Eine der heißesten Aktien in den vergangenen Wochenschluss war definitiv Dollar Tree (Ticker. DLTR). Spannenderweise weniger aufgrund der am Mittwoch vorbörslich veröffentlichten Quartalszahlen, als vielmehr ausgehend von der Meldung, dass das Unternehmen den Verkauf seiner angeschlagenen Kette Family Dollar an die Private-Equity-Firmen Brigade Capital Management und Macellum Capital Management für 1 Milliarde US-Dollar bekannt gegeben hatte. Dollar Tree: Profitabilitäts-Booster durch Verkauf von Family Dollar 🔴 Aktie nimmt 79 USD Marke ins Visier Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Dollar Tree Handelsideen 🔴 Dollar Tree Prognose & Ausblick ► Dollar Tree WKN (Kassa): A0NFQC | ISIN (Kassa): US2567461080 | Ticker: DLTR Schauen wir zunächst auf die Zahlen: Dollar Tree meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 4,99 Milliarden US-Dollar, deutlich unter der Erwartung der Wall Street von 8,23 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 2,11 US-Dollar, ebenfalls unter der Erwartung von 2,18 US-Dollar. Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2025 sank der Gesamtumsatz von Dollar Tree um 10 % auf 27,56 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 30,6 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Der Jahresgewinn ging um 13 % auf 5,10 US-Dollar pro Aktie zurück, verglichen mit einem Gewinn je Aktie von 5,89 US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Dollar Tree erwartet für das erste Quartal einen Umsatz zwischen 4,5 und 4,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 7,63 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Unternehmen prognostiziert für das erste Quartal einen Gewinn pro Aktie zwischen 1,10 und 1,25 US-Dollar, ebenfalls deutlich unter der Erwartung von 1,46 US-Dollar. Dennoch nimmt die Aktie derzeit Kurs auf die obere Range-Begrenzung im Bereich um 78, 79 US-Dollar, hauptsächlich getragen durch den optimistischen Ausblick des Dollar Tree CEOs Mike Creedon, der im Verkauf von Family Dollar Potenzial für langfristiges Wachstum, Rentabilität und eine attraktive Kapitalrendite sieht. In der Tat könnte diese optimistische Prognose zutreffen, die Kette „Family Dollar“ ist bereits seit längerer Zeit ein „Klotz am Bein“ und dürfte die Profitabilität des Unternehmens positiv beeinflussen. Außer Frage steht, dass Kunden aus verschiedenen Einkommensgruppen zu Dollar Tree wechseln, ein Indiz, dass das Unternehmen gut positioniert sein dürfte, von einem Aufschwung und einem sich aufhellenden Verbrauchervertrauen zu profitieren.  Die Aktie wäre ich allerdings erst mit einem Bruch über die 79 USD Marke Long bzw. interessiert an dieser, dann mit weiterem Kurspotenzial bis in Gefilde um 95 – 100 USD, resultierend aus einer charttechnischen Projektion. Dollar Tree Aktie Chartanalyse – Daily:  Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

