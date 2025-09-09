Docusign Aktie überzeugt mit starken Zahlen – Aktien kaufen oder abwarten? 📑

Einleitung Die Docusign Aktie konnte nach der Vorlage starker Quartalszahlen zulegen und bleibt damit im Fokus vieler Anleger. Vor allem die Integration von KI-Innovationen und eine angehobene Jahresprognose sorgen für Optimismus. Doch Anleger fragen sich: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Docusign Aktien zu kaufen, oder bleibt Vorsicht angebracht? ► Docusign | WKN: A2JHLZ | ISIN: US2561631068 | Ticker: DOCU ✅ Drei Key Takeaways 📊 Solide Quartalszahlen über Erwartungen Gewinn je Aktie: 0,92 USD (Erwartung: 0,85 USD)

Umsatz: 800,6 Mio. USD (+9 % YoY, Erwartung: 779,8 Mio. USD)

Rechnungsstellungen: 818 Mio. USD, +13 % YoY 🤖 KI-Innovationen treiben Wachstum Einführung von Tools wie Agreement Preparation & Custom Extractions

Ausbau der IAM-Plattform mit Maestro Workflow Templates

CEO Thygesen: „Eines der wachstumsstärksten Quartale der letzten Jahre“ 📈 Optimistische Prognose für das Gesamtjahr Jahresprognose: 3,19–3,20 Mrd. USD Umsatz (über Analystenerwartungen von 3,16 Mrd.)

Q3-Prognose: Umsatz 804–808 Mio. USD , Wachstum ~7 % YoY

📊 Fundamentaldaten zur Docusign Aktie (Q2) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie 0,92 USD (+8 % über Erwartung) Umsatz 800,6 Mio. USD (+9 % YoY) Rechnungsstellungen 818 Mio. USD (+13 % YoY) Jahresprognose Umsatz 3,19–3,20 Mrd. USD Q3 Umsatzprognose 804–808 Mio. USD Charttechnik Wichtige Hürde: 85 USD

🧠 Fazit: Docusign Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Docusign Aktie überzeugt mit starken Zahlen, soliden Wachstumstreibern und einer angehobenen Jahresprognose. Besonders die Integration von KI-Innovationen gibt Rückenwind. Wer Aktien kaufen möchte, sollte auf eine nachhaltige Rückeroberung der Marke von 85 USD achten – dann wäre ein Anstieg Richtung 90 USD realistisch. Kurzfristig bleibt jedoch Vorsicht angebracht, da Gewinnmitnahmen nach der Rallye möglich sind. Docusign Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Docusign Aktie 1. Warum ist die Docusign Aktie zuletzt gestiegen?

Die Docusign Aktie legte nach starken Quartalszahlen zu: Gewinn und Umsatz übertrafen die Erwartungen, zudem wurde die Jahresprognose angehoben. 2. Sollte man jetzt Docusign Aktien kaufen?

Die Docusign Aktie profitiert von soliden Fundamentaldaten und KI-Innovationen. Wer Aktien kaufen möchte, sollte auf eine Rückeroberung über die Marke von 85 USD achten, die als charttechnisch wichtig gilt. 3. Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz für Docusign?

KI-Innovationen wie Agreement Preparation und Custom Extractions treiben das Wachstum. Zudem erweitert Docusign seine Plattform mit Maestro Workflow Templates. 4. Wie sehen die Prognosen für die Docusign Aktie aus?

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Docusign einen Umsatz zwischen 3,19–3,20 Mrd. USD – über den Analystenschätzungen. Für Q3 liegt die Prognose bei 804–808 Mio. USD Umsatz. 5. Welche Risiken gibt es bei der Docusign Aktie?

Trotz guter Zahlen ist die Aktie anfällig für Gewinnmitnahmen nach Kursanstiegen. Zudem bleibt das Wachstum im Vergleich zu Tech-Giganten moderat.

