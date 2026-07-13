Brent Ölpreis steigt nach Trump-Aussagen - Börse Aktuell: Straße von Hormus im Fokus

- Der Brent Ölpreis steigt deutlich nach Donald Trumps Ankündigung einer verschärften Iran-Blockade und neuer Schutzmaßnahmen für die Straße von Hormus
- Die geplante 20%-Gebühr auf den Warenverkehr könnte die Transportkosten für Rohöl erhöhen und den Ölpreis zusätzlich stützen
- Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt, ob der Iran militärisch reagiert oder der Öltransport durch die Straße von Hormus ungestört fortgesetzt werden kann
- Der Brent Ölpreis steigt deutlich nach Donald Trumps Ankündigung einer verschärften Iran-Blockade und neuer Schutzmaßnahmen für die Straße von Hormus
- Die geplante 20%-Gebühr auf den Warenverkehr könnte die Transportkosten für Rohöl erhöhen und den Ölpreis zusätzlich stützen
- Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt, ob der Iran militärisch reagiert oder der Öltransport durch die Straße von Hormus ungestört fortgesetzt werden kann
Der Brent Ölpreis hat nach neuen Aussagen von US-Präsident Donald Trump kräftig zugelegt. Die Ankündigung einer verschärften Blockade gegen den Iran sowie eines neuen US-Sicherheitskonzepts für die Straße von Hormus führte zu einem deutlichen Risikoaufschlag an den Rohstoffmärkten. Die Börse aktuell reagiert damit erneut sensibel auf geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten.
Brent Ölpreis springt nach Trump-Ankündigung deutlich an
Die Ölpreise reagierten unmittelbar mit einem kräftigen Kurssprung auf Trumps Aussagen. Obwohl der Warenverkehr durch die Straße von Hormus nach seinen Angaben grundsätzlich aufrechterhalten werden soll, preisten Marktteilnehmer das gestiegene geopolitische Risiko sofort ein.
Der Anstieg verdeutlicht, wie stark der Brent Ölpreis weiterhin von politischen Entwicklungen beeinflusst wird. Bereits kleinere Veränderungen bei den Erwartungen hinsichtlich der Versorgungssicherheit reichen aus, um deutliche Preisbewegungen auszulösen.
Das kündigte Donald Trump an
Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Donald Trump, dass die Straße von Hormus "offen bleiben wird - mit oder ohne Iran". Gleichzeitig kündigte er die Wiedereinführung einer Blockade an, die sich ausschließlich gegen iranische Schiffe und deren Kunden richten soll. Neu ist vor allem das geplante Finanzierungsmodell. Die USA sollen künftig offiziell als "Guardian of the Strait of Hormuz" auftreten und für den Schutz der Schifffahrt eine Gebühr in Höhe von 20% des Warenwertes aller durch die Meerenge transportierten Güter erheben.
Sollte dieses Modell tatsächlich umgesetzt werden, könnte dies die Transportkosten für Rohöl und andere Energierohstoffe erheblich erhöhen.
Chartanalyse: Brent Ölpreis reagiert mit klassischem News Spike
Im kurzfristigen Chart zeigte sich ein typischer "News Spike". Der Ölpreis sprang innerhalb weniger Minuten von rund 78,30 USD auf knapp 79,85 USD und durchbrach dabei nahezu gleichzeitig die EMA-50-, EMA-100- und EMA-200-Linien.
Auch der Relative-Stärke-Index (RSI 14) stieg auf über 72 Punkte und signalisierte damit kurzfristig einen überkauften Markt. Solche impulsiven Bewegungen treten häufig unmittelbar nach geopolitischen Nachrichten auf und spiegeln die emotionale Reaktion der Marktteilnehmer wider.
Historische Erfahrungen sprechen für Vorsicht
In den vergangenen Monaten reagierte der Ölmarkt bereits mehrfach sehr sensibel auf Äußerungen Trumps rund um die Straße von Hormus. So sprang der WTI-Ölpreis im April zeitweise um rund 8% auf über 104 USD, nachdem eine Blockade iranischer Häfen angekündigt worden war. Im Juli näherte sich der Brent Ölpreis erneut der Marke von 80 USD, nachdem die Waffenruhe mit dem Iran beendet worden war.
Die Vergangenheit zeigt allerdings auch, dass solche Kursanstiege häufig wieder nachlassen, sofern die tatsächlichen Öllieferungen durch die Straße von Hormus nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.
Warum die Straße von Hormus für den Brent Ölpreis so wichtig ist
Rund 20% des weltweiten Ölhandels passieren die Straße von Hormus. Bereits das Risiko möglicher Lieferunterbrechungen sorgt deshalb regelmäßig für einen deutlichen geopolitischen Risikoaufschlag beim Brent Ölpreis. Zusätzlich könnte die angekündigte Transportgebühr von 20% einen neuen Kostenfaktor für den internationalen Schiffsverkehr darstellen. Der Markt bewertet diese Maßnahme daher nicht nur als geopolitisches Risiko, sondern auch als potenziellen Anstieg der Logistik- und Transportkosten für Rohöl.
Börse aktuell: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Für die weitere Entwicklung des Brent Ölpreises wird entscheidend sein, wie der Iran auf die angekündigten Maßnahmen reagiert.
Bleibt es bei politischen Drohungen und der Schiffsverkehr funktioniert weitgehend störungsfrei, könnte sich der aktuelle Risikoaufschlag wieder abbauen. Kommt es dagegen zu militärischen Zwischenfällen oder tatsächlichen Einschränkungen des Öltransports, dürfte der Brent Ölpreis weiteres Aufwärtspotenzial besitzen.
Auch an der Börse aktuell bleiben geopolitische Nachrichten damit einer der wichtigsten Kurstreiber für Energie-, Transport- und Aktienmärkte.
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FAQ zum Brent Ölpreis
Warum steigt der Brent Ölpreis aktuell?
Der Brent Ölpreis reagiert auf gestiegene geopolitische Risiken nach neuen Aussagen von Donald Trump zur Straße von Hormus und einer geplanten Verschärfung der Maßnahmen gegen den Iran.
Welche Bedeutung hat die Straße von Hormus für den Ölmarkt?
Über die Straße von Hormus werden rund 20% des weltweiten Ölhandels abgewickelt. Jede Gefährdung dieser Route kann erhebliche Auswirkungen auf die globalen Ölpreise haben.
Welche Folgen hätte eine 20%-Gebühr auf den Schiffsverkehr?
Eine solche Abgabe könnte die Transportkosten für Rohöl deutlich erhöhen und dadurch den Brent Ölpreis zusätzlich nach oben treiben.
Wie nachhaltig ist der aktuelle Preisanstieg?
Frühere geopolitisch bedingte Kurssprünge waren häufig nur von kurzer Dauer. Entscheidend bleibt, ob es tatsächlich zu Störungen der Öllieferungen kommt oder ob der Warenverkehr ungehindert fortgesetzt werden kann.
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