plus von 3,7 % leicht zulegen konnte. Ein kleiner Wehrmutstropfen: die Profitabilität in den USA sank in der jüngeren Vergangenheit leicht. Dennoch: die Richtung stimmt und das macht sich auch im Ausblick des Telekom-Management bemerkbar: dieser erhöhte den Ausblick für den Telekom-Konzern minimal, erwartet nun satt eines bereinigten EBITDA von 42,9 Milliarden Euro 43,0 Milliarden Euro und solange die Aktie über 27.50 Euro handelt, gibt es keinen Grund für Investoren mittelfristig skeptisch zu werden. Deutsche Telekom Aktie Chartanalyse – Tageschart: Und auch E.ON mit Zahlen: der Versorger konnte allerdings nicht derart überzeugen wie Siemens und die Deutsche Telekom, wies einen Umsatzrückgang um 1% auf 16,76 Mrd. Euro aus – was allerdings auch positiv interpretiert werden könnte, denn: nachdem deutlich Umsatzrückgang in den ersten sechs Monaten des Jahres, konnte der Rückgang nun deutlich verlangsamt werden. Dennoch verweilt das „bereinigte“ EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände) auch im abgelaufenen Geschäftsquartal auf schwachem Niveau, E.ON wies für das dritte Quartal einen mickrigen Gewinn von 96 Mio. Euro aus. Allerdings könnte es für die Aktie zeitnah interessant werden: die Zahlen konnten nun zwar nicht vollends überzeugen, aber die Aktie ist von ihren Jahreshochs im September nun mehr als 10% reingekommen, sollten wir zeitnah die 12 Euro Marke zurückerobern, könnten es in den Jahresschluss und zu Beginn des Jahres 2025 zunächst wieder aufwärts gehen. E.ON Aktie Chartanalyse – Tageschart: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

