Nasdaq Prognose & Analyse für 19.11.2025 – Trend, Charttechnik, Ausblick

- Übergeordnet bärisches Chartbild
- Entscheidende Widerstandszone bei 24.820–25.200 Punkten
- Leichte Abwärtstendenz im Tagesausblick
- Übergeordnet bärisches Chartbild
- Entscheidende Widerstandszone bei 24.820–25.200 Punkten
- Leichte Abwärtstendenz im Tagesausblick
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.592 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zwar leicht erholen, gab die Tagesgewinne bis zum Mittag wieder ab. Am Nachmittag stellte sich größere Vola ein, die den Nasdaq am Abend bis knapp an die 24.300 Punkte-Marke geführt haben. Am Abend konnte der Index einen Richtungswechsel abbilden und wieder an und über die 24.700 Punkte-Marke laufen, kam aber nicht wesentlich über diese Marke. Bis zum Handelsschluss setzte der Index wieder bis in den Dunstkreis der 23.500 Punkte zurück.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
1. Übergeordnet bärisches Chartbild
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das Setup klar bärisch. Der Nasdaq notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/50/200), was weitere Rücksetzer begünstigt.
2. Entscheidende Widerstandszone bei 24.820–25.200 Punkten
Erst ein nachhaltiges Überwinden von SMA20, SMA50 und SMA200 würde das Chartbild aufhellen. Diese Zone fungiert aktuell als massiver Widerstandscluster.
3. Leichte Abwärtstendenz im Tagesausblick
Auf Basis des heutigen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 60 %. Erwartet wird ein seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handel mit einer Tagesrange zwischen 24.785 und 24.156 Punkten.
Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 24.592 Punkten. Nach einer leichten Erholung am Vormittag gab der Index seine Gewinne bis zum Mittag wieder vollständig ab. Am Nachmittag nahm die Volatilität deutlich zu und drückte den Nasdaq bis an die 24.300-Punkte-Marke. Am Abend folgte ein Richtungswechsel mit einem Anstieg über die 24.700 Punkte, allerdings ohne nachhaltige Dynamik. Bis Handelsschluss fiel der Index erneut zurück – diesmal in Richtung der 23.500 Punkte.
Marktdaten im Überblick
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Tagesschluss
|Range
|18.11.
|24.793
|24.316
|24.515
|478
|17.11.
|25.291
|24.666
|24.817
|625
Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr. Farben: rot = schwächer zum Vortag, grün = stärker.
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte am Dienstagmorgen unter der SMA20 (24.550 Punkte). Zwar überschritt eine Stundenkerze die Linie kurzzeitig per Docht, doch ein nachhaltiges Etablieren darüber blieb aus. Mehrere Anläufe blieben erfolglos – ein klares Zeichen anhaltender Schwäche.
Bewertung & Prognose
Das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, sind weitere Rücksetzer wahrscheinlich. Mögliche Anlaufpunkte auf der Unterseite:
-
24.290/24.275
-
24.050/24.035
Aufhellungspotenzial besteht erst über der SMA20. Gelingt ein Stundenschluss darüber, könnten folgende Ziele aktiviert werden:
-
SMA50 (24.776 Punkte)
-
38,2-%-Retracement
-
Danach mögliche Ausdehnung in Richtung SMA200 (25.196 Punkte)
Ein bestätigter Bruch dieser Marken wäre notwendig, um ein stärker bullisches Erholungsszenario zu untermauern.
Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h Chart): bärisch
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart setzt sich das übergeordnete Schwächesignal fort. Der Index ist unter die:
-
SMA200 (25.240 Punkte)
-
und zuvor auch unter die SMA50 (25.175 Punkte)
gerutscht und notiert stabil darunter. Die jüngsten Bewegungen zeigen, dass der Nasdaq trotz temporärer Erholungen nicht in der Lage war, sich über dem 50-%-Retracement zu stabilisieren.
Bewertung & Prognose
Das Chartbild bleibt klar bärisch. Entscheidend wäre ein erneuter Anstieg über die:
-
SMA20 (24.820 Punkte)
-
danach über SMA50 / SMA200
Diese Marken liegen eng beieinander und wirken als massiver Widerstandscluster. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich könnte das mittelfristige Chartbild aufhellen.
Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h Chart): bärisch
Nasdaq Ausblick für den heutigen Handelstag
Der Nasdaq handelt am Morgen bei 24.487 Punkten – rund 105 Punkte unter dem Vortagsniveau.
Long-Szenario
Stabilisiert sich der Nasdaq über 24.487, liegen die nächsten Ziele bei:
24.498/500 • 24.517/519 • 24.538/540 • 24.547/549 •
24.565/567 • 24.584/586 • 24.597/599 • 24.611/613 •
24.635/637 • 24.654/656 •
danach: 24.673/675 • 24.691/693 • 24.711/713 •
24.728/730 • 24.747/749 • 24.765/767 • 24.783/785 • 24.801/803
Short-Szenario
Unter 24.487 wären mögliche Ziele:
24.464/462 • 24.448/446 • 24.437/435 • 24.419/417 •
24.404/402 • 24.390/388 • 24.370/368 • 24.351/349 •
anschließend: 24.336/334 • 24.319/317 • 24.298/296 •
24.280/278 • 24.259/257 • 24.240/238 • 24.222/220 •
24.205/203 • 24.190/188 • 24.178/176 • 24.158/156 • 24.135/133
Wichtige Widerstände & Unterstützungen
Nasdaq Widerstände
-
24.550
-
24.775
-
24.820
-
25.028
-
25.175
-
25.251/74
-
25.317
Nasdaq Unterstützungen
-
24.443
-
24.242
-
24.195
-
24.002
-
23.912
Wahrscheinlichkeitsszenarien der Nasdaq Prognose (Setup-basiert)
-
Bull-Szenario: 40 %
-
Bear-Szenario: 60 %
Erwartete Tagesrange:
24.637 / 24.785 Punkte bis 24.336 / 24.156 Punkte
Die Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse und den Tagesschlusskurs (22:00 Uhr).
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 19.11.2025?
Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein bärisches Marktumfeld. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, sind weitere Rücksetzer wahrscheinlicher als Erholungen.
Warum bleibt der Nasdaq aktuell bärisch?
Der Nasdaq notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Diese technische Konstellation spricht für anhaltende Schwäche und begrenztes Aufwärtspotenzial.
Welche Kursziele sind auf der Unterseite heute relevant?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.443, 24.242 und 24.195 Punkten. Darunter könnten 24.002 und 23.912 Punkte angesteuert werden.
Welche Widerstände muss der Nasdaq überwinden, um zu steigen?
Erst über 24.820 Punkten beginnt eine Erholung. Danach folgen harte Widerstände bei 25.028, 25.175 und im Bereich 25.240–25.317 Punkten.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?
Das Bull-Szenario hat heute eine Wahrscheinlichkeit von 40 %. Das Bear-Szenario liegt mit 60 % vorne.
Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.785 und 24.156 Punkten.
Wie wirkt sich die Vorbörse auf die Nasdaq Prognose aus?
Die Einschätzung basiert stets auf der Vorbörse. Veränderungen vor US-Markteröffnung können die erwartete Richtung verstärken oder abschwächen.
Gold Analyse & Prognose 🟡 Verkümmern die Aufwärtsbewegungen weiter?! - Wochenausblick zum Goldpreis
Bitcoin Aktuell: Panik am Markt – was bedeutet das für die Bitcoin Prognose? 📉
BÖRSE HEUTE: Wall Street wankt – KI-Bubble-Ängste, Fed-Kommentare & Krypto-Crash (21.11.2025)
Aktie der Woche 🔴 NVIDIA (21.11.2025)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.