EURUSD Prognose: USD gestützt durch Inflationsdruck – Forex Aktuell Analyse

Das Wichtigste in Kürze Inflationsdruck stärkt USD

US-Wirtschaft bleibt robust

EURUSD steigt dennoch

Der aktuelle Einkaufsmanagerindex (PMI) für die US-Industrie liegt bei 52,7 (Erwartung: 52,5; vorher: 52,4) und signalisiert den dritten Monat in Folge Expansion. Dennoch dämpfen Details im Bericht die Marktstimmung und liefern wichtige Hinweise für die weitere Entwicklung im Forex-Markt. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD

​​​​​​​ Inflationsdruck bleibt zentrales Thema ​​​​​​​ Mit einem Wert von 78,3 bei den gezahlten Preisen (vorher: 73,0) steigen die Inputkosten so stark wie seit Mitte 2022 nicht mehr. Rohstoffe und Zölle treiben die Preise deutlich nach oben. Für die Fed ist das ein klares Warnsignal. Zinssenkungen rücken in weitere Ferne, während der Markt aktuell nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen einpreist. Robuste Konjunktur stützt den US-Dollar Der Gesamt-PMI bei 52,7 zeigt, dass sich die US-Industrie klar von der Schwächephase 2025 erholt hat. Diese Widerstandsfähigkeit gibt der Fed Spielraum, an einer restriktiven Geldpolitik festzuhalten. Für den Forex-Markt bedeutet das grundsätzlich Unterstützung für den US-Dollar. Nachfrage verliert an Dynamik Die Auftragseingänge liegen bei 53,5 und wachsen weiterhin, allerdings langsamer als im Vormonat (55,8). Die anfängliche Dynamik zu Jahresbeginn lässt nach, was auf eine gewisse Abschwächung der Nachfrage hindeutet. Schwacher Arbeitsmarkt im Industriesektor Der Beschäftigungsindex fällt mit 48,7 unter die Wachstumsschwelle von 50. Trotz steigender Produktion bleibt die Einstellungsbereitschaft gering. Unternehmen reagieren offenbar auf steigende Kosten mit Effizienzsteigerungen und Automatisierung. Forex Aktuell: Auswirkungen auf USD, Renditen und Nasdaq Die Kombination aus starkem Wachstum und steigenden Preisen spricht für ein „länger hoch“-Zinsszenario. Das stützt den US-Dollar und die Anleiherenditen, während insbesondere zinssensitive Technologieaktien im Nasdaq unter Druck geraten könnten. EURUSD Prognose: Aufwärtsbewegung trotz USD-Stärke Trotz der grundsätzlich USD-stützenden Daten zeigt sich das Währungspaar EURUSD aktuell fester. Hintergrund ist die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten. Sinkende geopolitische Risiken belasten den US-Dollar als sicheren Hafen. Der EURUSD ist wieder über die Marke von 1,16 gestiegen und hat eine wichtige Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen. Kurzfristig spricht dies für weiteres Aufwärtspotenzial, auch wenn fundamentale Faktoren weiterhin den Dollar unterstützen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: EURUSD zwischen Fundamentaldaten und Risiko-Stimmung Die aktuelle Lage im Forex-Markt ist zweigeteilt: Fundamental: USD-stärkend durch Inflation und robuste Wirtschaft

USD-stärkend durch Inflation und robuste Wirtschaft Sentiment: EUR-stärkend durch sinkende geopolitische Risiken Für die weitere EURUSD Prognose bleibt entscheidend, ob sich der Inflationsdruck in den USA hält und wie sich die globale Risikostimmung entwickelt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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