DAX Gewinner: SAP Aktie mit stärkstem Tagesgewinn

Am Freitag (29.05.2026) schlossen im DAX 16 Aktien im Plus, während 24 Werte Verluste verzeichneten. Unter den DAX Gewinnern belegte die SAP Aktie mit einem Kursanstieg von 3,20 Prozent den Spitzenplatz. Ebenfalls stark präsentierten sich Scout24 mit einem Plus von 3,14 Prozent sowie Zalando mit einem Gewinn von 3,06 Prozent.

► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP

⚡ Key Takeaways

SAP Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit einem Kursplus von 3,20 Prozent war die SAP Aktie am Freitag der größte Gewinner im DAX und setzte sich an die Spitze der Tagesgewinnerliste.

Mit einem Kursplus von 3,20 Prozent war die SAP Aktie am Freitag der größte Gewinner im DAX und setzte sich an die Spitze der Tagesgewinnerliste. Wichtiges Kaufsignal im Chart: Der Ausbruch über die SMA200 im 4-Stunden-Chart verbessert das kurzfristige Chartbild. Kann die Aktie die Bewegung bestätigen, rücken höhere Kursziele in den Fokus.

Der Ausbruch über die SMA200 im 4-Stunden-Chart verbessert das kurzfristige Chartbild. Kann die Aktie die Bewegung bestätigen, rücken höhere Kursziele in den Fokus. 174-Euro-Marke entscheidet über den weiteren Trend: Ein nachhaltiger Anstieg über 174 EUR würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 193 EUR deutlich erhöhen. Fällt die Aktie dagegen wieder unter SMA20 und SMA50 zurück, droht ein erneuter Test der Jahrestiefs.

SAP Aktie stärkster DAX Gewinner am Freitag

Die SAP Aktie (SAP) war zum Xetra-Schluss mit einem Plus von 3,20 Prozent der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Damit setzte sich die Aktie an die Spitze des deutschen Leitindex und sorgte für ein positives Signal im kurzfristigen Chartbild.

Stand: Xetra-Schlusskurs vom 29.05.2026

SAP Aktie im Tageschart: Wichtige Marken im Fokus

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart wird deutlich, dass nach dem Erreichen der Marke von 270 EUR im Juni 2025 deutliche Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Die anschließende Abwärtsbewegung führte die SAP Aktie bis Mitte September kontinuierlich nach unten. Auch die zwischenzeitliche Erholung brachte keine nachhaltige Trendwende.

Erst Ende November gelang die Ausbildung eines Bodens. Nach einer längeren Konsolidierungsphase konnte sich die Aktie wieder über die 20-Tage-Linie (SMA20) und die 50-Tage-Linie (SMA50) schieben und oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien etablieren.

Aktuell sendet die SAP Aktie ein erstes positives Signal. Allerdings fehlt bislang der nachhaltige Ausbruch nach oben. Entscheidend wird sein, dass die Aktie die Bereiche um SMA20 und SMA50 verteidigt und sich gleichzeitig klar nach Norden absetzen kann.

Bullisches Szenario für die SAP Aktie

Kann die Aktie einen bestätigten Tagesschluss über der Marke von 174 EUR etablieren, würde sich das technische Bild deutlich aufhellen. In diesem Fall könnte die Aufwärtsbewegung bis zur 200-Tage-Linie (SMA200), die aktuell bei 193,15 EUR verläuft, fortgesetzt werden.

Bärisches Szenario für die SAP Aktie

Sollten SMA20 und SMA50 hingegen per bestätigtem Tagesschluss unterschritten werden, würde sich das Risiko einer erneuten Bewegung in Richtung Jahrestief erhöhen. Unterhalb dieser Marke wären weitere Tiefs denkbar.

Tageschart Prognose

Übergeordnete Einschätzung: bärisch bis neutral

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SAP Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart konnte sich die SAP Aktie Mitte Mai sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50 schieben. Anschließend führte die Aufwärtsbewegung direkt an die SMA200, die sich lange als hartnäckiger Widerstand erwies.

Erst zum Ende der vergangenen Handelswoche gelang der Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie. Der Handelsschluss wurde oberhalb der SMA200 ausgebildet, was als positives technisches Signal gewertet werden kann.

Kurzfristiger Ausblick

Damit sich das Chartbild weiter verbessert, sollte die SAP Aktie die Aufwärtsbewegung direkt fortsetzen. Je dynamischer die Kurse steigen, desto höher wäre die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung in Richtung der übergeordneten Kursziele aus dem Tageschart.

Rücksetzer könnten zunächst an der SMA200 aufgefangen werden. Diese Durchschnittslinie könnte nach dem erfolgreichen Ausbruch nun als Unterstützung fungieren. Darunter bietet die SMA20 eine weitere technische Absicherung.

4-Stunden-Chart Prognose

Übergeordnete Einschätzung: neutral bis bullisch

Tagesprognose für die SAP Aktie

Tendenz: aufwärts

Widerstände

Kursmarke Bedeutung 157,48 EUR GAP 161,06 EUR Widerstand 174,98 EUR Widerstand 176,86 EUR GAP 196,00 EUR GAP 196,91 EUR Widerstand

Unterstützungen

Kursmarke Bedeutung 153,33 EUR SMA200 151,93 EUR Unterstützung 151,88 EUR SMA20 151,53 EUR Unterstützung 148,82 EUR SMA20 Daily 148,57 EUR SMA50 148,45 EUR Unterstützung 148,33 EUR SMA50 Daily 144,34 EUR Unterstützung 135,50 EUR Jahrestief

Fazit: SAP Aktie bleibt unter den DAX Gewinnern im Fokus

Die SAP Aktie war zuletzt der stärkste DAX Gewinner und hat mit dem Ausbruch über die SMA200 ein positives Signal geliefert. Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes muss der Wert nun weitere Anschlusskäufe generieren und die Zone um 174 EUR überwinden. Gelingt dies, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung der 200-Tage-Linie und darüber hinaus fortgesetzt werden.

DER DEUTSCHE INDEX