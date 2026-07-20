Börse Aktuell: Dow Jones Prognose für KW 30/2026 - Bleibt der US-Index unter Druck?

Die Börse aktuell bleibt vom Dow Jones geprägt. Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs geriet der US-Leitindex in der vergangenen Handelswoche deutlich unter Druck. Gewinnmitnahmen bestimmten das Bild, wodurch der Index erstmals seit mehreren Wochen wieder unter wichtige gleitende Durchschnitte zurückfiel.

In dieser Dow Jones Prognose analysieren wir die technische Ausgangslage, bewerten die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände und zeigen auf, welche Kursmarken in der KW 30/2026 entscheidend werden.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

⚡ Key Takeaways

Der Dow Jones ist unter die SMA20 gefallen und sendet kurzfristig erste Schwächesignale.

Die SMA200 im 4-Stunden-Chart bei 51.972 Punkten wird zur wichtigsten Unterstützung der Woche.

Oberhalb von 52.610 Punkten verbessert sich das Chartbild deutlich, darunter überwiegen aktuell die Abwärtsrisiken.

Rückblick: Dow Jones verliert nach Rekordhoch an Dynamik

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones startete bei 52.499 Punkten in die Handelswoche und notierte damit bereits unter dem Niveau der Vorwoche. Zwar gelang zu Wochenbeginn nochmals ein Anstieg bis knapp 52.900 Punkte, nachhaltige Anschlusskäufe blieben jedoch aus.

Stattdessen dominierten Gewinnmitnahmen, die den Index bis Dienstagmittag belasteten. Anschließend folgte eine technische Erholung, die den Dow Jones erneut an das Wochenhoch heranführte. Nach einem kurzen Ausbruch über das bisherige Hoch setzte jedoch erneut Verkaufsdruck ein. Bis Freitag fiel der Index dynamisch auf das Wochentief bei 51.993 Punkten zurück. Die anschließende Gegenbewegung blieb schwach, sodass der Dow Jones bei 52.191 Punkten aus dem Handel ging.

Auch zum Wochenauftakt setzte sich die Seitwärtsbewegung zunächst fort.

Wochenstatistik Dow Jones

Wochenhoch: 52.914 Punkte

Wochentief: 51.993 Punkte

Wochenschluss: 52.191 Punkte

Wochenverlust: 548 Punkte

Wochenrange: 921 Punkte

Damit lag die Handelsspanne erneut unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt von 1.371 Punkten. Gleichzeitig wurde sowohl ein tieferes Wochenhoch als auch ein tieferes Wochentief ausgebildet - ein erstes Warnsignal für eine nachlassende Aufwärtsdynamik.

Chartanalyse: Tageschart trübt sich ein

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart hat sich das technische Bild verschlechtert. Der Dow Jones fiel zum Wochenschluss unter die SMA20, die aktuell bei 52.455 Punkten verläuft. Während Rücksetzer in den vergangenen Wochen regelmäßig an dieser Durchschnittslinie aufgefangen wurden, gelang diesmal keine nachhaltige Stabilisierung. Sollte sich der Tagesschluss unterhalb der SMA20 bestätigen, dürfte sich der Blick auf die SMA50 bei aktuell 51.463 Punkten richten. Diese Durchschnittslinie wurde zuletzt Anfang April getestet und stellt die nächste wichtige Unterstützung dar.

Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das Chartbild weiter eintrüben und könnte eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich des 23,6%-Retracements begünstigen. Gelingt dagegen die Rückkehr über die SMA20, rückt erneut das Allzeithoch in den Fokus. Darüber liegen die nächsten technischen Zielbereiche bei 53.660 bis 53.680 Punkten sowie 53.910 bis 53.930 Punkten.

Einordnung Tageschart: bullisch bis neutral.

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Dow Jones Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild verschlechtert. Nachdem der Dow Jones in der Vorwoche ein neues Rekordhoch markiert hatte, wurden zunächst die SMA20 und anschließend auch die SMA50 unterschritten. Zum Wochenschluss näherte sich der Index bereits der SMA200 bei aktuell 51.972 Punkten. Diese Durchschnittslinie besitzt kurzfristig eine hohe technische Relevanz. Kann sie verteidigt werden, besteht die Chance auf eine Stabilisierung. Ein nachhaltiger Bruch würde dagegen die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben deutlich erhöhen.

Erst eine Rückkehr über SMA20 und SMA50 würde das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen und die Tür für einen erneuten Angriff auf das Rekordhoch öffnen.

Einordnung 4-Stunden-Chart: neutral.

Wichtige Widerstände

52.256 Punkte

52.355 Punkte

52.455 Punkte

52.513 bis 52.564 Punkte

52.638 Punkte

52.889 Punkte

53.022 bis 53.088 Punkte

53.259 Punkte

53.650 Punkte

54.166 Punkte

Wichtige Unterstützungen

52.012 Punkte

51.972 Punkte

51.876 Punkte

51.712 Punkte

51.572 Punkte

51.463 Punkte

51.353 Punkte

51.149 Punkte

Dow Jones Prognose: Long-Szenario

Kann sich der Dow Jones oberhalb von 52.155 Punkten behaupten, verbessert sich das kurzfristige Bild. In diesem Fall rücken zunächst die Bereiche um 52.356, 52.455 und 52.610 Punkte in den Fokus. Oberhalb von 52.610 Punkten wären weitere Anstiege bis 52.905 Punkte und anschließend in den Bereich von 53.140 Punkten denkbar. Erst oberhalb dieser Zone würde sich das übergeordnete Aufwärtsszenario wieder deutlich verbessern.

Dow Jones Prognose: Short-Szenario

Fällt der Dow Jones nachhaltig unter 52.155 Punkte, dürften zunächst 52.008 und anschließend die Zone um 51.972 Punkte angelaufen werden. Unterhalb der SMA200 würde sich das technische Bild weiter verschlechtern. In diesem Fall könnten die nächsten Kursziele im Bereich von 51.822 Punkten sowie anschließend zwischen 51.570 und 51.430 Punkten liegen.

Börse aktuell: Experten Fazit zur Dow Jones Prognose

Die Börse aktuell zeigt beim Dow Jones erstmals seit mehreren Wochen Ermüdungserscheinungen. Der Rückfall unter die SMA20 im Tageschart und die Annäherung an die SMA200 im 4-Stunden-Chart erhöhen kurzfristig die Abwärtsrisiken.

Solange der Index unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht. Erst eine Rückkehr über diesen gleitenden Durchschnitt würde die Chancen auf einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch verbessern. Für die kommende Handelswoche erwarten wir daher eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Entwicklung.

Erwartete Wochenrange (KW 30/2026)

Erwartetes Wochenhoch: 52.481 bis 52.933 Punkte

Erwartetes Wochentief: 51.466 bis 51.746 Punkte

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?

Kurzfristig überwiegt ein neutrales bis leicht bearishes Szenario. Entscheidend ist, ob sich der Index oberhalb der SMA200 stabilisieren kann.

Welche Marken sind für den Dow Jones jetzt wichtig?

Auf der Oberseite stehen 52.610 und 52.905 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 52.012, 51.972 und 51.463 Punkten.

Wie ist die Börse aktuell einzuschätzen?

Die Börse aktuell bleibt von einer Konsolidierung geprägt. Nach den Rekordständen nehmen Gewinnmitnahmen zu, weshalb technische Unterstützungen in den kommenden Handelstagen besonders wichtig werden.