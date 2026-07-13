Börse Aktuell: Dow Jones Prognose für KW 29 2026

- Der Dow Jones bleibt im Tageschart oberhalb der SMA20 technisch bullisch und hält den übergeordneten Aufwärtstrend aufrecht
- Ein nachhaltiger Anstieg über das Allzeithoch könnte Ziele im Bereich von 53.660 bis 53.930 Punkten aktivieren
- Fällt der Index unter die SMA20, rücken die SMA50 und anschließend die SMA200 als wichtige Unterstützungen in den Fokus
- Der Dow Jones bleibt im Tageschart oberhalb der SMA20 technisch bullisch und hält den übergeordneten Aufwärtstrend aufrecht
- Ein nachhaltiger Anstieg über das Allzeithoch könnte Ziele im Bereich von 53.660 bis 53.930 Punkten aktivieren
- Fällt der Index unter die SMA20, rücken die SMA50 und anschließend die SMA200 als wichtige Unterstützungen in den Fokus
Der Dow Jones bleibt auch in der neuen Handelswoche einer der wichtigsten Indizes für Anleger. Nach einem neuen Rekordhoch und einer anschließenden Konsolidierung richtet sich der Blick nun auf die Frage, ob die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden kann. In dieser Dow Jones Prognose analysieren wir den Wochenrückblick, die wichtigsten charttechnischen Marken sowie die möglichen Szenarien für die Handelswoche vom 13.07.2026 bis 17.07.2026.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
⚡ Key Takeaways
- Der Dow Jones bleibt im Tageschart oberhalb der SMA20 technisch bullisch und hält den übergeordneten Aufwärtstrend aufrecht.
- Ein nachhaltiger Anstieg über das Allzeithoch könnte Ziele im Bereich von 53.660 bis 53.930 Punkten aktivieren.
- Fällt der Index unter die SMA20, rücken die SMA50 und anschließend die SMA200 als wichtige Unterstützungen in den Fokus.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Dow Jones startete die vergangene Handelswoche bei 52.936 Punkten und damit rund 759 Punkte höher als eine Woche zuvor. Bereits am Dienstag gelang dem US-Leitindex die Ausbildung eines neuen Allzeithochs. Dieses Kursniveau wurde jedoch unmittelbar für Gewinnmitnahmen genutzt.
Im weiteren Wochenverlauf setzte zunächst eine Konsolidierung ein, ehe sich der Index zur Wochenmitte stabilisieren konnte. Die Erholung verlief zwar kontinuierlich, blieb jedoch vergleichsweise moderat. Der dynamische Rücksetzer am Freitag wurde rasch wieder gekauft, sodass der Dow Jones den Wochenhandel bei 52.739 Punkten beendete.
Zum Start der neuen Handelswoche zeigte sich zunächst erneut Schwäche. Der Index fiel zeitweise wieder in den Bereich von 52.500 Punkten zurück.
Entwicklung der vergangenen Wochen
Die vergangene Woche brachte zwar einen kleinen Wochenverlust, dennoch bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv:
- neues Allzeithoch markiert
- Wochentief oberhalb der Vorwoche ausgebildet
- erste Verlustwoche nach vier positiven Wochen in Folge
- Wochenrange unter dem Durchschnitt des laufenden Jahres
Die durchschnittliche Wochenrange liegt 2026 aktuell bei 1.387 Punkten.
Börse Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 52.519 bis 52.573 Punkte
- 52.630 bis 52.687 Punkte
- 52.738 Punkte
- 52.879 Punkte
- 53.023 bis 53.084 Punkte
- 53.107 Punkte
- 53.308 Punkte
- 53.650 Punkte
- 54.037 Punkte
Unterstützungen
- 52.453 Punkte
- 52.301 Punkte
- 52.244 Punkte
- 52.117 Punkte
- 52.001 Punkte
- 51.726 bis 51.712 Punkte
- 51.500 Punkte
- 51.205 Punkte
Dow Jones Prognose: Tageschart bleibt bullisch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart bleibt das technische Bild weiterhin freundlich. Der Rücksetzer der vergangenen Woche führte den Dow Jones exakt an die SMA20, die aktuell bei 52.301 Punkten verläuft. Mehrfach fanden die Tageskerzen dort Unterstützung, bevor sich der Index erneut nach oben lösen konnte.
Solange der Dow Jones auf Tagesschlussbasis oberhalb dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.
Mögliche Kursziele bleiben:
- Allzeithoch
- 53.660 bis 53.680 Punkte
- 53.910 bis 53.930 Punkte
Sollte der Index dagegen nachhaltig unter die SMA20 zurückfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall dürfte die SMA50 bei aktuell 51.184 Punkten in den Fokus rücken.
Bewertung Tageschart: Bullisch
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Dow Jones Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich aktuell eine neutrale Ausgangslage. Nach dem Rekordhoch fiel der Dow Jones zunächst bis an die SMA20 zurück und unterschritt zwischenzeitlich auch die SMA50. Zum Wochenschluss gelang zwar die Rückkehr über die SMA50, zum Wochenbeginn setzte jedoch erneut Druck ein.
Für die Bullen wird entscheidend sein, den Index wieder nachhaltig oberhalb der SMA50 zu etablieren. Gelingt dies, könnte der Weg zurück zum Rekordhoch und darüber hinaus frei werden. Scheitert dieses Vorhaben hingegen und fällt der Dow Jones erneut unter die SMA20 zurück, dürfte sich die Korrektur bis zur SMA200 bei aktuell 51.726 Punkten ausweiten.
Bewertung 4-Stunden-Chart: Neutral
Dow Jones Prognose: Long-Szenario
Kann sich der Dow Jones oberhalb von 52.499 Punkten behaupten, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich.
Die ersten Zielzonen liegen bei:
- 52.521 bis 52.684 Punkten
- 52.707 bis 52.933 Punkten
- 52.958 bis 53.120 Punkten
Darüber rücken anschließend folgende Zielbereiche in den Fokus:
- 53.139 bis 53.214 Punkte
- 53.235 bis 53.330 Punkte
- 53.354 bis 53.554 Punkte
Ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch wäre damit wahrscheinlich.
Dow Jones Prognose: Short-Szenario
Fällt der Dow Jones dagegen unter 52.499 Punkte, dürfte sich die Korrektur zunächst fortsetzen.
Erste Unterstützungszonen liegen bei:
- 52.479 bis 52.345 Punkten
- 52.318 bis 52.132 Punkten
Unterhalb dieser Marke könnten anschließend folgende Ziele angelaufen werden:
- 52.109 bis 51.968 Punkte
- 51.945 bis 51.822 Punkte
- 51.795 bis 51.571 Punkte
Spätestens im Bereich der SMA200 dürfte allerdings wieder verstärkt Kaufinteresse auftreten.
Erwartete Wochenrange KW 29/2026
Auf Basis unseres Handelssystems ergibt sich folgende erwartete Handelsspanne:
|Erwartung
|Punkte
|Erwartetes Wochenhoch
|52.907 bis 53.421
|Erwartetes Wochentief
|52.025 bis 51.656
Die übergeordnete Tendenz für die kommenden fünf Handelstage bleibt seitwärts bis leicht aufwärts.
Experten Fazit: Börse Aktuell - Dow Jones bleibt konstruktiv
Die technische Ausgangslage bleibt trotz der ersten Verlustwoche nach vier positiven Wochen insgesamt freundlich. Der Rücksetzer erfolgte kontrolliert und wurde bislang erfolgreich aufgefangen. Solange sich der Dow Jones oberhalb der SMA20 behaupten kann, bleibt das Szenario neuer Rekordstände bestehen. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde die kurzfristige Dow Jones Prognose deutlich eintrüben.
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