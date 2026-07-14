Börse Aktuell: US-Inflation überrascht - Nasdaq steigt, Dollar fällt | Börsen News

- Im Monatsvergleich sind die Preise zum ersten Mal seit 2020 gesunken – und zwar um bis zu 0,4 %
- Die Kraftstoffpreise sind im Vergleich zum Mai um 9,7 % gesunken
- Entscheidend ist, dass der Kernindex im Monatsvergleich unverändert blieb (0,0 %), im Jahresvergleich jedoch zurückging (2,6 %)
- Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch den FOMC bereits im September ist auf rund 66 % gesunken
- Eine Zinserhöhung vor Jahresende gilt nun als Basisszenario
- Das Währungspaar EUR/USD legte um 0,6 % zu
- Die Volatilität ist damit noch nicht vorbei – um 15 Uhr steht die erste Anhörung von Kevin Warsh vor dem US-Kongress an
- Im Monatsvergleich sind die Preise zum ersten Mal seit 2020 gesunken – und zwar um bis zu 0,4 %
- Die Kraftstoffpreise sind im Vergleich zum Mai um 9,7 % gesunken
- Entscheidend ist, dass der Kernindex im Monatsvergleich unverändert blieb (0,0 %), im Jahresvergleich jedoch zurückging (2,6 %)
- Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch den FOMC bereits im September ist auf rund 66 % gesunken
- Eine Zinserhöhung vor Jahresende gilt nun als Basisszenario
- Das Währungspaar EUR/USD legte um 0,6 % zu
- Die Volatilität ist damit noch nicht vorbei – um 15 Uhr steht die erste Anhörung von Kevin Warsh vor dem US-Kongress an
Die aktuellen Börsen News werden von einer überraschend schwachen US-Inflation dominiert. Während viele Marktteilnehmer aufgrund sinkender Energiepreise bereits mit einem Rückgang der Teuerung gerechnet hatten, fiel der Juni-Bericht deutlich besser aus als erwartet.
Besonders bemerkenswert: Die Verbraucherpreise gingen im Monatsvergleich um 0,4% zurück - der erste monatliche Preisrückgang seit dem Corona-Jahr 2020. Noch wichtiger für die Finanzmärkte war jedoch die Entwicklung der Kerninflation. Diese lag mit 2,6% im Jahresvergleich klar unter den Erwartungen und signalisiert einen deutlich nachlassenden zugrunde liegenden Inflationsdruck.
Abbildung 1: Inflationsrate des US-Verbraucherpreisindex (2005–2026)
Quelle: XTB Research, 14.07.2026
US-VPI: Nicht nur Energiepreise sorgen für Entspannung
Auf den ersten Blick könnte der starke Rückgang der Inflation auf die deutlich gesunkenen Kraftstoffpreise zurückgeführt werden. Benzin verbilligte sich im Monatsvergleich um 9,7%, während die Lebensmittelpreise lediglich um 0,2% im Monatsvergleich zulegten. Entscheidend ist jedoch, dass sich die positive Entwicklung nicht ausschließlich auf diese volatilen Komponenten beschränkt. Die Kerninflation blieb im Monatsvergleich unverändert (0,0%), nachdem Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet wurden. Damit zeigt sich, dass der Inflationsdruck inzwischen auch in anderen Bereichen spürbar nachlässt.
Preisrückgänge wurden unter anderem in folgenden Sektoren verzeichnet:
- Gesundheitswesen
- Bekleidung
- Gebrauchtwagenmarkt
Diese Entwicklung spricht dafür, dass sich die Inflationsdynamik in der US-Wirtschaft insgesamt deutlich abschwächt.
Abbildung 2: Beiträge der einzelnen Komponenten zur US-VPI-Entwicklung im Jahresvergleich (2018-2026)
Quelle: XTB Research, 14.07.2026
Börsen News: Märkte reduzieren Erwartungen an weitere Zinserhöhungen
Die überraschend niedrigen Inflationsdaten führten unmittelbar zu einer Neubewertung der künftigen Geldpolitik der US-Notenbank. Noch zu Beginn der Woche hatten Anleger aufgrund der geopolitischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran zwei Zinserhöhungen der Fed bis Jahresende eingepreist.
Nach Veröffentlichung der Inflationsdaten hat sich das Bild deutlich verändert:
- Das Basisszenario geht nun wieder von lediglich einer Zinserhöhung aus.
- Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bereits auf der September-Sitzung ist auf rund 66% zurückgegangen.
Die Inflationszahlen erhöhen damit die Hoffnung, dass die Federal Reserve ihren Straffungskurs weniger aggressiv fortsetzen muss als bislang angenommen.
Dollar verliert deutlich, Nasdaq profitiert
Die veränderten Zinserwartungen belasteten unmittelbar den US-Dollar. Das Währungspaar EUR/USD legte um rund 0,6% zu und erreichte wieder das Niveau vom Ende der vergangenen Woche bei etwa 1,145. Auch der Technologiesektor reagierte positiv auf die Inflationsdaten. Niedrigere Zinserwartungen verbessern insbesondere die Bewertung wachstumsstarker Technologieunternehmen. Der Nasdaq gewann im Anschluss an die Veröffentlichung rund 0,9%.
Kevin Warsh könnte neue Impulse liefern
Für zusätzliche Volatilität dürfte nun der Auftritt von Fed-Chef Kevin Warsh vor dem US-Kongress sorgen. Heute wird Warsh vor dem Repräsentantenhaus aussagen, bevor er am Folgetag vor dem Senat erscheint. Historisch sorgen insbesondere die ersten Anhörungen regelmäßig für deutliche Marktbewegungen. Im Fokus der Investoren stehen dabei mehrere Themen:
- Strategie zur nachhaltigen Rückführung der Inflation
- Gründe für den Verzicht auf klassische Forward Guidance
- Einschätzung zur künftigen Geldpolitik
- Verhältnis zwischen Federal Reserve und der US-Regierung
- Fragen zur Unabhängigkeit der US-Notenbank
Gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion über die politische Unabhängigkeit der Federal Reserve könnten Warshs Aussagen erheblichen Einfluss auf die kurzfristige Entwicklung an den Finanzmärkten haben.
Experten Fazit: Börse Aktuell bleibt von US-Geldpolitik geprägt
Die überraschend schwachen US-Inflationsdaten liefern den Finanzmärkten zunächst Rückenwind. Sinkende Preissteigerungen reduzieren den Druck auf die Federal Reserve und stützen insbesondere Wachstumswerte aus dem Technologiesektor. Ob dieser positive Impuls anhält, dürfte nun maßgeblich von den Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh vor dem US-Kongress abhängen.
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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst, XTB
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FAQ
Warum reagieren die Börsen positiv auf niedrigere Inflationsdaten?
Eine niedrigere Inflation reduziert den Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen weiter anzuheben. Niedrigere Zinsen wirken sich in der Regel positiv auf Aktienbewertungen aus, insbesondere im Technologiesektor.
Warum ist die Kerninflation so wichtig?
Die Kerninflation blendet die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel aus und gilt deshalb als besserer Indikator für den zugrunde liegenden Inflationsdruck.
Weshalb verliert der US-Dollar nach den Inflationsdaten?
Sinkende Zinserwartungen machen US-Anlagen für internationale Investoren weniger attraktiv. Dadurch nimmt die Nachfrage nach dem US-Dollar häufig ab.
Warum steht Kevin Warsh im Fokus der Märkte?
Die Aussagen des Fed-Chefs geben Investoren wichtige Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik. Bereits kleine Veränderungen im Tonfall können erhebliche Auswirkungen auf Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte haben.
Warshs Rede vor dem Kongress: Nulltoleranz gegenüber Inflation, aber keine Änderung der Zinssätze?
EILMELDUNG: US-Verbraucherpreisindex deutlich unter den Erwartungen 📈 EURUSD legt zu
Stärke des Dollars auf die Probe gestellt?
BÖRSE AKTUELL: Europa gerät durch die Eskalation in der Straße von Hormus ins Straucheln, der Markt wartet auf die US-Verbraucherpreisindexdaten
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