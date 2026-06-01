DAX Gewinner: SAP Aktie mit stärkstem Tagesgewinn

- SAP Aktie stärkster DAX Gewinner
- Wichtiges Kaufsignal im Chart
- 174-Euro-Marke entscheidet über den weiteren Trend
- SAP Aktie stärkster DAX Gewinner
- Wichtiges Kaufsignal im Chart
- 174-Euro-Marke entscheidet über den weiteren Trend
Am Freitag (29.05.2026) schlossen im DAX 16 Aktien im Plus, während 24 Werte Verluste verzeichneten. Unter den DAX Gewinnern belegte die SAP Aktie mit einem Kursanstieg von 3,20 Prozent den Spitzenplatz. Ebenfalls stark präsentierten sich Scout24 mit einem Plus von 3,14 Prozent sowie Zalando mit einem Gewinn von 3,06 Prozent.
► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP
⚡ Key Takeaways
- SAP Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit einem Kursplus von 3,20 Prozent war die SAP Aktie am Freitag der größte Gewinner im DAX und setzte sich an die Spitze der Tagesgewinnerliste.
- Wichtiges Kaufsignal im Chart: Der Ausbruch über die SMA200 im 4-Stunden-Chart verbessert das kurzfristige Chartbild. Kann die Aktie die Bewegung bestätigen, rücken höhere Kursziele in den Fokus.
- 174-Euro-Marke entscheidet über den weiteren Trend: Ein nachhaltiger Anstieg über 174 EUR würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 193 EUR deutlich erhöhen. Fällt die Aktie dagegen wieder unter SMA20 und SMA50 zurück, droht ein erneuter Test der Jahrestiefs.
SAP Aktie stärkster DAX Gewinner am Freitag
Die SAP Aktie (SAP) war zum Xetra-Schluss mit einem Plus von 3,20 Prozent der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Damit setzte sich die Aktie an die Spitze des deutschen Leitindex und sorgte für ein positives Signal im kurzfristigen Chartbild.
Stand: Xetra-Schlusskurs vom 29.05.2026
SAP Aktie im Tageschart: Wichtige Marken im Fokus
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart wird deutlich, dass nach dem Erreichen der Marke von 270 EUR im Juni 2025 deutliche Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Die anschließende Abwärtsbewegung führte die SAP Aktie bis Mitte September kontinuierlich nach unten. Auch die zwischenzeitliche Erholung brachte keine nachhaltige Trendwende.
Erst Ende November gelang die Ausbildung eines Bodens. Nach einer längeren Konsolidierungsphase konnte sich die Aktie wieder über die 20-Tage-Linie (SMA20) und die 50-Tage-Linie (SMA50) schieben und oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien etablieren.
Aktuell sendet die SAP Aktie ein erstes positives Signal. Allerdings fehlt bislang der nachhaltige Ausbruch nach oben. Entscheidend wird sein, dass die Aktie die Bereiche um SMA20 und SMA50 verteidigt und sich gleichzeitig klar nach Norden absetzen kann.
Bullisches Szenario für die SAP Aktie
Kann die Aktie einen bestätigten Tagesschluss über der Marke von 174 EUR etablieren, würde sich das technische Bild deutlich aufhellen. In diesem Fall könnte die Aufwärtsbewegung bis zur 200-Tage-Linie (SMA200), die aktuell bei 193,15 EUR verläuft, fortgesetzt werden.
Bärisches Szenario für die SAP Aktie
Sollten SMA20 und SMA50 hingegen per bestätigtem Tagesschluss unterschritten werden, würde sich das Risiko einer erneuten Bewegung in Richtung Jahrestief erhöhen. Unterhalb dieser Marke wären weitere Tiefs denkbar.
Tageschart Prognose
Übergeordnete Einschätzung: bärisch bis neutral
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SAP Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart konnte sich die SAP Aktie Mitte Mai sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50 schieben. Anschließend führte die Aufwärtsbewegung direkt an die SMA200, die sich lange als hartnäckiger Widerstand erwies.
Erst zum Ende der vergangenen Handelswoche gelang der Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie. Der Handelsschluss wurde oberhalb der SMA200 ausgebildet, was als positives technisches Signal gewertet werden kann.
Kurzfristiger Ausblick
Damit sich das Chartbild weiter verbessert, sollte die SAP Aktie die Aufwärtsbewegung direkt fortsetzen. Je dynamischer die Kurse steigen, desto höher wäre die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung in Richtung der übergeordneten Kursziele aus dem Tageschart.
Rücksetzer könnten zunächst an der SMA200 aufgefangen werden. Diese Durchschnittslinie könnte nach dem erfolgreichen Ausbruch nun als Unterstützung fungieren. Darunter bietet die SMA20 eine weitere technische Absicherung.
4-Stunden-Chart Prognose
Übergeordnete Einschätzung: neutral bis bullisch
Tagesprognose für die SAP Aktie
Tendenz: aufwärts
Widerstände
|Kursmarke
|Bedeutung
|157,48 EUR
|GAP
|161,06 EUR
|Widerstand
|174,98 EUR
|Widerstand
|176,86 EUR
|GAP
|196,00 EUR
|GAP
|196,91 EUR
|Widerstand
Unterstützungen
|Kursmarke
|Bedeutung
|153,33 EUR
|SMA200
|151,93 EUR
|Unterstützung
|151,88 EUR
|SMA20
|151,53 EUR
|Unterstützung
|148,82 EUR
|SMA20 Daily
|148,57 EUR
|SMA50
|148,45 EUR
|Unterstützung
|148,33 EUR
|SMA50 Daily
|144,34 EUR
|Unterstützung
|135,50 EUR
|Jahrestief
Fazit: SAP Aktie bleibt unter den DAX Gewinnern im Fokus
Die SAP Aktie war zuletzt der stärkste DAX Gewinner und hat mit dem Ausbruch über die SMA200 ein positives Signal geliefert. Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes muss der Wert nun weitere Anschlusskäufe generieren und die Zone um 174 EUR überwinden. Gelingt dies, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung der 200-Tage-Linie und darüber hinaus fortgesetzt werden.
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