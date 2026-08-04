TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDJPY (04.08.2026)

Das Wichtigste in Kürze 📈 Trading Idee: Long-Position im AUD/JPY nach erfolgreicher Verteidigung des 200-Tage-EMA.

💱 Forex Trading: Der deutliche Zinsvorteil Australiens gegenüber Japan unterstützt weiterhin den Carry-Trade.

🎯 Handelsplan: Kursziele bei 112,575 und 113,465, Stop-Loss bei 109,620.

Die aktuelle Trading Idee richtet den Fokus auf das Währungspaar AUD/JPY, das nach einem kräftigen Rücksetzer erste Anzeichen einer technischen Erholung zeigt. Während Interventionen zugunsten des japanischen Yen zuletzt für starke Kursverluste sorgten, sprechen das Halten des 200-Tage-EMA, der attraktive Zinsvorteil Australiens sowie eine verbesserte globale Risikostimmung für eine mögliche Gegenbewegung. Für Anleger im Forex Trading ergibt sich daraus ein interessantes Long-Setup, sofern die technische Unterstützung weiterhin Bestand hat. ► AUDJPY WKN: 616957 | ISIN: XC0006169574 | Ticker: AUDJPY 📈 Trading Idee: AUD/JPY verteidigt wichtige Unterstützung Nach dem starken Rückgang der vergangenen Woche verbessert sich das charttechnische Bild wieder. Die wichtigsten Beobachtungen: 📊 AUD/JPY notiert erneut oberhalb des exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA200) .

📉 Der RSI (14) fiel innerhalb kurzer Zeit von rund 65 auf 34 und deutet auf eine zuvor überverkaufte Marktsituation hin.

🔄 Die technische Ausgangslage spricht für eine mögliche Aufwärtskorrektur. Damit liefert die Charttechnik erste positive Signale für die aktuelle Trading Idee. 💱 Forex Trading: Zinsvorteil spricht weiterhin für den AUD Neben der Charttechnik unterstützen auch fundamentale Faktoren das Long-Szenario. Besonders wichtig: 🏦 Der australische Leitzins liegt bei 4,35 % .

🇯🇵 Der japanische Leitzins beträgt lediglich 1,00 % .

💰 Damit bleibt der Zinsvorteil Australiens gegenüber Japan erheblich.

📈 Dieser Zinsunterschied macht den Carry-Trade im AUD/JPY weiterhin attraktiv. Gerade im Forex Trading zählt der Zinsvorteil zu den wichtigsten langfristigen Einflussfaktoren. Yen-Intervention belastete AUD/JPY nur kurzfristig Der starke Kursrückgang wurde vor allem durch politische und geldpolitische Faktoren ausgelöst. Die wichtigsten Entwicklungen: 🇯🇵 Interventionen zugunsten des japanischen Yen führten zu deutlichen Kursverlusten.

🇺🇸 Auch die Unterstützung der USA für einen stärkeren Yen verstärkte die Bewegung.

📉 AUD/JPY verlor in der vergangenen Woche rund 3,5 % .

⚠️ Eine nachhaltige Yen-Aufwertung setzt nach Einschätzung der Analyse jedoch eine restriktivere Geldpolitik der Bank of Japan sowie eine Stabilisierung des Anleihemarktes voraus. Damit könnten die jüngsten Verluste vor allem eine kurzfristige Überreaktion gewesen sein. 🌍 Globale Risikofreude unterstützt das Long-Szenario Auch das Marktumfeld entwickelt sich derzeit konstruktiv. Zu den positiven Faktoren zählen: 📈 Steigende Kurse an den internationalen Aktienmärkten.

🛢️ Fallende Ölpreise.

🤝 Eine Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten.

💵 Rückläufige Erwartungen an weitere US-Zinserhöhungen. Diese Faktoren begünstigen traditionell risikofreudige Währungen wie den australischen Dollar. 🎯 Forex Trading: Der Handelsplan im Überblick Für diese Trading Idee ergibt sich folgendes Setup: 🟢 Möglicher Einstieg ✅ Long (Kauf) auf AUD/JPY zum Marktpreis 🎯 Mögliche Kursziele 📈 Take Profit 1: 112,575

🚀 Take Profit 2: 113,465 🛑 Möglicher Stop-Loss 📍 109,620 Die klar definierten Kursmarken ermöglichen ein strukturiertes Chancen-Risiko-Management. ⚠️ Worauf Forex-Trader jetzt achten sollten Für die kommenden Handelstage stehen insbesondere folgende Faktoren im Fokus: 🏦 Weitere Aussagen der Bank of Japan.

🇦🇺 Signale der Reserve Bank of Australia (RBA).

💵 Entwicklung der globalen Zinserwartungen.

📈 Verhalten des AUD/JPY am EMA200.

🌍 Veränderungen der allgemeinen Risikostimmung an den Finanzmärkten. Diese Faktoren dürften die weitere Entwicklung im Forex Trading maßgeblich beeinflussen. 🧾 Fazit: Trading Idee setzt auf technische Erholung im AUD/JPY Die aktuelle Trading Idee favorisiert eine Long-Position im AUD/JPY. Nach dem kräftigen Rücksetzer infolge der Yen-Interventionen sprechen die Rückkehr über den EMA200, der attraktive Zinsvorteil Australiens und die verbesserte Risikostimmung für eine mögliche technische Erholung. Für Anleger im Forex Trading bleiben insbesondere die Kursziele bei 112,575 und 113,465 sowie der Stop-Loss bei 109,620 entscheidend. Solange die Unterstützung am EMA200 hält und das fundamentale Umfeld stabil bleibt, besitzt das Long-Szenario aus heutiger Sicht gute Chancen auf eine Fortsetzung. AUDJPY (D1) in der Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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