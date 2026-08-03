TRADINGIDEE des Tages 🔴 CAC 40 (03.08.2026)

Das Wichtigste in Kürze 📊 RSI Signal & Fibonacci-Widerstand signalisieren Erschöpfung

🔁 Formierung eines potenziellen Double-Top-Musters

🎯 Klare Marken für Risikomanagement im CFD Trading

Der französische Leitindex FRA40 (CAC 40) zeigt im aktuellen Chartbild eine spannende Konstellation für Händler, die nach einer fundierten Trading Idee suchen. Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung steuert der Kurs auf die markante Widerstandszone um die Marke von 8.630 Punkten zu. Im Zusammenspiel mit technischen Indikatoren verdichten sich die Anzeichen für eine bevorstehende Abwärtskorrektur. Wer flexibel auf steigende oder fallende Kurse reagieren und zielgerichtet CFD Trading betreiben möchte, findet hier ein klassisches Short-Setup mit klar definiertem Risiko-Ertrags-Verhältnis. ► CAC40 WKN: 969400 | ISIN: FR0003500008 | Ticker: FRA40 📌 Die 3 Key Takeaways zur FRA40 Trading Idee 1. 📊 RSI Signal & Fibonacci-Widerstand signalisieren Erschöpfung RSI-Overbought-Zone: Der Relative-Stärke-Index RSI (14) erreichte den Wert von 62,2. Historisch gesehen leitete ein RSI auf diesem Niveau in den vergangenen Monaten regelmäßig ausgeprägte Abwärtskorrekturen ein.

Fibonacci-Verstärkung: Die vorausgegangene Aufwärtswelle stotterte am 161,8 % Fibonacci-Aufwärtstrend-Level (FIBO-Extension) nahe der 8.630er-Marke, was die Relevanz dieser Zone als starker Widerstand unterstreicht. 2. 🔁 Formierung eines potenziellen Double-Top-Musters Charttechnische Skizze: Der erneute Anlauf an das vorherige Hoch bei ca. 8.630 Punkten bietet günstige Bedingungen für die Vollendung einer Doppelspitze (Double Top).

Dynamikwechsel: Die verlangsamte Dynamik am Widerstand deutet darauf hin, dass den Käufern auf diesem Niveau die Puste ausgeht und Verkäufer die Kontrolle übernehmen könnten. 3. 🎯 Klare Marken für Risikomanagement im CFD Trading Möglicher Einstieg (Short): Verkauf (Short-Position) auf FRA40 zum aktuellen Marktpreis.

Möglicher Take Profit (TP): Kursziel bei 8.315 Punkten (abgeleitet aus Fibonacci-Retracements und unterstützenden EMAs).

Möglicher Stop-Loss (SL): Schützende Absicherung bei 8.800 Punkten zur Absicherung oberhalb der Widerstandszone. 🛠️ Setup-Übersicht: FRA40 Short-Trade Parameter Niveau / Spezifikation Instrument FRA40 (Frankreich 40 Index CFD) Mögliche Richtung Short (Verkauf) Möglicher Einstieg Marktpreis (nahe 8.630er-Widerstand) Möglicher Take Profit (TP) 8.315 Punkte Möglicher Stop-Loss (SL) 8.800 Punkte Indikatoren RSI[14] (62,2), FIBO 161,8 %, EMA-Trendlinien 🔍 Fazit: Das Setup im CFD Trading diszipliniert umsetzen Diese Trading Idee auf den FRA40 basiert auf einem stimmigen Zusammenspiel aus technischer Indikatorenanalyse (RSI), Fibonacci-Ebenen und klassischer Formationstechnik (Double Top). Da CFD Trading durch den Hebeleffekt sowohl hohe Chancen als auch Verlustrisiken birgt, ist das strikte Einhalten der Stop-Loss-Order bei 8.800 Punkten essenziell, um das Kapital bei einem unerwarteten Ausbruch nach oben wirksam zu schützen. Erreicht der Index das Zielniveau bei 8.315 Punkten, winkt ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. CAC 40 (D1) in der Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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