EURUSD Prognose nach PMI-Daten - Börse Aktuell: US-Industrie überrascht positiv

Das Wichtigste in Kürze US-Industrie überrascht positiv

Dienstleistungssektor bleibt schwach

EURUSD reagiert kaum

US-PMI-Daten im Fokus: Industrie stärker, Services schwächer Die aktuellen Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus den USA für Mai lieferten ein gemischtes Bild und stehen heute im Mittelpunkt bei Börse Aktuell. Während der Industriesektor positiv überraschte, zeigte sich der Dienstleistungsbereich weiterhin schwach. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD US Manufacturing PMI (Mai) Aktuell: 55,3

55,3 Erwartet: 54,0

54,0 Vorher: 54,5 US Services PMI (Mai) Aktuell: 51,0

51,0 Erwartet: 50,9

50,9 Vorher: 51,0 Der Manufacturing PMI lag deutlich über den Erwartungen und signalisiert eine verbesserte Stimmung unter den Einkaufsmanagern der Industrie. Der Services PMI blieb dagegen auf niedrigem Niveau und verzeichnete eine leichte Abschwächung. Warum die Industrie aktuell robuster wirkt Die Entwicklung könnte Teil eines größeren Trends sein: Während die Industrie zunehmend von strukturellen Investitionen großer Technologieunternehmen sowie staatlichen Förderprogrammen in den USA profitiert, leidet der Dienstleistungssektor weiterhin unter einer schwächeren Konsumnachfrage. Besonders Investitionen in KI-Infrastruktur, Halbleiterproduktion und Reindustrialisierung sorgen derzeit für Rückenwind im verarbeitenden Gewerbe. Gleichzeitig bleibt die Konsumentenstimmung gedämpft, was vor allem serviceorientierte Unternehmen belastet. EURUSD Prognose: Kaum Marktreaktion trotz positiver Daten Trotz der überraschend starken PMI-Daten fiel die Reaktion am Devisenmarkt zunächst gering aus. Der EURUSD bewegte sich nach Veröffentlichung der Zahlen nur minimal. Für die kurzfristige EURUSD Prognose bleibt entscheidend, ob die robusteren US-Konjunkturdaten die Erwartungen an eine länger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank stärken können. Sollte sich die Stärke der Industrie in den kommenden Wochen bestätigen, könnte dies den US-Dollar weiter unterstützen. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung im Dienstleistungssektor ein wichtiger Risikofaktor für die US-Wirtschaft. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Börse Aktuell: Marktteilnehmer warten auf weitere Impulse An den Finanzmärkten richtet sich der Blick nun auf kommende US-Konjunkturdaten sowie Aussagen der Federal Reserve. Besonders relevant bleiben: Inflationsdaten

Arbeitsmarktzahlen

Aussagen zur Zinspolitik

Weitere Frühindikatoren aus Industrie und Services Die heutige Veröffentlichung zeigt erneut, dass die US-Wirtschaft derzeit uneinheitliche Signale sendet - ein Umfeld, das weiterhin für erhöhte Volatilität im EURUSD sorgen könnte. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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