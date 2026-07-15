Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: S&P 500 legt aufgrund nachlassender PPI-Inflation zu 🔼 Speicherchip-Aktien geben nach, PayPal legt um 15 % zu

Die US Börse heute startet freundlich in den Handel. Sinkende Inflationsdaten, positive Signale der US-Notenbank sowie kräftige Kursgewinne der großen Technologiekonzerne sorgen für Optimismus an der Wall Street. Gleichzeitig bleiben steigende Ölpreise und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten wichtige Risikofaktoren für die weitere Entwicklung der US Börse.

✅ Die drei wichtigsten Erkenntnisse

📈 US-Börse im Plus: S&P 500, Nasdaq und Dow Jones starten mit moderaten Kursgewinnen in den Handel.

🤖 Big Tech stützt den Markt: Tesla, Amazon, Apple, Microsoft und Alphabet sorgen für Rückenwind an der Wall Street.

🛢️ Inflation sinkt – Ölpreis steigt: Schwächere US-Inflationsdaten treffen auf geopolitische Risiken und höhere Rohölpreise.

📈 US Börse heute: Wall Street setzt Erholung fort

Die US Börse heute präsentiert sich nach der Eröffnung freundlich. Anleger reagieren positiv auf neue Inflationsdaten aus den USA sowie Aussagen des Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, der von einer weiteren Abschwächung des Inflationsdrucks ausgeht.

Der S&P 500 gewinnt rund 0,4 %, der Nasdaq Composite legt etwa 0,2 % zu und der Dow Jones steigt um 0,1 %. Unterstützung kommt dabei insbesondere von den großen Technologieunternehmen, die erneut zu den stärksten Kurstreibern gehören.

🤖 Big Tech sorgt für Rückenwind an der US Börse

Die größten US-Technologieunternehmen stehen erneut im Mittelpunkt des Marktgeschehens.

Besonders gefragt sind:

🚗 Tesla (+2 %)

📦 Amazon

🍏 Apple

💻 Microsoft

🔎 Alphabet

Alle vier Mega-Caps gewinnen jeweils mehr als 1 % und sorgen damit für eine stabile Entwicklung der US Börse heute. Dagegen geraten einige Halbleiterwerte nach der starken KI-Rally der vergangenen Wochen unter Druck. Gewinnmitnahmen belasten unter anderem Micron, Marvell und Western Digital.

📊 Inflationsdaten nähren Zinshoffnungen

Ein wesentlicher Treiber für die freundliche Stimmung sind die jüngsten US-Konjunkturdaten.

Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) sank im Juni überraschend um 0,3 % gegenüber dem Vormonat. Gemeinsam mit den zuletzt ebenfalls schwächer ausgefallenen Verbraucherpreisdaten verstärkt dies die Hoffnung, dass der Inflationsdruck in den USA weiter nachlässt.

Entsprechend reduzierte sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Juli deutlich. Gleichzeitig rechnen Marktteilnehmer weiterhin mit einer möglichen Anpassung der Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf.

🛢️ Ölpreis bleibt Risikofaktor für die Wall Street

Trotz der positiven Inflationsentwicklung bleibt die geopolitische Lage ein Belastungsfaktor.

Nach weiteren US-Luftangriffen auf Ziele im Iran steigen die Ölpreise erneut:

🛢️ WTI notiert über 80 US-Dollar je Barrel.

🌍 Brent verteuert sich auf über 85 US-Dollar.

Steigende Energiepreise könnten den Inflationsdruck erneut erhöhen und damit die Erwartungen an künftige Zinssenkungen der Federal Reserve dämpfen.

📉 Charttechnik: US500 nähert sich Rekordhoch

Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild konstruktiv.

Der US500 steigt bis auf rund 7.620 Punkte und nähert sich damit erneut seiner Allzeithoch-Zone.

Wichtige Marken:

📍 Unterstützung: 50-Tage-EMA bei rund 7.500 Punkten

📍 Langfristige Unterstützung: 200-Tage-EMA nahe 7.000 Punkten

🚀 Widerstand: 7.700 Punkte

🎯 Oberhalb davon rückt die Marke von 8.000 Punkten in den Fokus.

🏢 Unternehmensnews bewegen die US Börse heute

Neben den Makrodaten sorgen mehrere Unternehmensmeldungen für Bewegung:

💳 PayPal springt zweistellig nach oben

Die PayPal-Aktie steigt zeitweise um fast 16 %, nachdem Reuters über ein mögliches Übernahmeangebot von Stripe und Advent in Höhe von 53 Milliarden US-Dollar berichtet hatte.

💊 Johnson & Johnson überzeugt operativ

Der Gesundheitskonzern übertrifft sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten. Dennoch reagiert die Aktie zunächst leicht negativ.

Alibaba profitiert von KI-Fantasie

Die ADRs von Alibaba gewinnen rund 5 %, nachdem bekannt wurde, dass das KI-Modell Qwen künftig Bestandteil von Apples KI-Angebot in China werden könnte.

💻 Halbleitersektor bleibt gefragt

Trotz einzelner Gewinnmitnahmen entwickelt sich der Sektor insgesamt positiv. Besonders ASML, Intel und Lam Research gehören zu den Gewinnern des Tages.

📌 Fazit: US Börse bleibt von KI und Zinshoffnungen geprägt

Die US Börse heute profitiert von einer Kombination aus schwächeren Inflationsdaten, positiven Aussagen der Federal Reserve und der anhaltenden Stärke der großen Technologieunternehmen. Big Tech bleibt der wichtigste Kurstreiber an der Wall Street. Gleichzeitig sollten Anleger die Entwicklung der Ölpreise und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten genau beobachten, da beide Faktoren die Inflationsentwicklung und damit auch die Geldpolitik der Fed maßgeblich beeinflussen könnten. Kurzfristig spricht das Marktumfeld für eine weiterhin konstruktive Entwicklung der US Börse, solange die Makrodaten den aktuellen Optimismus bestätigen.

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