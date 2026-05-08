Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Arbeitsmarktdaten und eine überzeugenden Earnings Season

Das Wichtigste in Kürze Arbeitsmarkt im Lot

Index-Rallye

Tech-Dominanz

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street im Bullen-Modus 🚀 Die US-Leitindizes zeigen sich nach dem Opening der Wall Street von ihrer starken Seite. Anleger am Aktienmarkt blicken auf deutliche Gewinne, wobei der S&P 500, der technologielastige Nasdaq 100 und der traditionsreiche Dow Jones ihren Aufwärtstrend entschlossen fortsetzen. Getrieben wird diese positive Dynamik durch ein Zusammenspiel aus soliden US-Arbeitsmarktdaten (NFP) und einer Berichtssaison, die selbst hohe Erwartungen übertrifft. Trotz des Umfelds hoher Zinsen demonstrieren die US-Konzerne eine beeindruckende Resilienz. Key Takeaways 💡 Index-Rallye: S&P 500 , Nasdaq 100 und Dow Jones steigen dank starker Unternehmensgewinne und robuster US-Wirtschaft.

Arbeitsmarkt im Lot: Die NFP-Daten bestätigen eine stabile Beschäftigung ohne Anzeichen einer Überhitzung oder Rezession.

Tech-Dominanz: Der Nasdaq 100 bleibt dank des KI-Booms der Wachstumstreiber und hält sich nahe seiner Rekordhochstufen. Markt-Analyse: US-Indizes trotzen den Zinsen Die heutige Session stand zunächst im Zeichen der US-Arbeitsmarktdaten. Der NFP-Bericht fiel besser aus als erwartet, was die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft unterstreicht. Da die Daten jedoch keine neue Lohn-Preis-Spirale andeuten, bleibt die Reaktion am Devisenmarkt moderat. Viel wichtiger für den S&P 500 und den Dow Jones ist derzeit die fundamentale Stärke der Unternehmen. In der aktuellen Earnings Season übertreffen viele Schwergewichte die Analystenschätzungen deutlich. Besonders der Nasdaq 100 profitiert von der anhaltenden Stärke im Technologiesektor. Large-Cap-Tech-Werte ziehen weiterhin massiv Kapital an, da sie trotz hoher Finanzierungskosten Rekordgewinne einfahren. Company News & Einzeltitel CoreWeave (CRWV.US): Ein typisches Bild aus dem KI-Sektor. Trotz eines Umsatzsprungs auf 2,08 Mrd. USD (+112% y/y) enttäuschte die Profitabilität (EPS -1,4 USD). Hohe Infrastrukturkosten belasten die Bilanz.

IREN (IREN.US): Die Aktie schießt nach oben! Ein 34-Milliarden-Dollar-Deal mit Nvidia (NVDA.US) über 5 Jahre zur Entwicklung von KI-Rechenzentren sorgt für Euphorie. Nvidia hat zudem eine Option auf Anteile im Wert von 2,1 Mrd. USD.

Wendy’s (WEN.US): Überraschend starke Q1-Zahlen (Umsatz 540,6 Mio. USD) lassen die Aktie steigen. Trotz eines schwierigen Konsumumfelds in den USA schlägt die Fast-Food-Kette die Erwartungen. Fazit: Ausblick für das Trading an der Wall Street 🎯 Die Stimmung bleibt "Risk-On". Solange die Unternehmensgewinne die hohen Bewertungen rechtfertigen, scheint der Weg für den Dow Jones, den S&P 500 und den Nasdaq 100 nach oben frei zu sein. Makroökonomische Daten wie die NFPs treten aktuell in den Hintergrund, während die operative Stärke der US-Konzerne das Narrativ bestimmt. Trader sollten jedoch die kommenden Inflationsdaten im Auge behalten, da diese die Zinsausblicke der Fed und damit die Dynamik im Nasdaq 100 erneut beeinflussen könnten. S&P 500 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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