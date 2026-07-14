Markt News: Börse Aktuell - Wall Street steigt nach US-Inflationsdaten, IBM bricht ein

Die Wall Street startet freundlich in den Handel, nachdem die US-Inflationsdaten für Juni deutlich schwächer ausgefallen sind als erwartet. Die überraschend niedrige Inflation hat die Sorgen vor einer kurzfristigen Zinserhöhung der US-Notenbank gedämpft und den Aktienmärkten Auftrieb verliehen.

Der Dow Jones legt rund 0,2% zu und profitiert insbesondere von starken Quartalszahlen der Goldman Sachs Aktie. Gleichzeitig wird die Stimmung durch den historischen Kurseinbruch der IBM Aktie sowie deutlich steigende Ölpreise gebremst. Anleger müssen zudem geopolitische Risiken und eine bislang gemischte Berichtssaison bewerten.

US-Inflation überrascht positiv

Die aktuellen Inflationsdaten fielen deutlich besser aus als vom Markt erwartet:

Der VPI sank im Monatsvergleich um 0,4% , erwartet worden war lediglich ein Rückgang um 0,2%.

um , erwartet worden war lediglich ein Rückgang um 0,2%. Die Inflation verlangsamte sich im Jahresvergleich auf 3,5% , nachdem Analysten mit 3,8% gerechnet hatten.

auf , nachdem Analysten mit 3,8% gerechnet hatten. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli fiel laut Terminmärkten von 42% auf nur noch 17%.

Für die September-Sitzung wird allerdings weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von rund 63% für eine Zinserhöhung eingepreist.

Die zunächst stark fallenden Renditen von US-Staatsanleihen drehten im Handelsverlauf wieder nach oben, da steigende Ölpreise erneut Inflationssorgen aufkommen ließen. Gleichzeitig richten sich die Blicke der Anleger auf die bevorstehenden Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: XTB Investment Plattform,

Ölpreise steigen wegen Nahost-Spannungen

Die geopolitische Lage bleibt ein Belastungsfaktor für die Märkte.

WTI-Rohöl notiert wieder über 80 US-Dollar je Barrel.

Brent-Rohöl steigt über 86 US-Dollar.

Auslöser ist die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, eine Blockade iranischer Schifffahrtsrouten in der Straße von Hormus wieder einzuführen. Höhere Energiepreise könnten den jüngsten Inflationsrückgang teilweise wieder zunichtemachen.

Halbleiteraktien setzen Erholung fort

Während Softwarewerte massiv unter Druck stehen, zeigen sich Halbleiterunternehmen deutlich stärker.

Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) gewinnt mehr als 2%. Zu den größten Gewinnern zählen:

Applied Materials

Lam Research

Teradyne

Micron Technology

Die Anleger setzen darauf, dass Investitionen in KI-Infrastruktur weiterhin auf hohem Niveau bleiben.

Nasdaq: Wichtige Marken im Blick

Der Nasdaq-Future konnte nach Veröffentlichung der Inflationsdaten zunächst deutlich zulegen, gab jedoch einen Großteil der Gewinne im weiteren Handelsverlauf wieder ab.

Aus charttechnischer Sicht stehen derzeit folgende Kursmarken im Fokus:

Widerstand: 29.900 bis 30.000 Punkte

Unterstützung: 29.400 Punkte

Die Unterstützungszone deckt sich mit dem 23,6%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung und besitzt damit erhöhte charttechnische Relevanz.

Quelle: XTB Research

IBM Aktie erlebt historischen Kurseinbruch

Die IBM Aktie gehört zu den größten Verlierern des Tages und verliert zeitweise rund 25%. IBM veröffentlichte vorläufige Zahlen für das zweite Quartal und senkte gleichzeitig den Ausblick für Umsatz und Profitabilität. Das Unternehmen erklärte, dass zahlreiche Unternehmenskunden ihre Ausgaben für Software und klassische IT-Dienstleistungen reduzieren und stattdessen verstärkt in KI-Infrastruktur investieren.

Sollte der Kursverlust bis Handelsschluss bestehen bleiben, wäre dies der stärkste Tagesverlust der IBM Aktie seit dem Schwarzen Montag 1987 und zugleich der größte Einbruch seit Beginn der verfügbaren Kursdaten im Jahr 1972.

US-Banken überzeugen mit starken Quartalszahlen

Die Berichtssaison liefert im Finanzsektor überwiegend positive Überraschungen.

Goldman Sachs Aktie

Die Goldman Sachs Aktie gewinnt mehr als 5%, nachdem die Investmentbank deutlich bessere Zahlen als erwartet vorlegte.

Gewinn je Aktie: 20,98 US-Dollar (Erwartung: 14,48 US-Dollar)

Umsatz: 20,34 Mrd. US-Dollar (Erwartung: 16,13 Mrd. US-Dollar)

Die Ergebnisse gehören zu den größten positiven Überraschungen der laufenden Berichtssaison und stützen den gesamten Finanzsektor.

JP Morgan Aktie

Auch JPMorgan übertraf die Erwartungen deutlich.

Gewinn je Aktie: 6,14 US-Dollar

Umsatz: 58,02 Mrd. US-Dollar

Die Aktie legt nach Handelsbeginn rund 1,5% zu.

Bank of America Aktie

Bank of America meldete ebenfalls starke Zahlen.

Gewinn je Aktie: 1,21 US-Dollar

Umsatz: 31,7 Mrd. US-Dollar

Beide Kennzahlen lagen über den Analystenschätzungen.

Citigroup Aktie

Citigroup übertraf die Markterwartungen ebenfalls.

Gewinn je Aktie: 3,15 US-Dollar

Umsatz: 24,77 Mrd. US-Dollar

Trotz der positiven Zahlen verliert die Aktie rund 2%, was auf Gewinnmitnahmen hindeutet.

Wells Fargo Aktie

Wells Fargo meldete ebenfalls ein besseres Quartal als erwartet.

Gewinn je Aktie: 2,00 US-Dollar

Umsatz: 22,62 Mrd. US-Dollar

Dennoch gibt die Aktie rund 1% nach.

Merck Aktie profitiert von positiven Analystenkommentaren

Die Merck Aktie steht ebenfalls im Fokus. BMO Capital erhöhte das Kursziel von 135 auf 142 US-Dollar und bestätigte die Einstufung "Outperform". Ausschlaggebend sind die stärker als erwartete Nachfrage nach der Krebsbehandlung Keytruda Qlex sowie positive regulatorische Entwicklungen.

Zusätzlich weitete die US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung des Impfstoffs Capvaxive auf Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Risiko für Pneumokokken-Erkrankungen aus. Darüber hinaus verbesserte Merck den Zugang zur HIV-Therapie IDVYNSO über staatliche US-Hilfsprogramme. Trotz der positiven Nachrichten notiert die Merck Aktie derzeit rund 15% unter dem neuen Kursziel von BMO Capital.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Positive Konjunktursignale aus den USA

Neben den Inflationsdaten überraschte auch der NFIB Small Business Optimism Index positiv.

Der Stimmungsindikator kleiner Unternehmen stieg bereits den zweiten Monat in Folge und übertraf die Erwartungen deutlich. Dies spricht für eine weiterhin robuste Entwicklung der US-Wirtschaft.

Experten Fazit

Die aktuellen Markt News zeigen ein gemischtes Bild für die Börse Aktuell. Einerseits sorgen die überraschend schwachen US-Inflationsdaten für neue Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik der Fed. Andererseits belasten steigende Ölpreise, geopolitische Spannungen und der historische Kurseinbruch der IBM Aktie die Stimmung.

Während der Finanzsektor mit starken Quartalszahlen überzeugt, verlagert sich das Anlegerinteresse zunehmend auf Unternehmen, die vom KI-Infrastrukturboom profitieren. Ob die Erholung an der Wall Street anhält, dürfte maßgeblich von den kommenden Aussagen der Fed sowie der weiteren Entwicklung am Ölmarkt abhängen.

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FAQ

Warum steigen die US-Aktienmärkte trotz geopolitischer Risiken?

Die schwächer als erwartete US-Inflation hat die Zinssorgen der Anleger deutlich reduziert. Dadurch überwiegt aktuell der positive Effekt sinkender Zinserwartungen.

Warum ist die IBM Aktie so stark gefallen?

IBM senkte den Ausblick für Umsatz und Gewinn und warnte vor einer schwächeren Nachfrage nach Software- und Infrastrukturprodukten. Gleichzeitig verlagern viele Unternehmen ihre IT-Budgets in Richtung KI-Infrastruktur.

Welche Branchen profitieren derzeit am stärksten?

Vor allem Banken und Halbleiterunternehmen gehören aktuell zu den Gewinnern. Investmentbanken profitieren von einer starken Berichtssaison, während Halbleiterhersteller von den anhaltend hohen Investitionen in künstliche Intelligenz profitieren.