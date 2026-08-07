NFP deutlich unter den Erwartungen! 🚨EURUSD schießt in die Höhe 📈

Das Wichtigste in Kürze 📉 NFP bricht ins Minus ein: Die US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft verfehlen mit -23.000 Stellen die Prognose (+85.000) drastisch.

💵 Dollar gerät ins Straucheln: Die schwachen Lohndaten und der Stellenausfall lösen eine starke Abwertung des US-Dollars aus, was den EURUSD antreibt.

📊 Arbeitslosenquote täuscht: Der Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,1 % ist ausschließlich auf die gesunkene Erwerbsquote zurückzuführen.

Trotz der auf den ersten Blick gesunkenen Arbeitslosenquote zeichnen die jüngsten Daten ein düsteres Bild vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Die am 07.08. veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls) für den Monat Juli fielen spürbar schlechter aus als von Experten prognostiziert. Der US-Dollar geriet unmittelbar nach Veröffentlichung stark unter Druck, wovon das Währungspaar EURUSD maßgeblich profitiert und deutliche Gewinne verzeichnen konnte. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📉 NFP bricht ins Minus ein: Die US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft verfehlen mit -23.000 Stellen die Prognose (+85.000) drastisch.

💵 Dollar gerät ins Straucheln: Die schwachen Lohndaten und der Stellenausfall lösen eine starke Abwertung des US-Dollars aus, was den EURUSD antreibt.

📊 Arbeitslosenquote täuscht: Der Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,1 % ist ausschließlich auf die gesunkene Erwerbsquote zurückzuführen. 📊 Die Julidaten im Detail Die offiziellen Kennzahlen zeigen die deutliche Abschwächung der US-Wirtschaftsdynamik: Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP): -23.000 (Erwartet: 85.000 | Vorwert: 20.000)

Durchschnittlicher Stundenlohn (im Jahresvergleich): 3,2 % (Prognose: 3,5 % | Vorwert: 3,4 %)

Durchschnittlicher Stundenlohn (monatlich): 0,1 % (Prognose: 0,1 % | Vorwert: 0,3 %)

Arbeitslosenquote: 4,1 % (Erwartet: 4,2 % | Vorwert: 4,2 %)

Erwerbsquote: 61,4 % (Vorwert: 61,5 %) 📉 Schwache Löhne und Stellenrückgang belasten den Dollar Obwohl die Arbeitslosenquote auf 4,1 % sank, liegt die Ursache hierfür nicht in einem starken Arbeitsmarkt, sondern in der gesunkenen Erwerbsquote (von 61,5 % auf 61,4 %). Gleichzeitig sind die durchschnittlichen Stundenlöhne im Jahresvergleich spürbar zurückgegangen, und die wichtigste Kennzahl – die US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft – verzeichnete sogar einen Netto-Stellenabbau von 23.000 Arbeitsplätzen. Der Markt reagierte unverzüglich auf diese makroökonomischen Signale. Da schwächere Arbeitsmarktdaten den Spielraum für die US-Notenbank Fed bezüglich der Geldpolitik verändern, wertete der US-Dollar nach der Veröffentlichung schlagartig ab. Dies verhalf dem EURUSD auf den kurzfristigen Zeiteinheiten zu einem dynamischen Ausbruch nach oben. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎯 Experten Fazit Die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft stellen eine deutliche Enttäuschung für den US-Dollar dar. Der überraschende Stellenabbau gepaart mit nachlassendem Lohnwachstum setzt die US-Währung unter Abgabedruck. Für Anleger im EURUSD liefert dieses fundamentale Umfeld vorerst klaren Rückenwind, da die Erwartungen an künftige Zinsentscheidungen der Fed rasch angepasst werden. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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