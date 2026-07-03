Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Amerika feiert, Future steigen

Das Wichtigste in Kürze 📈 US Börse heute geschlossen: Wegen des Independence Day findet kein regulärer Handel an der Wall Street statt.

🚀 Futures mit Erholung: Der US100-Future gewinnt rund 1,2 %, während US500 und US2000 leicht zulegen.

🤖 KI-Sektor bleibt im Fokus: Nachrichten zu Meta, Anthropic und Alibaba sorgen für neue Diskussionen über die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz.

Die US Börse heute bleibt aufgrund des Independence Day geschlossen. Dennoch richtet sich der Blick der Anleger auf die Entwicklung der US-Index-Futures, die trotz des Feiertags gehandelt werden. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Handelstage zeigen sich die Futures auf den Nasdaq 100 (US100), den S&P 500 (US500) und den Russell 2000 (US2000) überwiegend freundlich. Gleichzeitig sorgen neue Entwicklungen rund um den KI-Sektor, geopolitische Entspannung im Nahen Osten sowie Aussagen von US-Präsident Donald Trump für Gesprächsstoff. Für die US Börse dürfte entscheidend sein, ob die aktuelle Erholung der Futures den Auftakt für eine nachhaltige Stabilisierung bildet oder lediglich eine technische Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten darstellt. 🗽 US Börse heute: Wall Street pausiert zum Independence Day An den US-Aktienbörsen findet heute kein regulärer Handel statt. Die wichtigsten Punkte: 🇺🇸 Die US Börse bleibt wegen des amerikanischen Unabhängigkeitstags geschlossen.

📊 Gehandelt werden jedoch weiterhin Index-Futures .

📈 Der Nasdaq 100-Future steigt um rund 1,2 % .

📈 S&P 500 und Russell 2000 legen jeweils um 0,3 bis 0,4 % zu.

📉 Der Dow Jones-Future (Dow Jones) notiert leicht im Minus. Die Entwicklung der Futures deutet auf eine technische Erholung nach den Kursverlusten der vergangenen Tage hin. 🤖 KI-Wettbewerb belastet die US Börse Der Wettbewerb im Bereich der Künstlichen Intelligenz nimmt weiter zu. Die wichtigsten Entwicklungen: 🔐 Anthropic verschärft laut Financial Times interne Sicherheitsmaßnahmen, um Datendiebstahl und das sogenannte „Algorithmus-Scalping“ zu verhindern.

Alibaba untersagt den Einsatz des Claude-Modells innerhalb des Unternehmens und verweist auf Sicherheitsbedenken.

🌍 Die Konkurrenz zwischen US-amerikanischen und chinesischen KI-Unternehmen verschärft sich weiter. Für Technologieinvestoren bleibt der KI-Sektor einer der wichtigsten Kurstreiber an der US Börse. 📉 Meta sorgt für Unsicherheit im Technologiesektor Auch Meta beeinflusst die Stimmung an den Märkten. Im Fokus stehen: 💻 Meta kündigt an, überschüssige Rechenkapazitäten zu vermarkten.

⚠️ Dadurch wird die bisherige Annahme einer dauerhaft knappen KI-Infrastruktur infrage gestellt.

🤖 Laut Reuters verläuft die Entwicklung sogenannter Agentic AI langsamer als von vielen Investoren erwartet.

🚀 Gleichzeitig betont Metas KI-Chef Alexander Wang, dass die eigenen Modelle inzwischen mit den führenden Lösungen von OpenAI und Anthropic konkurrieren können. Die Aussagen verdeutlichen, dass der KI-Markt zwar enormes Potenzial besitzt, gleichzeitig aber auch zunehmendem Wettbewerb und höheren Erwartungen ausgesetzt ist. 🌍 Geopolitik sorgt für Entspannung an den Märkten Neben der Technologiebranche beeinflussen auch geopolitische Entwicklungen die Marktstimmung. Die wichtigsten Punkte: 🇮🇷 Die Märkte werten jüngste Entwicklungen im Iran als Zeichen einer Entspannung.

🛢️ In der Folge setzt sich der Rückgang der Ölpreise fort.

📉 Niedrigere Energiepreise könnten den Inflationsdruck verringern und damit die Finanzmärkte unterstützen. Die geopolitische Lage bleibt dennoch ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für die US Börse heute. 🏛️ Donald Trump setzt neue wirtschaftspolitische Akzente Auch politische Aussagen sorgen für Aufmerksamkeit. Donald Trump erklärte in einem CNBC-Interview unter anderem: 🏭 40 bis 60 % der weltweiten Chipproduktion sollen künftig in den USA stattfinden.

📈 Das langfristige Ziel sei ein US-Wirtschaftswachstum von 12 bis 13 % .

🏦 Zudem kündigte er weitere Schritte gegen Fed-Gouverneurin Lisa Cook an. Diese Aussagen könnten die Diskussion über Industriepolitik und die zukünftige Ausrichtung der US-Wirtschaft weiter anheizen. 🚗 Tesla und Apple stützen chinesische Zulieferer Auch die Lieferketten bleiben ein wichtiges Börsenthema. Die wichtigsten Entwicklungen: 🚘 Tesla und 🍏 Apple sorgen weiterhin für eine hohe Nachfrage bei chinesischen Zulieferunternehmen.

🏭 Mehrere chinesische Unternehmen steigern Produktion und Auslastung.

🌏 Die enge Vernetzung globaler Lieferketten bleibt ein wichtiger Faktor für die Bewertung internationaler Technologieunternehmen. Diese Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung globaler Produktionsnetzwerke für die US Börse. 👀 Worauf Anleger nach dem Feiertag achten sollten Nach Wiederaufnahme des regulären Handels richten sich die Blicke insbesondere auf: 📊 Die Entwicklung der Nasdaq-100-, S&P-500- und Dow-Jones-Futures

🤖 Nachrichten aus dem KI-Sektor

🏦 Geldpolitische Signale der US-Notenbank

🛢️ Die Entwicklung der Ölpreise

Politische Aussagen aus Washington Diese Faktoren dürften den weiteren Verlauf an der US Börse heute und in der kommenden Handelswoche maßgeblich beeinflussen. 🧾 Fazit: US Börse bleibt trotz Feiertag im Fokus Auch wenn die US Börse heute aufgrund des Independence Day geschlossen bleibt, liefern die Futures bereits wichtige Hinweise auf die Stimmung der Anleger. Die Erholung der Technologie-Futures deutet auf eine Stabilisierung nach den jüngsten Kursverlusten hin, während Themen wie Künstliche Intelligenz, geopolitische Entwicklungen und die US-Wirtschaftspolitik weiterhin die Richtung der Märkte bestimmen. Für Anleger bleibt entscheidend, ob sich die positive Tendenz der Futures nach Wiedereröffnung der Wall Street bestätigt. Gleichzeitig dürften Nachrichten aus dem KI-Sektor sowie Aussagen zur Geld- und Industriepolitik die Entwicklung der US Börse in den kommenden Handelstagen maßgeblich beeinflussen. Nasdaq 100 Analyse im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.