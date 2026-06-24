Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street sucht den KI-Boden

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 vor Micron-Zahlen im Fokus

Die US-Aktienmärkte unternehmen am heutigen Mittwoch einen zaghaften Versuch, nach einem brutalen Wochenstart auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Die jüngste Korrektur hatte astronomische Ausmaße: Allein aus der Marktkapitalisierung des technologielastigen Nasdaq 100 verdampften in den vergangenen Tagen rund 1,3 Billionen US-Dollar. Die heutige Eröffnung steht ganz im Zeichen der Hochspannung vor dem Quartalsbericht von Micron Technology. Der Speicherchip-Gigant hat in den letzten Wochen sogar Nvidia als meistgehandeltes Asset an der Wall Street entthront. Die Ergebnisse werden als ultimativer Gesundheitstest für die gesamte Milliardenwette auf künstliche Intelligenz gewertet. Für zusätzliche Volatilität im S&P 500 sowie im Dow Jones sorgen historische Umschichtungen in der Indexstruktur und eine spürbare Nervosität vor den anstehenden PCE-Inflationsdaten.

Key Takeaways

Milliarden-Krimi im Nasdaq 100: Nach dem Verlust von 1,3 Billionen Dollar entscheidet der Micron-Bericht über die Tech-Zukunft.

Historischer Shift im Dow Jones: Tech-Gigant Alphabet ersetzt das Telekommunikations-Schwergewicht Verizon im Index.

PCE-Angst im S&P 500: Investoren agieren vor den morgigen Inflationsdaten extrem defensiv.

Makro-Umfeld: VIX-Beruhigung, dünne Liquidität und WTI-Öl am März-Boden

Das globale Sentiment versucht sich an einer Stabilisierung, nachdem die Marktteilnehmer eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich haben. Die akute Panik an der Wall Street ist leicht abgeflaut, was sich im VIX-Volatilitätsindex widerspiegelt: Das „Angstbarometer“ rutscht auf 19,21 Punkte ab, nachdem es gestern noch an der psychologischen Marke von 20 Zählern gekratzt hatte. Händler von Goldman Sachs warnen jedoch eindringlich, dass die Marktliquidität derzeit gefährlich dünn ist. Dies könnte in den kommenden Sitzungen sowohl im S&P 500 als auch im Nasdaq 100 zu drastisch übertriebenen Kursbewegungen in beide Richtungen führen.

Am Rohstoffmarkt setzt WTI-Öl seine Verlustserie fort und steuert auf die Marke von 70 US-Dollar pro Barrel zu. Damit steht das schwarze Gold kurz davor, die Kurslücke zu schließen, die Ende Februar durch die US-Luftschläge im Iran aufgerissen war. Auf der geldpolitischen Ebene verdauen die Akteure die erste Fed-Sitzung unter der neuen Führung von Kevin Warsh, während der Blick bereits auf die morgige PCE-Kerninflation gerichtet ist, die laut Bloomberg Economics eine falkenhafte Überraschung bereithalten könnte. Diese falkenhafte Grundstimmung drückt den EURUSD-Kurs bereits spürbar unter die Marke von 1,14.

Sektoren-Check: Alphabet stürmt in den Dow Jones – Meme-Hype bei Wendy's

Die Kursbewegungen in den ersten Handelsminuten zeigen ein sehr unentschlossenes Bild der US-Indizes, das von starker sektoraler Rotation geprägt ist:

Nasdaq 100: Nach einem kurzen Rebound-Versuch rutscht der Tech-Index in den ersten Minuten um 0,2 % ab. Dennoch betrachten Optimisten die Juni-Korrektur als gesunde Atempause, da der Index immer noch rund 28 % höher notiert als Ende März.

S&P 500: Der breitere Markt verharrt exakt auf dem Schlussniveau des Vortrags, nachdem er vorbörslich noch 0,2 % im Plus lag. Hier hält sich die Waagschale zwischen Tech-Optimismus und defensiven Warnsignalen aus der Realwirtschaft die Waage.

Dow Jones: Der traditionsreiche Index verliert aktuell zwar 0,15 %, steht jedoch aufgrund einer historischen Strukturreform im Rampenlicht. Google-Mutter Alphabet (+0,8 %) steigt offiziell in den elitären Kreis des Dow Jones auf und ersetzt dort den langjährigen Telekom-Riesen Verizon (-1,0 %).

Unter den Einzelwerten sticht die Fast-Food-Kette Wendy’s (WEN) mit einem explosionsartigen Kurssprung von bis zu 24 % hervor, nachdem die Aktie ins Visier von spekulativ getriebenem Retail-Kapital aus den Foren von r/wallstreetbets geraten ist. FuelCell Energy gewinnt nach einem sauberen Energie-Deal für KI-Rechenzentren rund 5 %. Auf der Verliererseite bricht der Halbleiter-Debütant Cerebras Systems um 14,5 % ein, da die Umsatzprognose den heißgelaufenen Erwartungen nicht standhielt. Autovermieter Hertz stürzt nach der Ankündigung einer 100-Millionen-Dollar-Kapitalerhöhung um fast ein Viertel seines Wertes ab. FedEx verliert nach schwachen Prognosen 1,3 %, während Twilio dank einer Goldman-Sachs-Kaufempfehlung mit Kursziel 300 USD um über 3 % zulegt.

Technische Analyse: Der Nasdaq 100 am charttechnischen Scheideweg 📊

Nachdem der Nasdaq 100 in nur 48 Stunden unfassbare 1,3 Billionen Dollar an Gewicht abgeworfen hat, befindet sich der Nasdaq 100-Handel an einem hochinteressanten charttechnischen Wendepunkt. Die gestrige Kapitulationswelle führte den Index direkt an lokale Unterstützungszonen, wo die Bullen eine erste Verteidigungslinie aufbauten.

In den ersten Handelsminuten rutschte der Kurs zwar unter die wichtige Marke von 29.800 Punkten, behauptet jedoch die fundamentale Unterstützung des 50,0 %-Fibonacci-Retracements der jüngsten Aufwärtswelle. Knapp darunter liegt mit dem 61,8 %-Retracement das ultimative Bollwerk der Käufer. Analysten von Goldman Sachs ziehen bereits besorgte Vergleiche zur Dotcom-Blase der Jahrtausendwende. Bisher reichen die aktuellen Abgaben im S&P 500 und im Tech-Sektor jedoch nicht aus, um eine vollständige Kapitulation der Bullen auszurufen. Fest steht: Genau wie Nvidia in der Vergangenheit den Gesamtmarkt mehrfach vor dem Absturz bewahrte, liegt das Schicksal von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am heutigen Abend ganz in den Händen des Speicherchip-Produzenten Micron.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Wall Street durchläuft eine nervenzerreißende Zerreißprobe. Während der Dow Jones den Einzug von Alphabet feiert, müssen der S&P 500 und insbesondere der Nasdaq 100 beweisen, dass das Fundament des KI-Booms stark genug ist, um die aktuellen Bewertungen zu rechtfertigen. Der heutige Handelstag ist ein klassisches Warten auf den Startschuss: Sobald Micron nach Börsenschluss seine Bücher öffnet, wird sich entscheiden, ob die Billionen-Korrektur der Tech-Giganten ein gesundes Einstiegsfenster öffnet oder der Auftakt für eine tiefgreifende Bereinigung an den US-Märkten ist. Trader sollten im dünnen Liquiditätsumfeld extrem vorsichtig agieren und ihre Stopps eng an den genannten Fibonacci-Marken platzieren.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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