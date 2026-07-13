Börse Aktuell & Börse Heute: Iran-Konflikt belastet Wall Street, Ölpreise steigen

Die US-Futures signalisieren zum Wochenbeginn einen verhaltenen Start an der Wall Street. Während die Verluste gegenüber den deutlichen Abschlägen in Asien und Europa moderat ausfallen, bleibt die Stimmung angespannt. Belastungsfaktoren sind vor allem die erneute Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sowie eine deutliche Rotation aus Technologiewerten.

Der S&P 500 wird vorbörslich rund 0,3% niedriger erwartet. Der Nasdaq verliert im Future-Handel rund 1%, während sich der Dow Jones nahezu unverändert präsentiert.

Börse Heute: Straße von Hormus rückt erneut in den Fokus

Im Mittelpunkt steht die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten. Nach weiteren gegenseitigen Angriffen am Wochenende kündigte der Iran an, die Straße von Hormus bis auf Weiteres zu schließen. Die Vereinigten Staaten reagierten mit Angriffen auf mehr als 140 Ziele im Iran. Dabei kamen erstmals auch bewaffnete Marinedrohnen zum Einsatz. Der Iran wiederum griff US-Stützpunkte in Kuwait, Bahrain, Jordanien, Oman und Katar an. US-Präsident Donald Trump erklärte anschließend, dass die Vereinigten Staaten künftig die Sicherheit der Meerenge gewährleisten würden und dafür eine finanzielle Kompensation erwarteten. Die Aussagen unterstreichen die zunehmende militärische Präsenz der USA in der Region. Die Folgen zeigen sich bereits am Ölmarkt. Sowohl Brent- als auch WTI-Rohöl verteuern sich um mehr als 3%, nachdem sich der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus in den vergangenen Tagen deutlich verlangsamt hat.

Technologieaktien geraten unter Druck

Neben den geopolitischen Risiken belastet eine Neubewertung des KI-Sektors die Märkte. Auslöser ist das äußerst volatile Nasdaq-Debüt von SK Hynix am Freitag. Vor allem Halbleiter- und Speicherwerte geraten unter Verkaufsdruck. Anleger hinterfragen nach der starken Rally der vergangenen Monate zunehmend die Bewertungen vieler KI-Unternehmen. Profiteure bleiben dagegen Energie- und Rohstoffunternehmen, die von den steigenden Ölpreisen profitieren.

Auffällig ist zudem die Entwicklung bei den Edelmetallen. Trotz der geopolitischen Spannungen geben sowohl Gold als auch Silber nach. Dies deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer vor der morgigen Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten mit einer länger restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank rechnen.

SK Hynix unter massivem Verkaufsdruck

Die US-ADRs von SK Hynix verlieren vorbörslich zwischen 8% und 10%. Bereits nach dem Nasdaq-Debüt am Freitag, bei dem die Aktie zunächst fast 13% zulegen konnte, kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen.

An der Börse in Seoul brach die Aktie sogar um mehr als 15% ein und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust ihrer Unternehmensgeschichte. Nach der monatelangen Rally rund um HBM-Speicherchips für KI-Anwendungen realisieren viele Investoren Gewinne.

Halbleiterbranche insgesamt schwach

Die gesamte Speicher- und Halbleiterbranche steht unter Druck:

Roundhill Memory (DRAM) ETF verliert rund 9%

SanDisk gibt etwa 5,5% nach

nach Western Digital und Micron Technology verlieren jeweils rund 5%

Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) fällt rund 2%

Intel verliert etwa 2,5%

AMD notiert rund 2% schwächer

Die Entwicklung zeigt, dass Anleger nach der monatelangen Euphorie im KI-Sektor verstärkt Bewertungen hinterfragen.

TSMC überzeugt mit starkem Umsatzwachstum

Positive Nachrichten kommen dagegen von TSMC. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter meldete für Juni ein Umsatzwachstum von 68% im Jahresvergleich und übertraf damit selbst die optimistischsten Analystenschätzungen.

Die Zahlen bestätigen die weiterhin hohe Nachfrage nach KI-Chips und modernsten Fertigungskapazitäten. Trotz der allgemeinen Schwäche im Technologiesektor legt die Aktie vorbörslich rund 1% zu.

CCC Intelligent Solutions profitiert von Elliott-Einstieg

Die Aktie von CCC Intelligent Solutions gewinnt rund 2%, nachdem Bloomberg berichtete, dass Elliott Investment Management bereits vor Beginn möglicher Verkaufsverhandlungen eine bedeutende Beteiligung aufgebaut habe.

MGM Resorts legt nach Übernahmespekulationen zu

Auch MGM Resorts gewinnt mehr als 2%. Hintergrund sind Medienberichte des Wall Street Journal über vertrauliche Gespräche mit Barry Diller im Zusammenhang mit strategischen Optionen für den Hotel- und Casinobetreiber.

Energieunternehmen profitieren vom Ölpreisanstieg

Zu den Gewinnern des Tages zählen erneut große Ölkonzerne. Valero, ConocoPhillips, APA Corporation, ExxonMobil und Chevron legen vorbörslich zwischen 1% und 2% zu und profitieren von den deutlich steigenden Rohölpreisen.

Experten Fazit: Geopolitik bleibt der wichtigste Markttreiber

Der Wochenstart steht ganz im Zeichen geopolitischer Risiken. Die Eskalation im Nahen Osten sorgt für steigende Ölpreise und belastet insbesondere Technologie- und Halbleiterwerte. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger bereits auf die anstehenden US-Inflationsdaten, die entscheidend für die weiteren Zinserwartungen der Federal Reserve sein dürften.

ONLINE-BROKER WAHL 2026 - Abstimmen und Gewinnen

Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

FAQ

Warum fallen die US-Börsen heute?

Die schwächere Eröffnung wird vor allem durch die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sowie Gewinnmitnahmen bei Technologie- und KI-Aktien verursacht.

Warum steigen die Ölpreise?

Die angekündigte Schließung der Straße von Hormus und die zunehmenden militärischen Spannungen im Nahen Osten schüren Sorgen über mögliche Lieferunterbrechungen am globalen Ölmarkt.

Warum stehen Halbleiteraktien unter Druck?

Nach der starken Rally der vergangenen Monate nutzen viele Anleger die hohen Bewertungen für Gewinnmitnahmen. Zusätzlich sorgt das volatile Börsendebüt von SK Hynix für Unsicherheit im gesamten KI- und Speichersektor.

Welche Branchen entwickeln sich heute besonders stark?

Zu den Gewinnern zählen vor allem Energieunternehmen wie ExxonMobil, Chevron oder ConocoPhillips, die von den höheren Rohölpreisen profitieren.