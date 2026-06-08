Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Tech-Sektor schlägt zurück

Nasdaq 100, S&P 500 & Dow Jones im Aufwind: Tech-Sektor startet furiose Erholung

Die US-Aktienmärkte zeigen zum Wochenauftakt eine dynamische Gegenbewegung und erholen sich spürbar von den herben Verlusten der vergangenen Woche, die am Freitag in einem heftigen Kursrutsch von über 4 % beim Technologieindex gipfelten. Die Terminkontrakte des Nasdaq 100 schießen um fast 1,5 % nach oben und klettern in Richtung der Marke von 29.300 Punkten. Auch der breite S&P 500 sowie der traditionsreiche Dow Jones (DJIA) und der Nebenwerteindex Russell 2000 können im Gleichschritt zulegen, wenn auch in etwas moderaterem Ausmaß. Die treibende Kraft hinter dieser breit angelegten Markterholung ist erneut der Halbleiter- und Technologiesektor, der nach den jüngsten Gewinnmitnahmen massiv von Schnäppchenjägern und positiven Einzelmeldungen profitiert.

Key Takeaways

Tech-Bullen schlagen zurück: Der Nasdaq 100 führt die Erholungsbewegung an der Wall Street mit einem Plus von 1,5 % an.

Geopolitische Entspannung: Berichte über Annäherungen zwischen den USA und dem Iran stützen den S&P 500 und Dow Jones .

Index-Zuwachs beflügelt: Marvell Technology und Flex rücken nach der Ankündigung ihrer Aufnahme in den S&P 500 kräftig vor.

Leerer Makrokalender und fallende Ölpreise stützen das Sentiment

Die fundamentale Ausgangslage präsentiert sich zum Start in die neue Handelswoche von der Datenseite her ruhig, was den Bullen im Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones den nötigen Freiraum für den Rebound verschafft. Der makroökonomische Kalender ist nahezu verwaist. Während Wirtschaftsdaten aus Europa einen unerwartet steilen Rückgang der deutschen Industrieaufträge offenbarten und das Euro-Schwergewicht Sentix zwar leicht über den Erwartungen lag, aber tief im negativen Bereich verharrte, sorgt der Rohstoffmarkt für Erleichterung. Der Preis für die globale Ölsorte Brent (OIL) gab von rund 94 USD auf 93 USD pro Barrel nach, was den Inflationsdruck mindert und das allgemeine Marktsegment an der Wall Street stützt.

Geopolitische Entspannung entlastet den Dow Jones Index

Für ein kollektives Aufatmen im Dow Jones und im S&P 500 sorgen die jüngsten Schlagzeilen aus der Weltpolitik. Donald Trump verkündete öffentlich, dass ein diplomatisches Abkommen mit dem Iran in greifbare Nähe gerückt sei. Flankiert wird diese Nachricht von Berichten, wonach der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seine Pläne für einen militärischen Vergeltungsschlag gegen Teheran nach dem jüngsten Beschuss vorerst auf Eis gelegt hat. Die Finanzmärkte interpretieren diese Entwicklungen als klares Signal für eine Deeskalation im Nahen Osten, was die Risikoaversion der Marktteilnehmer schlagartig sinken lässt und Kapital zurück in Aktienmärkte spült.

Intel im Fokus von Google und Nvidia – Milliarden-Deal für Corning

Abseits der großen Indizes wirbeln spektakuläre Unternehmensnachrichten das Kursgefüge im S&P 500 und Nasdaq 100 durcheinander. Laut einem Bericht von The Information erwägen die Tech-Giganten Google und Nvidia, den angeschlagenen Halbleiterpionier Intel als Backup-Hersteller für ihre hochentwickelten KI-Chips einzubinden. Diese Nachricht löste bei der Intel-Aktie eine fulminante Erleichterungsrallye von rund 8 % aus. Parallel dazu sorgt ein gigantischer Infrastruktur-Deal für Aufsehen: Der Glasfaserspezialist Corning hat eine milliardenschwere, mehrjährige Vereinbarung mit Amazon zur Lieferung von Glasfaserkabeln für den US-Rechenzentrumsausbau geschlossen. Die Corning-Aktie schoss daraufhin um über 9 % auf ein neues Rekordhoch, während die Amazon-Aktie nach einem initialen Sprung von 7 % mit einem moderateren Plus von 1 % notiert.

Technische Analyse: Nasdaq 100 kämpft sich im H1-Chart zurück

Aus Sicht der Charttechnik zeigt der Nasdaq 100 auf dem Stundenchart (H1) eine klassische technische Gegenreaktion auf die überverkaufte Situation der Vorwoche. Nachdem der Index die dynamische Abwärtswelle am Freitag stoppen konnte, etabliert sich nun ein kurzfristiger Aufwärtstrend.

Die Bullen versuchen im Nasdaq 100 nachhaltig die Marke von 29.300 Punkten zurückzuerobern, um den Weg für einen Test der übergeordneten gleitenden Durchschnitte freizumachen. Solange diese charttechnische Dynamik von soliden Handelsvolumina im S&P 500 gestützt wird, bleibt das kurzfristige Erholungsszenario intakt, wenngleich Trader die Nachhaltigkeit des Movements ohne frische Konjunkturdaten genau prüfen müssen.

S&P 500 Neuzugänge explodieren: Marvell und Flex im Kaufrausch

Die anstehende Index-Reallokation sorgt für massive automatische Kapitalzuflüsse im S&P 500:

Marvell Technology (MRVL.US): Die Aktie schießt um knapp 8 % nach oben und baut ihre phänomenale Jahresperformance auf über 200 % aus. Grund ist die offizielle Aufnahme in den S&P 500 Index , was passive Fonds und ETFs zu automatischen Käufen zwingt.

Flex (FLEX.US): Auch der Elektronikfertiger und Supply-Chain-Spezialist wird in den S&P 500 aufgenommen und klettert als Resultat um rund 5 % nach oben.

MicroStrategy (MSTR.US): Die Aktie erholt sich nach dem schwächsten Wochenverlust seit dem FTX-Crash (-24 %) um 4 %. Neben dem Bitcoin-Rebound stützt die Meldung, dass das Unternehmen trotz eines Teilverkaufs in der Vorwoche weitere 1.550 BTC für 101 Millionen Dollar erworben hat.

Nvidia (NVDA.US): Der KI-Marktführer sichert sich über eine neue Partnerschaft mit SK Hynix den Zugriff auf die kritischen High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) der nächsten Generation und zieht den gesamten Halbleitersektor im Nasdaq 100 mit nach oben.

Nurix Therapeutics (NRIX.US): Der Biotech-Wert explodiert um 24 % nach der Bekanntgabe einer Krebsforschungs-Zusammenarbeit mit dem Pharmariesen Roche.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Wall Street zeigt sich zum Wochenstart von ihrer resilienten Seite. Der Nasdaq 100, der S&P 500 und der Dow Jones nutzen das nachlassende geopolitische Risiko und die Atempause an den Energiemärkten für eine überfällige technische Gegenreaktion. Während die KI-Infrastruktur-Story durch die Deals von Corning, Amazon und Nvidia neues Futter erhält, sorgen die Index-Aufnahmen von Marvell und Flex für zusätzliche Dynamik. Die kommenden Tage werden zeigen, ob diese Erholung auf einem stabilen Fundament steht oder ob es sich lediglich um ein klassisches "Bear Market Rally"-Phänomen nach dem heftigen Freitags-Ausverkauf handelt.

Nasdaq 100 Index Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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