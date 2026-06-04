Wirtschaftskalender: Börse heute mit Eurozone, USA & Earnings

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Spannungen belasten die Märkte

US-Arbeitsmarktdaten stehen im Fokus

Quartalszahlen liefern Einblicke in KI- und Konsumtrends

Die Stimmung an den globalen Finanzmärkten hat sich gegenüber der vorherigen Sitzung etwas eingetrübt. Der S&P 500 schloss bei 7.550 Punkten und beendete damit eine beeindruckende Serie von neun Gewinntagen in Folge. Auslöser der Korrektur waren zunehmende geopolitische Spannungen im Nahen Osten. Nachdem Berichte über iranische Raketenangriffe auf Kuwait und Bahrain bekannt wurden, führten US-CENTCOM-Streitkräfte Vergeltungsschläge gegen eine iranische Kontrollstation auf der Insel Qeshm durch. Am Rohstoffmarkt stabilisierte sich Brent-Öl bei rund 97 US-Dollar je Barrel, während WTI bei etwa 95,30 US-Dollar gehandelt wurde. Börse heute: Wichtige Daten aus der Asien-Sitzung Australiens Handelsbilanz überrascht positiv Australiens Handelsüberschuss stieg im April auf 1,791 Milliarden AUD. Analysten hatten lediglich 1,230 Milliarden AUD erwartet, nachdem im Vormonat noch ein Defizit von 1,024 Milliarden AUD verzeichnet worden war. Starker Anstieg der Exporte Die Exporte legten im Monatsvergleich um 7,2 % zu, während die Importe lediglich um 0,8 % stiegen. Dies sorgte für Rückenwind beim australischen Dollar. Höhere Rohstoffpreise in Neuseeland Der ANZ Commodity Price Index erhöhte sich im Mai im Monatsvergleich um 0,7 %, nachdem im April noch ein Rückgang von 0,8 % gemeldet worden war. Aussagen der Reserve Bank of Australia RBA-Gouverneurin Michele Bullock und Vize-Gouverneur Christopher Kent signalisierten weiterhin einen vorsichtigen geldpolitischen Kurs. Gleichzeitig beobachten die Währungshüter die Auswirkungen steigender Energiepreise auf die Inflation. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 10:00 Uhr - Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde 11:00 Uhr - Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich

Konsens: 0,3%

Vorher: 1,2% 11:00 Uhr - Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich

Konsens: -0,3%

Vorher: -0,1% USA 14:30 Uhr - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Konsens: 214.000

Vorher: 215.000 14:30 Uhr - Fortgesetzte Arbeitslosenhilfe

Konsens: 1,780 Mio.

Vorher: 1,786 Mio. 16:30 Uhr - Veränderung der Erdgaslagerbestände

Konsens: 99 Mrd. Kubikfuß

Vorher: 92 Mrd. Kubikfuß 19:10 Uhr - Öffentlicher Auftritt von Fed-Mitglied Mary Daly Quartalszahlen im Fokus der Börse heute Die heutigen Unternehmenszahlen aus den USA und Asien liefern wichtige Hinweise auf Investitionen in Netzwerkinfrastruktur sowie die Konsumnachfrage im Einzelhandel und Bekleidungssektor. Vor Handelsbeginn richtet sich der Blick auf den Netzwerkausrüster Ciena. Die Ergebnisse gelten als wichtiger Indikator für den Ausbau KI-getriebener optischer Netzwerke. Nach Börsenschluss stehen insbesondere die Zahlen von Lululemon Athletica und DocuSign im Fokus. Unternehmen vor Handelsbeginn Ciena Corporation (CIEN)

Sekisui House (1928)

Brown-Forman Corporation (BF-A) Unternehmen nach Börsenschluss Lululemon Athletica (LULU)

DocuSign (DOCU)

Samsara (IOT)

The Cooper Companies (COO)

Rubrik (RBRK) Fazit: Wirtschaftskalender und Börse heute im Blick behalten Der heutige Wirtschaftskalender bietet Anlegern zahlreiche potenzielle Marktimpulse. Neben den Einzelhandelsumsätzen der Eurozone stehen insbesondere die US-Arbeitsmarktdaten und die Auftritte von Notenbankvertretern im Mittelpunkt. Ergänzt wird die Nachrichtenlage durch wichtige Quartalszahlen, die neue Hinweise auf die Entwicklung von Unternehmensgewinnen und die wirtschaftliche Dynamik liefern könnten. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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