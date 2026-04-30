US Dollar Index Prognose: Inflation und Konjunkturdaten bewegen Märkte - Börse Aktuell

Der US Dollar gerät nach der Veröffentlichung aktueller Makrodaten unter Druck. Während die neuesten Zahlen auf steigenden Preisdruck in den USA hindeuten, blieb das Wirtschaftswachstum hinter den Erwartungen zurück. Diese Kombination sorgt für neue Unsicherheit an der Börse aktuell und beeinflusst die kurzfristige US Dollar Index Prognose.

►US Dollar Index | ISIN: XD0009982303 | Symbol: DXY

Makrodaten im Überblick

Die US-Wirtschaft zeigt ein gemischtes Bild aus robuster Nachfrage, steigender Inflation und leicht enttäuschendem Wachstum:

US BIP Wachstum (annualisiert): 2,0% vs. 2,3% erwartet, zuvor 0,5%

2,0% vs. 2,3% erwartet, zuvor 0,5% US BIP Preisindex: 3,6% vs. 3,9% erwartet, zuvor 3,7%

3,6% vs. 3,9% erwartet, zuvor 3,7% US BIP Deflator: 3,6% vs. 3,6% erwartet, zuvor 3,7%

Inflationsdaten

US PCE Preise: 4,5% vs. 4,5% erwartet, zuvor 2,9%

4,5% vs. 4,5% erwartet, zuvor 2,9% US Kern-PCE Preise: 4,3% vs. 4,1% erwartet, zuvor 2,7%

4,3% vs. 4,1% erwartet, zuvor 2,7% US PCE Preisindex im Jahresvergleich: 3,5% vs. 3,5% erwartet, zuvor 2,8%

3,5% vs. 3,5% erwartet, zuvor 2,8% US PCE Preisindex im Monatsvergleich: 0,7% vs. 0,7% erwartet, zuvor 0,4%

0,7% vs. 0,7% erwartet, zuvor 0,4% US Kern-PCE Preisindex im Jahresvergleich: 3,2% vs. 3,2% erwartet, zuvor 3,0%

3,2% vs. 3,2% erwartet, zuvor 3,0% US Kern-PCE Preisindex im Monatsvergleich: 0,3% vs. 0,3% erwartet, zuvor 0,4%

Konsum und Einkommen

US Konsumausgaben im Monatsvergleich: 0,9% vs. 0,9% erwartet, zuvor 0,5%

0,9% vs. 0,9% erwartet, zuvor 0,5% US persönliches Einkommen im Monatsvergleich: 0,6% vs. 0,3% erwartet, zuvor -0,1%

0,6% vs. 0,3% erwartet, zuvor -0,1% US reale Konsumausgaben im Monatsvergleich: 0,2% vs. 0,3% erwartet, zuvor 0,1%

Arbeitsmarkt

Erstanträge Arbeitslosenhilfe: 189Tsd. vs. 212Tsd. erwartet, zuvor 214Tsd.

189Tsd. vs. 212Tsd. erwartet, zuvor 214Tsd. Fortgesetzte Anträge: 1,785 Mio. vs. 1,815 Mio. erwartet, zuvor 1,821 Mio.

1,785 Mio. vs. 1,815 Mio. erwartet, zuvor 1,821 Mio. Employment Cost Index: 0,9% vs. 0,8% erwartet, zuvor 0,7%

US Dollar Index Prognose: Was bedeuten die Daten?

Die Daten zeigen eine klare Divergenz:

Inflation bleibt hartnäckig hoch , insbesondere im Kern-PCE

, insbesondere im Kern-PCE Wachstum schwächt sich leicht ab , was Zweifel an der wirtschaftlichen Dynamik aufkommen lässt

, was Zweifel an der wirtschaftlichen Dynamik aufkommen lässt Arbeitsmarkt bleibt robust, was weiteren Lohndruck begünstigen kann

Für die US Dollar Index Prognose bedeutet das:

Kurzfristig entsteht Druck auf den Dollar, da schwächeres Wachstum gegen die Wirkung höherer Inflation arbeitet. Gleichzeitig könnten die anhaltend hohen Preisdaten die US-Notenbank zu einer restriktiven Geldpolitik zwingen, was mittelfristig wieder unterstützend für den Dollar wirken kann.

Börse aktuell: Marktreaktion und Ausblick

An der Börse aktuell reagieren Anleger sensibel auf diese gemischten Signale:

Zinserwartungen bleiben erhöht

Volatilität dürfte kurzfristig steigen

Fokus liegt weiterhin auf Inflationsentwicklung und Fed-Kommunikation

Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu bewerten, ob sich der inflationäre Druck weiter verfestigt oder erste Abschwächungstendenzen sichtbar werden.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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