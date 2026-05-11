Börse Aktuell: Dow Jones Prognose KW 20/2026 - Chancen auf neues Allzeithoch?

- Der Dow Jones bleibt im übergeordneten Chartbild bullisch, solange der Index per Tagesschluss oberhalb der SMA20 notiert
- Die zentrale Unterstützungszone liegt aktuell zwischen 49.500 und 49.270 Punktenv
- Für die KW 20/2026 wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet
- Der Dow Jones bleibt im übergeordneten Chartbild bullisch, solange der Index per Tagesschluss oberhalb der SMA20 notiert
- Die zentrale Unterstützungszone liegt aktuell zwischen 49.500 und 49.270 Punktenv
- Für die KW 20/2026 wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet
Der Dow Jones startete bei 49.542 Punkten in die Handelswoche und konnte damit oberhalb des Vorwochenniveaus eröffnen. Im Wochenverlauf zeigte sich der US-Leitindex insgesamt robust. Rücksetzer wurden direkt wieder gekauft, wodurch sich der Markt bis Donnerstag schrittweise an die Marke von 50.000 Punkten heranschieben konnte. Das Wochenhoch wurde am Donnerstagnachmittag bei 50.161 Punkten markiert.
Zum Wochenschluss setzte jedoch erneut leichte Gewinnmitnahme ein. Der Dow Jones verabschiedete sich bei 49.628 Punkten aus dem Handel und konnte damit dennoch einen moderaten Wochengewinn verbuchen.
Damit bleibt das übergeordnete Bild im Bereich "Börse Aktuell" weiterhin konstruktiv. Besonders auffällig bleibt, dass sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief oberhalb der Vorwochenmarken festgestellt wurden. Gleichzeitig lag die Wochenrange mit 1.230 Punkten unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell
- Der Dow Jones bleibt im übergeordneten Chartbild bullisch, solange der Index per Tagesschluss oberhalb der SMA20 notiert. Das Allzeithoch bleibt damit weiterhin ein realistisches Ziel.
- Die zentrale Unterstützungszone liegt aktuell zwischen 49.500 und 49.270 Punkten. Ein Bruch dieser Bereiche könnte die Abwärtsdynamik deutlich erhöhen und Rücksetzer bis an die SMA50 beziehungsweise SMA200 auslösen.
- Für die KW 20/2026 wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet. Auf der Oberseite bleibt insbesondere die Zone um 50.170 Punkte entscheidend für eine mögliche Fortsetzung der Rally.
Dow Jones Prognose: Chartbild bleibt bullisch
Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt sowohl im Tageschart als auch im kurzfristigen Zeitfenster grundsätzlich bullisch.
Tageschart: SMA20 weiter wichtiger Support
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Dow Jones konnte sich in den vergangenen Handelstagen mehrfach erfolgreich an der SMA20 stabilisieren. Diese verläuft aktuell bei 49.272 Punkten und bleibt die zentrale Unterstützung im mittelfristigen Chartbild.
Solange der Index per Tagesschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie notiert, bestehen weiterhin gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Mögliche Kursziele bleiben dabei zunächst das Vorwochenhoch und darüber das Allzeithoch.
Erst ein nachhaltiger Bruch der SMA20 würde das Risiko erhöhen, dass sich die Korrektur bis in den Bereich der SMA50 bei aktuell 47.747 Punkten ausweiten könnte.
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4h-Chart: Entscheidung an SMA20 und SMA50
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Zeitfenster notiert der Dow Jones aktuell unterhalb der SMA20, jedoch weiterhin oberhalb der SMA50. Besonders die SMA50 bei aktuell 49.468 Punkten konnte zuletzt mehrfach verteidigt werden.
Für die Bullen wird entscheidend sein, den Index wieder nachhaltig über die SMA20 zurückzuführen. Gelingt dies, könnte die Aufwärtsbewegung erneut Fahrt aufnehmen.
Sollte die SMA50 hingegen aufgegeben werden, würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnten weitere Abgaben bis an die SMA200 bei derzeit 48.190 Punkten folgen.
Börse Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Dow Jones
Widerstände
- 49.572 Punkte
- 49.730 bis 49.772 Punkte
- 49.833 bis 49.890 Punkte
- 49.951 Punkte
- 50.024 Punkte
- 50.170 Punkte
- 50.211 Punkte
- 50.537 Punkte
Unterstützungen
- 49.512 Punkte
- 49.468 bis 49.427 Punkte
- 49.310 Punkte
- 49.271 Punkte
- 49.143 Punkte
- 48.942 Punkte
- 48.788 Punkte
- 48.460 Punkte
- 48.190 Punkte
- 47.956 Punkte
- 47.843 Punkte
Dow Jones Prognose: Long-Szenario für KW 20/2026
Kann sich der Dow Jones oberhalb von 49.537 Punkten stabilisieren, rücken auf der Oberseite zunächst die Bereiche um 49.684 Punkte sowie anschließend die Zone um 50.000 Punkte in den Fokus.
Darüber könnten die nächsten Zielbereiche bei:
- 50.045 Punkten
- 50.101 Punkten
- 50.146 Punkten
- 50.171 Punkten
- 50.195 Punkten
aktiviert werden.
Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 50.170 Punkten würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Allzeithoch erneut angelaufen wird.
Dow Jones Prognose: Short-Szenario für KW 20/2026
Kann der Dow Jones die Unterstützung bei 49.537 Punkten nicht verteidigen, könnten sich die Rücksetzer zunächst bis in den Bereich von 49.178 Punkten ausweiten.
Unterhalb dieser Marke würden weitere Unterstützungen bei:
- 49.104 Punkten
- 48.969 Punkten
- 48.945 Punkten
- 48.885 Punkten
- 48.821 Punkten
in den Fokus rücken.
Besonders relevant bleibt weiterhin die SMA50 im 4h-Chart. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte den Verkaufsdruck deutlich erhöhen.
Börse Aktuell: Erwartete Wochenrange für KW 20/2026
Für die kommende Handelswoche wird auf Basis des aktuellen Marktsetups folgende Range erwartet:
|Erwartete Wochenrange
|Von
|Bis
|Hoch
|49.997
|50.171
|Tief
|49.027
|48.883
Die übergeordnete Erwartung für die nächsten Handelstage bleibt damit leicht positiv mit einer Tendenz seitwärts bis aufwärts.
Fazit zur Dow Jones Prognose
Die aktuelle Lage im Bereich "Börse Aktuell" bleibt für den Dow Jones insgesamt konstruktiv. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 behaupten kann, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch.
Kurzfristig bleibt die Zone um 49.500 Punkte entscheidend. Oberhalb davon dominieren weiterhin die Bullen. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das Chartbild spürbar eintrüben und die Wahrscheinlichkeit größerer Rücksetzer erhöhen.
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FAQ zur Dow Jones Prognose und Börse Aktuell
Wie ist die aktuelle Dow Jones Prognose?
Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt leicht bullisch. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, bestehen weiterhin Chancen auf einen Anstieg in Richtung Allzeithoch.
Welche Marken sind beim Dow Jones aktuell wichtig?
Wichtige Widerstände liegen aktuell bei 50.000 und 50.170 Punkten. Unterstützungen befinden sich im Bereich von 49.500 bis 49.270 Punkten.
Warum ist die SMA20 für den Dow Jones wichtig?
Die SMA20 gilt als wichtiger kurzfristiger Trendindikator. Solange der Dow Jones oberhalb dieser Durchschnittslinie bleibt, ist das Chartbild weiterhin positiv zu bewerten.
Wie hoch ist die erwartete Wochenrange im Dow Jones?
Für die KW 20/2026 wird eine Wochenrange zwischen 48.883 und 50.171 Punkten erwartet.
Bleibt der Dow Jones langfristig bullish?
Das übergeordnete Chartbild bleibt bullish, solange keine nachhaltigen Rückfälle unter die SMA50 und SMA200 erfolgen.
Welche Risiken gibt es aktuell für den Dow Jones?
Ein nachhaltiger Rückfall unter die Unterstützungszonen könnte größere Gewinnmitnahmen auslösen und die Abwärtsdynamik verstärken.
Welche Faktoren bewegen den Dow Jones aktuell?
Neben charttechnischen Marken beeinflussen insbesondere Konjunkturdaten, Zinserwartungen der Fed sowie die laufende Berichtssaison die Entwicklung des Dow Jones.
Ist die 50.000-Punkte-Marke im Dow Jones wichtig?
Ja, die Marke von 50.000 Punkten bleibt psychologisch und technisch eine wichtige Widerstandszone für den Markt.
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Was gibt es diese Woche zu beachten❓
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