Das Wichtigste in Kürze Technische Lage bleibt schwach

25.800 ist die Schlüsselmarke

Hohe Event-Risiken heute: PPI & Retail Sales sowie das Supreme-Court-Urteil zu Zöllen können starke Volatilität auslösen

Vor wichtigen US-Konjunkturdaten und der anstehenden Entscheidung des US Supreme Court zu Zöllen bleibt die Stimmung an den US-Aktienmärkten angespannt. Trotz der gestern überraschend positiven Inflationsdaten (VPI) konnten die Börsen daraus kaum Rückenwind ziehen – die Aktienmärkte schlossen überwiegend im Minus. Entsprechend zeigt die aktuelle Nasdaq Analyse ein eher vorsichtiges Bild: Nasdaq-100-Futures (US100) notieren mehr als 0,5% tiefer, während der VIX rund 3% zulegt. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Aus technischer Sicht hängt die kurzfristige Nasdaq Prognose stark davon ab, ob der Nasdaq / US100 die Marke von 25.800 zügig zurückerobern kann. Gelingt das nicht, könnte es für die Bullen schwierig werden, die Aufwärtsdynamik in den kommenden Tagen aufrechtzuerhalten. Der Index wurde zuletzt viermal im Bereich um 26.000 Punkte abgewiesen und ist inzwischen unter zwei wichtige gleitende Durchschnitte gefallen – die 50- und 200-Perioden-EMAs. Auch der RSI schwächt sich ab und bewegt sich in Richtung 35, ohne bislang in den überverkauften Bereich zu rutschen. Auf Unternehmensseite fallen die Reaktionen nach den Zahlen gemischt aus: Wells Fargo verliert nach den Quartalszahlen knapp 1,5%, während die Bank of America leicht im Plus liegt. Insgesamt bleiben die bisherigen Bankenergebnisse hinter den Erwartungen der Wall Street zurück – JPMorgan verlor gestern mehr als 4% und belastete damit zusätzlich die Marktstimmung. Der Blick richtet sich nun auf die nächsten Impulse: Um 13:30 Uhr dt. Zeit werden US-Erzeugerpreise (PPI) und Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Später am Nachmittag könnte gegen 15:00 Uhr dt. Zeit das Urteil des Supreme Court zur Zollthematik folgen. Zusätzlich könnten die Märkte empfindlich auf Nachrichten rund um eine mögliche US-Intervention im Iran reagieren. Eine Eskalation würde das geopolitische Risiko erhöhen und könnte kurzfristig die Ölpreise antreiben. Das wiederum könnte den Spielraum der US-Notenbank einengen und die Argumente stärken, die Zinsen länger unverändert zu lassen. Auf der Oberseite bleibt ein Ausbruch über 28.000 Punkte ein mögliches bullisches Signal, das eine neue Aufwärtsbewegung auslösen könnte. Bis dahin bleibt die Nasdaq Analyse kurzfristig defensiv – und die Nasdaq Prognose hängt maßgeblich davon ab, ob Käufer zentrale Widerstände zurückgewinnen können. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

