US Märkte stagnieren nach volatiler Woche – Meta setzt Halbleiter-Aktien unter Druck Die Wall Street verabschiedet sich mit einer spürbaren Beruhigung ins Wochenende. Nach einer Reihe von turbulenten Handelsabfolgen zu Beginn der Woche ist die Volatilität sichtlich zurückgegangen. Den großen US-Indizes fehlt es derzeit an Dynamik für eine klare Richtung: Während der Tech-Index Nasdaq und der Traditionsindex Dow Jones nahezu unverändert (flat) tendieren, verzeichnet der S&P 500 ein minimales Plus von 0,15 %. Während die geopolitische Risikoprämie im Nahen Osten und der Härtetest für das KI-Segment – in Form des US-Börsengangs von SK Hynix – die Märkte weiterhin beschäftigen, halten sich Investoren vorerst zurück und schichten ihr Kapital defensiv um. ONLINE-BROKER WAHL 2026 - Abstimmen und Gewinnen Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern Halbleiter-Sektor unter Korrekturdruck Der Halbleiter-Sektor erlebt eine erneute Korrekturphase: Micron fällt um 2,3 %

TSMC verliert 1,4 %

Broadcom sinkt um 0,8 % Auslöser für diesen Abwärtsdruck ist vor allem der Kurssprung von Meta um 6 %. Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt, tiefer in das Geschäft mit maßgeschneiderten KI-Chips einzusteigen. Trotz der allgemeinen Schwäche im Sektor kann sich Branchenprimus Nvidia behaupten und führt die Gewinnerliste im Dow Jones mit einem Plus von 2 % an, dicht gefolgt von Nike (+1,7 %) und Salesforce (+1,3 %). Auf der Gegenseite bremsen defensive Sektoren den Markt aus. Gesundheits-Schwergewichte wie UnitedHealth verlieren 1 %, während große Pharma-Titel wie Merck (-0,6 %) und Eli Lilly (-2,4 %) ebenfalls im roten Bereich notieren. 📈 Technische Analyse: Dow Jones (D1) Die Dow Jones Futures (US30) testen inmitten der kurzfristigen Konsolidierung eine wichtige dynamische Unterstützung. Nach dem Erreichen neuer historischer Höchststände korrigierte der US30 leicht nach unten, traf jedoch direkt an der kurzfristigen gelben EMA-Linie sowie dem 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level bei rund 52.570 Punkten auf direktes Kaufinteresse. Der übergeordnete Tagestrend bleibt strukturell absolut bullisch, gestützt durch die steigenden 30-Tage- und 100-Tage-EMAs. Sollte diese Unterstützungszone jedoch nachhaltig brechen, liegt das nächste logische Kursziel der Bären an der markanten horizontalen Ausbruchszone nahe 51.624 Punkten. 🤖 Meta – der nächste große Player im Halbleitermarkt? Meta erzwingt einen strategischen Wendepunkt im globalen KI-Wettlauf: Der Fokus verschiebt sich von der bloßen Skalierung der Infrastruktur hin zu vertikaler Integration und maximaler operativer Effizienz. Durch den für September geplanten Produktionsstart eigener KI-Chips – in enger Zusammenarbeit mit Broadcom und TSMC – sowie der Option, ungenutzte Rechenkapazitäten zu monetarisieren, will der Tech-Gigant die massiven Kosten für Rechenzentren drastisch senken. Ziel ist es, die langfristige Abhängigkeit von externen Hardware-Anbietern wie Nvidia zu reduzieren. Dieser ganzheitliche Ökosystem-Ansatz, kombiniert mit der rasanten Entwicklung proprietärer Modelle wie Muse Spark 1.1, ermöglicht es Meta, den anhaltenden Margendruck abzufedern und teure Infrastruktur-Investitionen in skalierbaren Geschäftswert zu transformieren. Quelle: XTB Research, Daten von Bloomberg Finance LP 📰 Unternehmensnachrichten im Fokus WD-40 Company: Die Aktien schossen um über 18 % nach oben. Der Schmierstoffhersteller präsentierte für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,33 USD je Aktie und schlug die Analystenschätzungen von 1,56 USD deutlich. Aufgrund der starken Zahlen wurde die Gesamtjahresprognose angehoben.

Delta Air Lines: Trotz solider Zahlen für das zweite Quartal, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertrafen, gab die Aktie um 2,3 % nach. CEO Ed Bastian betonte, dass er trotz sinkender Rohölpreise mit einer anhaltenden Preismacht durch die hohen Kerosinkosten rechnet.

Circle Internet Group: Die Papiere kletterten um rund 7 %, nachdem das Fintech-Unternehmen von der US-Aufsichtsbehörde OCC die Genehmigung zur Gründung einer Krypto-Bank erhalten hatte. CEO Jeremy Allaire bezeichnete dies als Meilenstein für die Integration der Blockchain in das traditionelle Finanzwesen.

Vodafone Group: Die in den USA gelisteten Anteile legten um 13 % zu. Der französische Milliardär Xavier Niel hat für rund 6 Milliarden USD einen Anteil von 16 % an dem Telekommunikationskonzern erworben und ist damit der größte Einzelaktionär.

Netflix: Die Streaming-Aktie verlor 2,7 %. Laut Berichten des Wall Street Journal prüft das Unternehmen die Einführung von Live-TV-Kanälen und Bundle-Diensten, da das Nutzer-Engagement zuletzt leichte Schwächen zeigte.

Meta: Die Aktie stieg um 6 % und baute die starke Wochenperformance auf rund 12 % aus. Neben der Nachricht über die eigene Chipproduktion im September stützte das am Donnerstag vorgestellte neue KI-Coding-Modell Muse Spark 1.1 den Kurs.

OpenAI: Das Start-up brachte eine neue Modellreihe auf den Markt. Laut CEO Sam Altman arbeiten diese bei agentenbasiertem Coding (Agentic Coding) um 54 % token-effizienter. Überschattet wurde die Nachricht vom Rücktritt der Produkt- und Geschäftschefin Fidji Simo aus gesundheitlichen Gründen.

Twilio & Shopify: Beide Titel legten um jeweils 2 % zu. Das Analysehaus Stifel hatte die Aktien zuvor auf „Buy“ hochgestuft und verwies bei Twilio auf die starke Positionierung im KI-Zyklus sowie bei Shopify auf weiteren Marktanteilsgewinn im E-Commerce.

Chip- & Speicheraktien: Die Papiere von Intel, Sandisk und Marvell gaben im Vorfeld des Nasdaq -Debüts von SK Hynix zwischen 1 % und 2 % nach. Micron hatte am Vortag hingegen um 4,5 % zugelegt, nachdem milliardenschwere Investitionen in die US-Lieferkette angekündigt worden waren.

MicroStrategy & Coinbase: Die Krypto-sensitiven Aktien gewannen rund 5 % an Wert. Rückenwind lieferte der Bitcoin, der die Marke von 64.000 USD zurückeroberte und damit den höchsten Stand seit Mitte Juni erreichte.

Jens Chrzanowski Deutschland Chef von XTB Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzwelt gehört Jens Chrzanowski zu den anerkannten Experten im Bereich Wertpapiere, Börse, Kapitalmarkt, CFD und Investment. Zum Experten

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