Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: SpaceX jagt Amazon nach Mega-Deal

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Pattsituation vor der Fed-Sitzung

Die US-Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstag zum Handelsauftakt von ihrer besonnenen Seite. Nach einer dreitägigen Gewinnserie legen die Anleger an der Wall Street eine Verschnaufpause ein und schalten kollektiv in den Wartemodus. Die Finanzmärkte halten spürbar den Atem an vor der morgigen, richtungsweisenden Sitzung der Federal Reserve – der allerersten Zinsentscheidung unter dem Vorsitz des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Während die Terminkontrakte auf den breiten S&P 500 minimale Zugewinne verbuchen, rutschen die Futures auf den technologielastigen Nasdaq 100 mit dem Läuten der Eröffnungsglocke leicht ins Minus.

Doch abseits der makroökonomischen Zurückhaltung wird das Geschehen an der Börse von einer beispiellosen Weltraum-Euphorie dominiert: Die frisch emittierte SpaceX-Aktie schießt dynamisch nach oben und fordert den Giganten Amazon im Kampf um den Status der fünftwertvollsten Aktie der Welt frontal heraus.

Key Takeaways

Zins-Warten an der Wall Street: S&P 500 , Nasdaq 100 und Dow Jones konsolidieren vor der ersten Warsh-Sitzung.

SpaceX attackiert Amazon: Nach einem 9-%-Kurssprung und dem 60-Milliarden-Dollar-Zukauf von Cursor greift SpaceX nach den Top 5.

Zins-Divergenz global: Die Bank of Japan schockiert die Devisenmärkte mit einer harten Zinserhöhung auf 1,0 %.

Uneinheitlicher Kassa-Start im S&P 500 – Energiepreise geben nach

Die Eröffnung des regulären Handels an der New Yorker Börse spiegelte das gemischte Bild der morgendlichen Terminmärkte wider. Nach den kräftigen Aufschlägen der vergangenen Woche, bei denen der S&P 500 seit Donnerstag rund 2 % zulegen konnte, konsolidiert das Barometer die jüngsten Gewinne nahe dem gestrigen Schlusskurs. Das Segment der Old Economy schlägt sich heute am besten: Der klassische Dow Jones verbucht zum Start ein solides Plus von 0,5 %, während der Small-Cap-Korb im Russell 2000 um 0,3 % zulegt. Im Nasdaq 100 hingegen dominieren leichte Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Juni-Hoch, was den Index um 0,15 % ins Minus drückt.

Gestützt wird die Marktstimmung weiterhin von der Hoffnung auf eine baldige Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Washington und Teheran. Trotz logistischer Unklarheiten in der Straße von Hormuz fielen die Notierungen für US-Rohöl (WTI) im Zuge der Deeskalation unter die Marke von 77 US-Dollar pro Barrel. Global sorgt zudem die Bank of Japan (BOJ) für falkenhafte Schlagzeilen, indem sie die Leitzinsen auf 1 % anhob – den höchsten Stand seit 1995.

Technische Analyse: Der Nasdaq 100 kratzt am Allzeithoch 📊

Aus Sicht der Charttechnik zeigt der Nasdaq 100 im Tageschart (D1) nach der gestrigen Bullen-Rallye ein charttechnisches Aufatmen auf extrem hohem Niveau. Der Index hat nicht nur die psychologische Marke von 30.000 Punkten pulverisiert, sondern steht aktuell stabil über der Schwelle von 30.500 Zählern. Damit fehlen der Tech-Benchmark lediglich hauchdünne 0,6 % bis zu einem neuen historischen Allzeithoch.

Sollte die charttechnische Euphorie im Vorfeld der Fed-Sitzung anhalten und die Marke von 30.600 Punkten nachhaltig durchbrochen werden, liegen die nächsten mathematischen Kursziele der Bullen bei 31.800 Punkten (138,2 % Fibonacci-Retracement der letzten Korrekturwelle) sowie bei 32.400 Punkten (161,8 % Fibo-Erweiterung). Sollte der Iran-Deal am Wochenende hingegen unerwartet scheitern, droht dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 ein prompter Rückfall unter die Unterstützungslinie von 29.800 Punkten.

Unternehmens-News: SpaceX-Urknall, Qualcomm-Pläne und Robinhood-Sparstift

Die aktuellen Unternehmensmeldungen wirbeln die Kapitalströme im S&P 500 und Nasdaq 100 am heutigen Dienstag massiv durcheinander:

SpaceX (SPCX.US): Der absolute Megatreiber des gesamten Marktsentiments. Nach dem gestrigen Schlusskurs erreichte die Marktkapitalisierung von SpaceX atemberaubende 2,5 Billionen US-Dollar. Dank eines vorbörslichen Kursfeuerwerks schießt die Aktie zum Kassa-Start um über 9 % auf 210 US-Dollar hoch. Damit zieht Elon Musks Konzern bewertungstechnisch mit Amazon (2,7 Billionen USD) gleich und klopft an die Tür der TOP 5 der wertvollsten US-Unternehmen. Befeuert wird die Rallye vom offiziellen Start des SpaceX-Optionenhandels sowie der spektakulären Bekanntgabe, das führende KI-Coding-Startup Cursor (Anysphere) für 60 Milliarden US-Dollar in Aktien zu übernehmen, um xAI und den hauseigenen Grok-Bot im harten Wettbewerb mit OpenAI zu stärken.

Amazon (AMZN.US): Der E-Commerce- und Cloud-Gigant verbucht im S&P 500 zur Eröffnung lediglich ein mageres Plus von 0,5 % und versucht mühsam, dem beispiellosen Kapitalabzug in Richtung der neuen, thematischen Space-ETFs entgegenzuwirken.

Qualcomm (QCOM.US): Die Aktie klettert im Nasdaq 100 um starke 3,7 % (vorbörslich zeitweise +5,6 %). Laut Berichten von The Information befindet sich der Halbleiter-Riese in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Übernahme des ambitionierten KI-Chip-Startups Tenstorrent. Das Transaktionsvolumen soll sich schätzungsweise auf 8 bis 10 Milliarden US-Dollar belaufen.

Dynatrace (DT.US): Die Papiere des Software-Spezialisten legen um über 4 % zu. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS hoben ihre Einstufung für den Titel auf „Buy“ an und setzten ein neues Kursziel von 60 US-Dollar an.

Robinhood Markets (HOOD.US): Die Aktien der Trading-Plattform legen im S&P 500 um rund 1 % zu, nachdem das Management im Rahmen eines strikten operativen Kostensenkungsprogramms den Abbau von 10 % der weltweiten Belegschaft verkündete.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Ruhe an der Wall Street vor dem richtungsweisenden Zins-Showdown täuscht. Während der Dow Jones von der geopolitischen Entspannung im Nahen Osten profitiert und der S&P 500 ein stabiles Fundament baut, brennt im Nasdaq 100 dank der historischen SpaceX-Expansion die Luft. Die spektakuläre 60-Milliarden-Dollar-Übernahme von Cursor untermauert, dass der KI- und Infrastruktur-Superzyklus die treibende Kraft der US-Märkte bleibt. Investoren sollten am morgigen Mittwoch die Rhetorik von Kevin Warsh akribisch analysieren – liefert die Fed keine falkenhafte Überraschung, steht dem Sprung des Nasdaq 100 auf neue historische Allzeithochs technisch nichts mehr im Wege.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!