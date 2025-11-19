DAX Prognose & DAX aktuell: Analyse für den 19.11.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.276 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX zwar moderat erholen, kam aber nicht bis an die 23.400 Punkte. Bereits vor Erreichen dieser Marke stellten sich wieder Gewinnmitnahmen ein, die einen kontinuierlichen Charakter hatten. Erst zum späten Nachmittag hin gelangen eine Stabilisierung und eine nachfolgende Erholung, die den Index wieder in den Bereich brachten, wo er am Morgen in den vorbörslichen Handel gegangen ist. Auch gestern konnte kein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte sich der Index zunächst moderat erholen, gab die zwischenzeitlichen Gewinne aber bis zum Handelsschluss wieder ab. Der DAX ging bei 23.211 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

🔑 DAX bleibt technisch klar bärisch

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ist das Bild negativ. Solange der DAX unter SMA20 und SMA200 notiert, bleibt das Abwärtsrisiko dominant. Der heutige Start unter 23.169 Punkten verstärkt den Druck.

🔑 Wichtige Marken: 23.169 als Drehpunkt

Über 23.169 Punkten könnten die Bullen eine Erholung Richtung 23.275/23.350 starten.

Unterhalb dieser Marke aktiviert sich dagegen ein breites bärisches Zielcluster bis 22.955 und tiefer.

🔑 Marktstimmung extrem negativ

Der Fear-&-Greed-Index steht bei 11 (Extreme Fear). Dieses Sentiment bestätigt den bärischen Bias, kann aber bei tieferen Kursen auch kurzfristige Gegenreaktionen begünstigen.

Der DAX ist gestern früh bei 23.276 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Eröffnung des Xetra-Handels zeigte sich eine moderate Erholung, jedoch ohne die Marke von 23.400 Punkten zu erreichen. Bereits unterhalb dieses Niveaus setzten erneute Gewinnmitnahmen ein, die den Markt stetig unter Druck hielten.

Erst zum späten Nachmittag stabilisierte sich der Index und erholte sich wieder in den Bereich des frühen Vorbörse-Levels. Ein Xetra-Tagesgewinn wurde aber erneut nicht erreicht. Nachbörslich stieg der DAX kurzzeitig, gab diese Gewinne bis Handelsschluss jedoch vollständig ab. Der Index schloss schließlich bei 23.211 Punkten.

Gewinner & Verlierer im DAX

Per Xetra-Schluss (18.11.2025) notierten:

9 Aktien im Plus ,

31 Aktien im Minus.

Top Gewinner:

Deutsche Börse: +3,41 %

Scout24: +1,70 %

Zalando: +1,32 %

Top Verlierer:

Siemens Energy: –4,78 %

Infineon: –3,01 %

adidas: –2,87 %

DAX aktuell – Wichtige Kennzahlen

18.11. 17.11. Range 18.11. erwartet ist Tageshoch (TH) 23.373 23.949 TH 23.404 23.373 Tagestief (TT) 23.098 23.372 TT 23.102 23.098 Xetra Schluss 23.173 23.579 Tagesschluss 23.211 23.461 Range (08–22 Uhr) 275 577

DAX Prognose – Charttechnik (1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX eröffnete unterhalb der SMA20 (23.202 Punkte) und fiel im Verlauf bis unter das 23,6 %-Retracement. Erst am Nachmittag kam es zu einer Erholung. Das Stundenchart bleibt jedoch klar bärisch.

Bärische Signale

Solange der Kurs unter der SMA20 schließt, bleibt die Schwäche dominant.

Untere mögliche Ziele: 22.980/65 Punkte 22.735/10 Punkte



Bullische Szenarien

Erst ein nachhaltiger Stundenschluss über der SMA20 könnte:

das 23,6 %-Retracement erreichen,

einen Anstieg bis zur SMA50 (23.418 Punkte) ermöglichen.

Einschätzung 1h-Chart: bärisch

DAX Prognose – Charttechnik (4h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach mehreren Versuchen über die SMA200 (24.147 Punkte) auszubrechen, fiel der Index dynamisch zurück und durchbrach SMA20 und SMA200. Erst an der SMA50 (23.871 Punkte) konnte er kurz stabilisieren, setzte die Abwärtsbewegung jedoch fort.

Interpretation

Auch im 4h-Chart: bärische Gesamtlage

Erholungen könnten bis zum 23,6 %-Retracement oder zur SMA20 führen.

Solange der DAX unter SMA20 bleibt, ist weiteres Abwärtspotenzial aktiv.

Einschätzung 4h-Chart: bärisch

DAX Prognose für heute (19.11.2025)

Der DAX eröffnete heute vorbörslich bei 23.169 Punkten,

– 107 Punkte unter dem Vortag

– 42 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

Long-Setup (bullisches Szenario)

Halten die Bullen den Bereich über 23.169 Punkten, könnten folgende Ziele anlaufen:

23.176/78 → 23.191/93 → 23.211/13 → 23.234/36 →

23.255/57 → 23.275/77 → 23.295/97 → 23.319/34/36 →

23.350/52 → 23.367/69 → 23.382/84 → 23.402/04 →

23.421/23 → 23.442/44 → 23.459/61 → 23.477/79 →

23.493/95 → 23.511/13 → 23.528/30 → 23.551/53 →

23.571/73 → 23.589/91 → 23.609/11

Short-Setup (bärisches Szenario)

Fällt der DAX unter 23.169, wären folgende Ziele möglich:

23.139/37 → 23.118/16 → 23.104/02 → 23.085/83 →

23.069/67 → 23.050/48 → 23.034/32 → 23.019/17 →

23.005/03 → 22.989/87 → 22.973/71 → 22.955/53

Unter 22.955/53 könnten folgen:

22.939/37 → 22.920/18 → 22.906/04 → 22.888/86 →

22.868/66 → 22.849/47 → 22.825/23 → 22.805/03 →

22.787/85 → 22.766/64 → 22.749/47 → 22.711/09

DAX Widerstände

23.202/66

23.328/66

23.407/18/55

23.518/45/50/80

23.624/97

23.781

23.870/84

DAX Unterstützungen

23.117

23.084/63/23

22.968

22.870

22.761

22.595

Tagesprognose – DAX aktuell

Auf Basis unseres Setups:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange:

➡️ 23.257 / 23.369 bis 22.971 / 22.803 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed & Fear Index notierte zuletzt bei 11 (Extreme Fear).

Vor einer Woche: 34 (Fear)

Vor einem Monat: 28 (Fear)

Vor einem Jahr: 50 (Neutral)

Extreme Werte unter 30 können potenzielle kurzfristige bullische Umkehrsignale anzeigen.

