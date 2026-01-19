Wirtschaftskalender: Börse heute – Termine & Events der Woche

Das Wichtigste in Kürze Davos als Markttreiber

BoJ-Zinsentscheid im Fokus

Daten- und Earnings-Woche: Inflation (CPI/PPI), PMI sowie Quartalszahlen (u. a. Netflix, Intel)

✅ Drei Key Takeaways – Wirtschaftskalender & Börse heute 📊 Inflationsdaten aus Europa liefern wichtige Hinweise für die EZB-Politik. 🏭 US-Industrie- und Immobiliendaten sind entscheidend für die Zinserwartungen an die Fed. 🛢️ Ölmarkt & Zentralbankreden erhöhen das Volatilitätspotenzial an der Börse heute. Diese Woche steht Börse heute klar im Zeichen wichtiger globaler Termine: In Davos startet das jährliche World Economic Forum, zu dem rund 3.000 Teilnehmer erwartet werden – darunter Top-Manager, Banker, Politiker sowie zahlreiche Milliardäre mit einem geschätzten Gesamtvermögen von über 500 Milliarden USD. Das Treffen könnte Impulse für Märkte, Rohstoffe und Währungen liefern. Zusätzlich richtet sich der Blick der Anleger auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ), die insbesondere für den Yen und die internationalen Aktienmärkte relevant ist. Wer Börse heute aktiv handelt oder langfristig investiert, sollte den Wirtschaftskalender eng verfolgen, da diese Woche auch zahlreiche Inflations- und Konjunkturdaten anstehen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Montag, 19. Januar Ganztägig – Bankfeiertag in den USA

Ganztägig – Start des World Economic Forum in Davos

04:00 – China: BIP, Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion

12:00 – Eurozone: HVPI-Inflation

15:30 – Kanada: Verbraucherpreise (CPI) Dienstag, 20. Januar 03:00 – China: Zinsentscheidung

09:00 – Deutschland: Erzeugerpreise (PPI)

09:00 – Großbritannien: Arbeitsmarktdaten

09:30 – Schweiz: Erzeugerpreise (PPI)

Nach Börsenschluss – Netflix Quartalszahlen Mittwoch, 21. Januar Ganztägig – Trump-Rede in Davos

09:00 – Großbritannien: Verbraucherpreise (CPI) & Erzeugerpreise (PPI)

09:30 – EZB: Rede von Christine Lagarde

18:45 – EZB: Rede von Christine Lagarde

23:40 – USA: API-Daten zu Rohöllagerbeständen (wöchentlich) Donnerstag, 22. Januar Ganztägig – Bankfeiertag in China

02:30 – Australien: Arbeitsmarktdaten

11:00 – Norwegen: Norgesbank-Zinsentscheid

11:00 – Polen: Arbeitsmarkt- und Industriedaten

14:30 – EZB: Sitzungsprotokoll (Minutes)

15:30 – USA: BIP-Daten / Erstanträge Arbeitslosenhilfe

17:30 – USA: EIA-Daten zu Gasreserven

19:00 – USA: DoE-Daten zu Rohöllagerbeständen

Nach Börsenschluss – Intel Quartalszahlen Freitag, 23. Januar 01:30 – Japan: Verbraucherpreise (CPI)

03:00 – Japan: BoJ-Zinsentscheidung

11:00 – Eurozone: Einkaufsmanagerindizes (PMI) Services & Industrie (Januar)

12:00 – EZB: Rede von Christine Lagarde

16:45 – USA: Einkaufsmanagerindizes (PMI) Services & Industrie (Januar)

