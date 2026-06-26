Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: OpenAI-Schock drückt Wall Street

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 unter Druck: Mögliche Verschiebung des OpenAI-IPO löst schwere Tech-Korrektur aus

Die US-Aktienmärkte verzeichnen zur heutigen Eröffnung spürbare Kursabschläge, da Berichte über eine mögliche Verzögerung des meisterwarteten Börsengangs des Jahres die Marktteilnehmer verschrecken. Im Zentrum des Geschehens an der Börse Heute steht ein Bericht der New York Times, wonach der mit Spannung erwartete IPO von OpenAI bis ins Jahr 2027 verschoben werden könnte. Als Gründe werden die schwache Post-IPO-Performance von SpaceX sowie die allgemeine Volatilität im Sektor für künstliche Intelligenz genannt.

Diese Nachricht hinterlässt tiefe Spuren in den Indizes: Der technologielastige Nasdaq 100-Future bricht um 1,35 % (auf rund 29.355 Punkte) ein, während der breitere S&P 500 um 0,65 % nachgibt. Auch der traditionsreiche Dow Jones muss einen Abschlag von 0,75 % verkraften. Obwohl der Volatilitätsindex VIX um 3,85 % auf 19,7 Punkte ansteigt, signalisiert das aktuelle Niveau keine panikartigen Ausverkäufe – eine fluchtartige Umschichtung in klassische Fluchthäfen bleibt bislang aus.

Key Takeaways

IPO-Dämpfer belastet: Die Nachricht über die OpenAI-Verschiebung drückt den Nasdaq 100 um 1,35 % nach unten.

Defensive Rotation: Während Tech- und Chipwerte einbrechen, legen Gesundheit und Basiskonsum im S&P 500 zu.

Burry-Zinswette: Michael Burry schließt seinen erfolgreichen Palantir-Short und setzt via LEAPS-Optionen massiv auf Microsoft.

Sektoren im Härtetest: Halbleiter-Kette kollabiert, während Software und Defensive glänzen

Der Technologiesektor performt zum Handelsstart mit einem Minus von 1,67 % im Nasdaq 100 am schlechtesten und liefert den größten negativen Performance-Beitrag. Insbesondere die gesamte Halbleiter- und Speicherkette wird von einer heftigen Verkaufswelle erfasst. Auf der anderen Seite des Spektrums zeigt sich im S&P 500 eine klassische defensive Sektor-Rotation: Die Bereiche Gesundheit (Health Care: +1,50 %), Basiskonsumgüter (Consumer Staples: +1,41 %) und Finanzen (Financials: +1,39 %) stemmen sich gegen den Trend. Der Energiesektor bleibt unterdessen schwer belastet, da WTI-Rohöl um über 2,5 % absackt und unter die 70-Dollar-Marke rutscht, was die Energiekonzerne unweigerlich mit nach unten zieht.

Milliarden-Deal bei ON Semi und herbe Gewinnmitnahmen im Speichersegment

Auf Unternehmensebene sorgt eine der größten Übernahmen in der Chipbranche für Aufsehen:

ON Semiconductor (ON) & Synaptics (SYNA): verliert über 15 %, während Synaptics u ON Semi m 2,5 % zulegt. Auslöser ist die offizielle Ankündigung, dass ON Semi Synaptics in einer reinen Aktientransaktion im Wert von fast 7 Milliarden Dollar übernimmt. Es ist der größte Deal der Unternehmensgeschichte, der den adressierbaren Gesamtmarkt (TAM) schlagartig um 30 Milliarden Dollar erweitern soll.

Speicher- und Halbleiteraktien: Die Papiere aus dem Speichersegment geraten nach der gestrigen Rallye unter massiven Abgabedruck. Micron (MU) büßt über 4,5 % ein – nur einen Tag nach einem fulminanten 16-Prozent-Kurssprung infolge starker Quartalszahlen. SanDisk bricht um denselben Wert ein, während Seagate Technology (STX) und Western Digital (WDC) jeweils rund 3,5 % verlieren. An der Halbleiterfront geben ARM Holdings und Marvell Technology um rund 4 % nach, AMD verliert 3,5 %, Intel rutscht um 3 % ab und Broadcom verliert 1,5 %.

Michael Burry schlägt wieder zu: Palantir-Short geschlossen, Fokus auf Microsoft

Große Aufmerksamkeit zieht auch Star-Investor Michael Burry auf sich, dessen jüngste Transaktionen die Richtung im Dow Jones und den Tech-Indizes mitbestimmen. Burry gab bekannt, seine Short-Position in Palantir Technologies (PLTR) teilweise geschlossen und die Transaktion als erfolgreichen Trade deklariert zu haben. Die Palantir-Aktie hat im Jahr 2026 massive Federn gelassen – mit einem Minus von rund 40 % allein in diesem Jahr und einem Rückgang von 50 % vom Allzeithoch markierte das Papier bei 106,37 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Intraday-Tief nach sieben Verlusttagen in Folge.

Direkt im Anschluss an den Palantir-Exit kaufte Burry LEAPS-Optionen auf Microsoft (MSFT) mit einer Laufzeit bis Dezember 2028 und einem Basispreis (Strike) von 700 US-Dollar. Er setzt damit langfristig auf ein fulminantes Comeback des Software-Giganten. Die Microsoft-Aktie reagiert prompt und springt im frühen Handel um mehr als 2,5 % nach oben.

Ausgewählte Kursbewegungen an der Wall Street: • Rocket Lab (RKLB): ▲ +1,5 % (Zwei neue NASA-Aufträge zur Erforschung von Sonnenenergie und Eiswolken) • Apple (AAPL): ▲ +0,5 % (Erholung nach gestrigem 6-Prozent-Sturz infolge von Preiserhöhungen bei MacBooks) • Occidental Petroleum: ▼ -1,0 % (Folgt dem Ölpreis-Absturz von über 3 % unter die 70-Dollar-Marke)

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die US-Märkte durchlaufen zum Wochenabschluss eine tiefgreifende Realitätsprüfung. Die Nachricht über eine mögliche Verschiebung des OpenAI-Börsengangs bis 2027 hat die Nachhaltigkeit der massiven Infrastrukturinvestitionen im KI-Sektor vorübergehend infrage gestellt, wie auch die Analysten von JPMorgan betonen. Dadurch sind die Bewertungen von KI-Unternehmen im Verhältnis zum restlichen S&P 500 auf das niedrigste Niveau seit dem Iran-Konflikt kollabiert – das KGV-Aufgeld beträgt im Vergleich zu Nicht-KI-Werten nur noch magere 15 %. Während Analysten von UniCredit die aktuelle Korrektur im Nasdaq 100 und im S&P 500 als temporären Rücksetzer innerhalb eines intakten langfristigen Wachstumstrends betrachten, dominiert kurzfristig die defensive Sektor-Rotation in den Dow Jones, was Anlegern eine vorsichtige und risikobewusste Handelsweise nahelegt.

SO SEHEN SIEGER AUS!