Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 17.02.25 🔴 Sabilisiert und wieder aufwärts laufend

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 08 / 2025 (17.02.2025 - 21.02.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

R√ľckblick: (10.02.2025 - 14.02.2025)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 44.494 Punkten. Der Index notierte damit 462 Punkte √ľber der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 72 Punkte √ľber dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Am Montag konnte sich der Dow Jones zun√§chst etwas erholen, gab die Gewinne aber nachfolgend direkt wieder ab. Am Dienstag erfolgte der n√§chste Versuch, nach Norden auszubrechen, aber auch der scheiterte. Es ging am Mittwochnachmittag deutlich und dynamisch abw√§rts. Nachdem das Wochentief formatiert war, konnte sich der Index zun√§chst moderat im weiteren Handelsverlauf am Donnerstag etwas dynamischer erholen. Die Bullen haben es aber nicht geschafft, das Level zu halten. Der Dow Jones gab am Freitagvormittag zun√§chst nach, konnte am Nachmittag die Verluste zun√§chst ausgleichen. Zum Wochenschluss hin stellte sich erneute Schw√§che ein. Der Index ging bei 44.633 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn konnte sich der Index moderat erholen.

Das Wochenhoch wurde unter der Marke der Vorwoche festgestellt, das Wochentief hingegen √ľber dem Niveau der Woche zuvor. Nach einem Wochenverlust in der Vorwoche konnte in der abgelaufenen Handelswoche wieder ein Wochengewinn ausgewiesen werden. Die Range war deutlich keiner als in der Vorwoche und die kleinste in diesem Jahr.

Wir haben mit dem √úberschreiten der 44.842/44 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 44.867/69 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 44.198/96 Punkte-Marke nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†44.178/76 Punkten. ¬†¬†

Dow Jones Widerstände    

44.674/75/88

44.704

44.841

44.913/68

45.012/91

45.135

45.230

45.385

45.509 

    

Dow Jones Unterst√ľtzungen¬†¬† ¬†

44.430

44.329

44.272

44.157

44.044

43.948/16

43.885

43.783

43.577

43.275

43.151

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Dow Jones ist in den letzten f√ľnf Handelstagen nicht wirklich weitergekommen. Der R√ľcksetzer zu Wochenbeginn konnte direkt wieder zur√ľckgekauft werden, allerdings waren die Kursgewinne moderat und √ľberschaubar. Die Tagesgewinne, die sich eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft, was sich aus den letzten vier Tageskerzen sehr gut herauslesen l√§sst. Es ist auch erkennbar, dass sich der Dow Jones in den letzten Handelstagen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 44.704 Punkten) weiter nach Norden hat schieben k√∂nnen. Es ist aber nicht gelungen, sich von dieser Durchschnittslinie zu l√∂sen.

Wesentlich wird zu Wochenbeginn sein, dass es die Bullen schaffen, den Dow Jones rasch und vor allem √ľberzeugend von der SMA20 aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs zu dr√ľcken. Wird diese Marke erneut angelaufen und kann sich der Index auch per Tagesschluss √ľber diesem Level festsetzen (Festsetzen = Tagesschluss √ľber dem Allzeithoch mit Best√§tigung am Folgetag), so besteht die Chance, dass es zu neuen Hochs gehen k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele √ľber dem aktuellen Allzeithoch k√∂nnten die¬†45.420/450 Punkte bzw. die 45.700/750 Punkte sein.¬†

Setzen sich auf der anderen Seite die B√§ren durch, so k√∂nnte dies bedeuten, dass der Move in den kommenden Handelstagen in Richtung S√ľden gehen k√∂nnte. Verliert der Dow Jones im Zuge von Schw√§che auch den Kontakt zur SMA20, so k√∂nnten sich die Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 43.885 Punkten) bzw. des 23,6 Prozent Retracements ausdehnen. Wesentlich unter das 23,6 Prozent Retracement sollte es auf Tagesschlussbasis nicht mehr gehen, um die bullische Gesamteindruck des Tagescharts nicht in Frage zu stellen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones sich nach dem R√ľcksetzer zu Wochenbeginn der letzten Handelswoche wieder √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 44.636 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 44.675 Punkten) schieben konnte. Es ist aber auch erkennbar, dass der Dow Jones in den letzten Handelstagen im Dunstkreis dieser beiden Linien entlanggelaufen ist. Die gute Nachricht ist, dass sich R√ľcksetzer im Dunstkreis dieser beiden Durchschnittslinien stabilisieren konnten, die schlechte ist, dass es der Index es nicht geschafft hat sich verbindlich von diesen beiden Linien nach Norden zu l√∂sen.¬†

Entweder der Dow Jones schafft es in den kommenden Handelstagen sich nach Norden zu l√∂sen und wieder in Richtung des Allzeithochs zu laufen. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so k√∂nnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

...oder der Index verliert im Zuge von Schw√§che den Kontakt zur SMA20 / SMA50. Dies k√∂nnte dann so interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der SMA200 (aktuell bei 43.948 Punkten) bzw. des 23,6 Prozent Retracements ausweiten k√∂nnten. Entsprechend b√§risch w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben, wenn sich der Index unter dem 23,6 Prozent Retracement festsetzen w√ľrde.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch / neutral 

Fazit:¬† Der Dow Jones muss sich per Tagesschluss wieder √ľber der SMA20 etablieren. Gelingt dies, so k√∂nnte es wieder in Richtung des Allzeithochs gehen. Rutscht der Index aber unter dieser Linie, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Schw√§che in Richtung der SMA50 bzw. der 23,6 % Retracement fortsetzen k√∂nnte.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 44.670 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.692/94, bei 44.714/16, bei 44.735/37, bei 44.753/55, bei 44.771/73, bei 44.790/92, bei 44.817/19 bzw. bei 44.842/44 Punkten anlaufen. √úber der 44.842/44 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.867/69, bei 44.885/87, bei 44.903/05, bei 44.921/23, bei 44.940/42, bei 44.951/53, bei 44.970/72, bei 44.989/91, bei 45.014/16, bei 45.038/40, bei 45.059/61, bei 45.075/77, bei 45.098/100 bzw. bei 45.121/23 Punkten erreichen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 44.670 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.653/51, bei 44.636/34, bei 44.619/17, bei 44.599/97, bei 44.575/73, bei 44.556/54, bei 44.538/36, bei 44.520/18, bei 44.501/499, bei 44.482/80, bei 44.465/63, bei 44.445/43, bei 44.428/26, bei 44.410/08, bei 44.391/89 und dann bei 44.375/73 Punkten gehen. Unter der 44.375/73 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.358/56, bei 44.339/37, bei 44.312/10, bei 44.290/88, bei 44.268/66, bei 44.245/43, bei 44.222/20, bei 44.198/96 bzw. bei 44.178/76 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 08 / 2025: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

 

