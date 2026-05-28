Das Wichtigste in Kürze Die US-Inflation fiel im April schwächer aus als erwartet

Das US-BIP wurde deutlich nach unten revidiert

Die Börse aktuell reagierte positiv auf die Daten

Die neuesten US-Inflationsdaten sorgen für Bewegung an den Finanzmärkten. Während der Goldpreis von sinkenden Zinserwartungen profitieren könnte, zeigt sich auch die Börse aktuell erleichtert. Vor allem Technologiewerte konnten nach Veröffentlichung der Daten zulegen. PCE-Inflation fällt schwächer aus als erwartet Die PCE-Inflation für April überraschte positiv. Die Teuerungsrate stieg im Monatsvergleich lediglich um 0,4 % und lag damit unter den Markterwartungen von 0,5 %. Bereits im März war der Wert mit 0,7 % im Monatsvergleich deutlich höher ausgefallen. Im Jahresvergleich blieb die Gesamtinflation gemessen am PCE-Preisindex stabil bei 3,8 % und entsprach damit den Prognosen der Analysten. Kerninflation sendet positives Signal Besonders wichtig für die US-Notenbank Fed ist die Kerninflation auf Basis des Core PCE. Diese stieg im Monatsvergleich nur um 0,2 % und fiel damit ebenfalls besser aus als die erwarteten 0,3 %. Im Jahresvergleich lag der Core PCE bei 3,3 % und entsprach den Erwartungen. Die schwächere Monatsdynamik deutet jedoch darauf hin, dass der Inflationsdruck in den USA schneller nachlässt als bislang angenommen. Für den Goldpreis sind solche Daten relevant, da sinkende Inflation die Wahrscheinlichkeit früherer Zinssenkungen erhöht. Niedrigere Zinsen gelten traditionell als Unterstützung für Edelmetalle. Schwächeres US-BIP belastet Konjunkturausblick Zusätzlich wurde das US-BIP für das erste Quartal 2026 nach unten revidiert. Die Wirtschaftsleistung wuchs nur um 1,6 % im Quartalsvergleich. Analysten hatten mit 2,0 % gerechnet. Auch die vorherige Schätzung lag bei 2,0 %. Die Daten bestätigen, dass sich die US-Wirtschaft stärker abschwächt als bislang erwartet. Börse aktuell: Nasdaq reagiert positiv Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. An der Börse aktuell standen vor allem Technologiewerte im Fokus. Der Nasdaq konnte kurz nach Veröffentlichung der Daten deutlich zulegen. Anleger setzen zunehmend darauf, dass die Fed früher mit Zinssenkungen beginnen könnte. Insgesamt zeichnen die aktuellen Zahlen ein Bild einer nachlassenden Inflation bei gleichzeitig moderater Wachstumsabschwächung. Damit sinkt vorerst das Risiko einer ausgeprägten Stagflation. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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