Börse Aktuell: Dow Jones Prognose für KW 29 2026

Der Dow Jones bleibt auch in der neuen Handelswoche einer der wichtigsten Indizes für Anleger. Nach einem neuen Rekordhoch und einer anschließenden Konsolidierung richtet sich der Blick nun auf die Frage, ob die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden kann. In dieser Dow Jones Prognose analysieren wir den Wochenrückblick, die wichtigsten charttechnischen Marken sowie die möglichen Szenarien für die Handelswoche vom 13.07.2026 bis 17.07.2026.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

⚡ Key Takeaways

Der Dow Jones bleibt im Tageschart oberhalb der SMA20 technisch bullisch und hält den übergeordneten Aufwärtstrend aufrecht.

Ein nachhaltiger Anstieg über das Allzeithoch könnte Ziele im Bereich von 53.660 bis 53.930 Punkten aktivieren.

Fällt der Index unter die SMA20, rücken die SMA50 und anschließend die SMA200 als wichtige Unterstützungen in den Fokus.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones startete die vergangene Handelswoche bei 52.936 Punkten und damit rund 759 Punkte höher als eine Woche zuvor. Bereits am Dienstag gelang dem US-Leitindex die Ausbildung eines neuen Allzeithochs. Dieses Kursniveau wurde jedoch unmittelbar für Gewinnmitnahmen genutzt.

Im weiteren Wochenverlauf setzte zunächst eine Konsolidierung ein, ehe sich der Index zur Wochenmitte stabilisieren konnte. Die Erholung verlief zwar kontinuierlich, blieb jedoch vergleichsweise moderat. Der dynamische Rücksetzer am Freitag wurde rasch wieder gekauft, sodass der Dow Jones den Wochenhandel bei 52.739 Punkten beendete.

Zum Start der neuen Handelswoche zeigte sich zunächst erneut Schwäche. Der Index fiel zeitweise wieder in den Bereich von 52.500 Punkten zurück.

Entwicklung der vergangenen Wochen

Die vergangene Woche brachte zwar einen kleinen Wochenverlust, dennoch bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv:

neues Allzeithoch markiert

Wochentief oberhalb der Vorwoche ausgebildet

erste Verlustwoche nach vier positiven Wochen in Folge

Wochenrange unter dem Durchschnitt des laufenden Jahres

Die durchschnittliche Wochenrange liegt 2026 aktuell bei 1.387 Punkten.

Börse Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

52.519 bis 52.573 Punkte

52.630 bis 52.687 Punkte

52.738 Punkte

52.879 Punkte

53.023 bis 53.084 Punkte

53.107 Punkte

53.308 Punkte

53.650 Punkte

54.037 Punkte

Unterstützungen

52.453 Punkte

52.301 Punkte

52.244 Punkte

52.117 Punkte

52.001 Punkte

51.726 bis 51.712 Punkte

51.500 Punkte

51.205 Punkte

Dow Jones Prognose: Tageschart bleibt bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart bleibt das technische Bild weiterhin freundlich. Der Rücksetzer der vergangenen Woche führte den Dow Jones exakt an die SMA20, die aktuell bei 52.301 Punkten verläuft. Mehrfach fanden die Tageskerzen dort Unterstützung, bevor sich der Index erneut nach oben lösen konnte.

Solange der Dow Jones auf Tagesschlussbasis oberhalb dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.

Mögliche Kursziele bleiben:

Allzeithoch

53.660 bis 53.680 Punkte

53.910 bis 53.930 Punkte

Sollte der Index dagegen nachhaltig unter die SMA20 zurückfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall dürfte die SMA50 bei aktuell 51.184 Punkten in den Fokus rücken.

Bewertung Tageschart: Bullisch

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Dow Jones Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich aktuell eine neutrale Ausgangslage. Nach dem Rekordhoch fiel der Dow Jones zunächst bis an die SMA20 zurück und unterschritt zwischenzeitlich auch die SMA50. Zum Wochenschluss gelang zwar die Rückkehr über die SMA50, zum Wochenbeginn setzte jedoch erneut Druck ein.

Für die Bullen wird entscheidend sein, den Index wieder nachhaltig oberhalb der SMA50 zu etablieren. Gelingt dies, könnte der Weg zurück zum Rekordhoch und darüber hinaus frei werden. Scheitert dieses Vorhaben hingegen und fällt der Dow Jones erneut unter die SMA20 zurück, dürfte sich die Korrektur bis zur SMA200 bei aktuell 51.726 Punkten ausweiten.

Bewertung 4-Stunden-Chart: Neutral

Dow Jones Prognose: Long-Szenario

Kann sich der Dow Jones oberhalb von 52.499 Punkten behaupten, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich.

Die ersten Zielzonen liegen bei:

52.521 bis 52.684 Punkten

52.707 bis 52.933 Punkten

52.958 bis 53.120 Punkten

Darüber rücken anschließend folgende Zielbereiche in den Fokus:

53.139 bis 53.214 Punkte

53.235 bis 53.330 Punkte

53.354 bis 53.554 Punkte

Ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch wäre damit wahrscheinlich.

Dow Jones Prognose: Short-Szenario

Fällt der Dow Jones dagegen unter 52.499 Punkte, dürfte sich die Korrektur zunächst fortsetzen.

Erste Unterstützungszonen liegen bei:

52.479 bis 52.345 Punkten

52.318 bis 52.132 Punkten

Unterhalb dieser Marke könnten anschließend folgende Ziele angelaufen werden:

52.109 bis 51.968 Punkte

51.945 bis 51.822 Punkte

51.795 bis 51.571 Punkte

Spätestens im Bereich der SMA200 dürfte allerdings wieder verstärkt Kaufinteresse auftreten.

Erwartete Wochenrange KW 29/2026

Auf Basis unseres Handelssystems ergibt sich folgende erwartete Handelsspanne:

Erwartung Punkte Erwartetes Wochenhoch 52.907 bis 53.421 Erwartetes Wochentief 52.025 bis 51.656

Die übergeordnete Tendenz für die kommenden fünf Handelstage bleibt seitwärts bis leicht aufwärts.

Experten Fazit: Börse Aktuell - Dow Jones bleibt konstruktiv

Die technische Ausgangslage bleibt trotz der ersten Verlustwoche nach vier positiven Wochen insgesamt freundlich. Der Rücksetzer erfolgte kontrolliert und wurde bislang erfolgreich aufgefangen. Solange sich der Dow Jones oberhalb der SMA20 behaupten kann, bleibt das Szenario neuer Rekordstände bestehen. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde die kurzfristige Dow Jones Prognose deutlich eintrüben.