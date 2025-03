Die Aktien des US-amerikanischen Kaufhausriesen Macy's verlieren 5 % 📉

Die Aktien von Macy's (Ticker: M.US), einem der größten US-amerikanischen Kaufhäuser, verlieren heute fast 5 %, trotz einer Erholung der US-Indizes. Das Unternehmen bestätigte die Schließung von 150 Geschäften in den USA aufgrund sinkender Umsätze, einer Veränderung des Verbraucherverhaltens und des störenden E-Commerce-Shopping-Trends. Investoren befürchten, dass die durch die Zollpolitik und den Handelskrieg ausgelöste Konjunkturabschwächung die Verbraucher noch stärker unter Druck setzen und die Umsätze von Macy's belasten wird. Die Macy's-Aktie wird von Analysten zunehmend unter die Lupe genommen, da die Bedenken über die schwächer als erwartete Leistung und den vorsichtigen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zunehmen. TD Cowen hat sein Kursziel für den Einzelhändler von 16 auf 14 US-Dollar gesenkt und verweist dabei auf enttäuschende vergleichbare Umsätze und eine gedämpfte Gewinnprognose. Das Unternehmen meldete einen Rückgang von 1,1 % bei den vergleichbaren Umsätzen und verfehlte damit den geschätzten Rückgang von 0,2 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Mit Blick auf die Zukunft erwartet Macy's, dass seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 25 um 7 % unter dem Mittelwert der Analystenerwartungen liegen wird, was die schwierige Einzelhandelslandschaft widerspiegelt. Das Unternehmen rechnet für das Jahr mit einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis (OLM-Comps) zwischen -2,0 % und -0,5 %, wobei das erste Quartal besonders schwach ausfallen und die Comps voraussichtlich zwischen -4,5 % und -2,5 % sinken werden. Der anhaltende Druck auf den Kundenverkehr und die Notwendigkeit aggressiver Werbeaktionen zur Steigerung der Konversionsraten bleiben für Investoren weiterhin zentrale Anliegen. Andere große Investmentfirmen haben nachgezogen und ihre Kursziele angepasst: Telsey Advisory Group hat ihr Ziel auf 15 US-Dollar revidiert.

Citi und JPMorgan haben beide ihre Ziele auf 14 US-Dollar gesenkt, wobei JPMorgan die Aktie auch von „Übergewichten“ auf „Neutral“ herabstufte.

CFRA nahm eine noch vorsichtigere Haltung ein und senkte sein Kursziel auf 13 US-Dollar, behielt aber eine Halte-Bewertung bei und warnte vor strukturellen Herausforderungen im Kaufhaussektor. Macy's steht nun vor einem schwierigen Weg in die Zukunft, da Analysten langfristige Herausforderungen im traditionellen Einzelhandel und eine wachsende Konkurrenz durch den E-Commerce signalisieren. Investoren werden die Fähigkeit des Unternehmens, den Lagerbestand zu verwalten, die Margen zu halten und sich in den kommenden Monaten an die sich entwickelnden Verbrauchertrends anzupassen, genau beobachten. Macy's Aktie Chartanalyse – Daily: Derzeit liegen die Aktien von Macy's fast 25 % unter dem EMA200 (rote Linie), was auf eine rückläufige Trendwende nach der starken Erholung im Jahr 2024 hindeutet, die durch die Erwartungen einer „sanften Landung“ angeheizt wurde. Macy's wird derzeit mit einem KGV von 6 gehandelt und bietet eine beachtliche Dividendenrendite von fast 5,5 %. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.