Nasdaq Prognose & Analyse für 19.11.2025 – Trend, Charttechnik, Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.592 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zwar leicht erholen, gab die Tagesgewinne bis zum Mittag wieder ab. Am Nachmittag stellte sich größere Vola ein, die den Nasdaq am Abend bis knapp an die 24.300 Punkte-Marke geführt haben. Am Abend konnte der Index einen Richtungswechsel abbilden und wieder an und über die 24.700 Punkte-Marke laufen, kam aber nicht wesentlich über diese Marke. Bis zum Handelsschluss setzte der Index wieder bis in den Dunstkreis der 23.500 Punkte zurück.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

1. Übergeordnet bärisches Chartbild

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das Setup klar bärisch. Der Nasdaq notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/50/200), was weitere Rücksetzer begünstigt.

2. Entscheidende Widerstandszone bei 24.820–25.200 Punkten

Erst ein nachhaltiges Überwinden von SMA20, SMA50 und SMA200 würde das Chartbild aufhellen. Diese Zone fungiert aktuell als massiver Widerstandscluster.

3. Leichte Abwärtstendenz im Tagesausblick

Auf Basis des heutigen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 60 %. Erwartet wird ein seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handel mit einer Tagesrange zwischen 24.785 und 24.156 Punkten.

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 24.592 Punkten. Nach einer leichten Erholung am Vormittag gab der Index seine Gewinne bis zum Mittag wieder vollständig ab. Am Nachmittag nahm die Volatilität deutlich zu und drückte den Nasdaq bis an die 24.300-Punkte-Marke. Am Abend folgte ein Richtungswechsel mit einem Anstieg über die 24.700 Punkte, allerdings ohne nachhaltige Dynamik. Bis Handelsschluss fiel der Index erneut zurück – diesmal in Richtung der 23.500 Punkte.

Marktdaten im Überblick

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 18.11. 24.793 24.316 24.515 478 17.11. 25.291 24.666 24.817 625

Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr. Farben: rot = schwächer zum Vortag, grün = stärker.

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte am Dienstagmorgen unter der SMA20 (24.550 Punkte). Zwar überschritt eine Stundenkerze die Linie kurzzeitig per Docht, doch ein nachhaltiges Etablieren darüber blieb aus. Mehrere Anläufe blieben erfolglos – ein klares Zeichen anhaltender Schwäche.

Bewertung & Prognose

Das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, sind weitere Rücksetzer wahrscheinlich. Mögliche Anlaufpunkte auf der Unterseite:

24.290/24.275

24.050/24.035

Aufhellungspotenzial besteht erst über der SMA20. Gelingt ein Stundenschluss darüber, könnten folgende Ziele aktiviert werden:

SMA50 (24.776 Punkte)

38,2-%-Retracement

Danach mögliche Ausdehnung in Richtung SMA200 (25.196 Punkte)

Ein bestätigter Bruch dieser Marken wäre notwendig, um ein stärker bullisches Erholungsszenario zu untermauern.

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h Chart): bärisch

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart setzt sich das übergeordnete Schwächesignal fort. Der Index ist unter die:

SMA200 (25.240 Punkte)

und zuvor auch unter die SMA50 (25.175 Punkte)

gerutscht und notiert stabil darunter. Die jüngsten Bewegungen zeigen, dass der Nasdaq trotz temporärer Erholungen nicht in der Lage war, sich über dem 50-%-Retracement zu stabilisieren.

Bewertung & Prognose

Das Chartbild bleibt klar bärisch. Entscheidend wäre ein erneuter Anstieg über die:

SMA20 (24.820 Punkte)

danach über SMA50 / SMA200

Diese Marken liegen eng beieinander und wirken als massiver Widerstandscluster. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich könnte das mittelfristige Chartbild aufhellen.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h Chart): bärisch

Nasdaq Ausblick für den heutigen Handelstag

Der Nasdaq handelt am Morgen bei 24.487 Punkten – rund 105 Punkte unter dem Vortagsniveau.

Long-Szenario

Stabilisiert sich der Nasdaq über 24.487, liegen die nächsten Ziele bei:

24.498/500 • 24.517/519 • 24.538/540 • 24.547/549 •

24.565/567 • 24.584/586 • 24.597/599 • 24.611/613 •

24.635/637 • 24.654/656 •

danach: 24.673/675 • 24.691/693 • 24.711/713 •

24.728/730 • 24.747/749 • 24.765/767 • 24.783/785 • 24.801/803

Short-Szenario

Unter 24.487 wären mögliche Ziele:

24.464/462 • 24.448/446 • 24.437/435 • 24.419/417 •

24.404/402 • 24.390/388 • 24.370/368 • 24.351/349 •

anschließend: 24.336/334 • 24.319/317 • 24.298/296 •

24.280/278 • 24.259/257 • 24.240/238 • 24.222/220 •

24.205/203 • 24.190/188 • 24.178/176 • 24.158/156 • 24.135/133

Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Nasdaq Widerstände

24.550

24.775

24.820

25.028

25.175

25.251/74

25.317

Nasdaq Unterstützungen

24.443

24.242

24.195

24.002

23.912

Wahrscheinlichkeitsszenarien der Nasdaq Prognose (Setup-basiert)

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange:

24.637 / 24.785 Punkte bis 24.336 / 24.156 Punkte

Die Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse und den Tagesschlusskurs (22:00 Uhr).

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 19.11.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein bärisches Marktumfeld. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, sind weitere Rücksetzer wahrscheinlicher als Erholungen.

Warum bleibt der Nasdaq aktuell bärisch?

Der Nasdaq notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Diese technische Konstellation spricht für anhaltende Schwäche und begrenztes Aufwärtspotenzial.

Welche Kursziele sind auf der Unterseite heute relevant?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.443, 24.242 und 24.195 Punkten. Darunter könnten 24.002 und 23.912 Punkte angesteuert werden.

Welche Widerstände muss der Nasdaq überwinden, um zu steigen?

Erst über 24.820 Punkten beginnt eine Erholung. Danach folgen harte Widerstände bei 25.028, 25.175 und im Bereich 25.240–25.317 Punkten.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?

Das Bull-Szenario hat heute eine Wahrscheinlichkeit von 40 %. Das Bear-Szenario liegt mit 60 % vorne.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.785 und 24.156 Punkten.

Wie wirkt sich die Vorbörse auf die Nasdaq Prognose aus?

Die Einschätzung basiert stets auf der Vorbörse. Veränderungen vor US-Markteröffnung können die erwartete Richtung verstärken oder abschwächen.