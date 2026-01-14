EURUSD Prognose nach US-Daten: Retail Sales & PPI – Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Forex Aktuell: US Retail Sales steigen stärker als erwartet (+0,6% m/m)

US Retail Sales steigen stärker als erwartet (+0,6% m/m) Inflationssignal: PPI liegt mit +3,0% im Jahresvergleich über Prognose, getrieben vor allem durch Energie

PPI liegt mit +3,0% im Jahresvergleich über Prognose, getrieben vor allem durch Energie EURUSD Prognose: Insgesamt liefern die Daten USD-positive Impulse

Die neuesten US-Konjunkturdaten liefern Forex Aktuell wichtige Hinweise für die kurzfristige Marktstimmung und damit auch für die EURUSD Prognose. Die US-Einzelhandelsumsätze zeigen weiterhin eine robuste Verbrauchernachfrage, während die Inflationsdaten auf Produzentenebene neue Preisimpulse signalisieren. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD US-Einzelhandelsumsätze: Konsum bleibt stabil – Rückenwind für den US-Dollar Die US Einzelhandelsumsätze sind im Monatsvergleich stärker ausgefallen als erwartet: US Einzelhandelsumsätze MoM (im Monatsvergleich): +0,6% (Prognose: 0,5%, zuvor: 0,0%)

US Core Einzelhandelsumsätze MoM: +0,5% (Prognose: 0,4%, zuvor: 0,4%) Insgesamt stiegen die US-Umsätze im Einzelhandel und bei Food Services im November 2025 auf 735,9 Mrd. USD. Das entspricht einem Plus von 0,6% im Monatsvergleich und 3,3% im Jahresvergleich. Auch über den Zeitraum September bis November lagen die Verkäufe 3,6% im Jahresvergleich höher – trotz einer leichten Abwärtsrevision der Oktober-Daten. Das Wachstum war breit gestreut: Der Retail-Sektor legte ebenfalls um 0,6% im Monatsvergleich zu. Besonders stark zeigte sich der Onlinehandel, denn Nonstore Retailers stiegen um 7,2% im Jahresvergleich. Gleichzeitig kletterten Restaurants und Bars (Food Service & Drinking Places) um 4,9% im Jahresvergleich. Forex Aktuell bedeutet das: Ein stabiler Konsum spricht für eine weiterhin widerstandsfähige US-Wirtschaft – ein Faktor, der den US-Dollar kurzfristig unterstützen kann und die EURUSD Prognose beeinflusst. US PPI Inflation: Produzentenpreise steigen – Inflationsdruck bleibt Thema Auch bei den Produzentenpreisen gab es neue Signale für den Markt: US PPI MoM: +0,2% (Prognose: 0,2%, zuvor: 0,3%)

US PPI YoY (im Jahresvergleich): +3,0% (Prognose: 2,7%, zuvor: 2,7%)

US Core PPI MoM: 0,0% (Prognose: 0,2%, zuvor: 0,1%)

US Core PPI YoY: +3,0% (Prognose: 2,7%, zuvor: 2,6%) Die US-Erzeugerpreise stiegen im November 2025 um 0,2% im Monatsvergleich, wodurch der PPI auf +3,0% im Jahresvergleich zulegte. Haupttreiber waren höhere Güterpreise, insbesondere durch Energie. Die Preise für Endnachfragegüter sprangen um 0,9% im Monatsvergleich – der stärkste Anstieg seit Anfang 2024. Energiepreise stiegen um 4,6%, Benzin sogar um 10,5%. Die Preise für Dienstleistungen blieben dagegen unverändert, unter anderem aufgrund sinkender Handelsmargen. Dennoch bleiben die zugrunde liegenden Preisrisiken relevant: Der Kern-PPI (ohne Nahrungsmittel, Energie und Handel) lag bei +3,5% im Jahresvergleich, dem höchsten Stand seit März. Forex Aktuell ergibt sich daraus: Ein wieder anziehender Preisauftrieb auf Produzentenebene kann Zinserwartungen stützen – und damit den US-Dollar stärken. Das ist ein zentraler Baustein für die aktuelle EURUSD Prognose. EURUSD Prognose: Was bedeuten die Daten für den Euro-Dollar? Für die EURUSD Prognose sind diese Zahlen kurzfristig tendenziell USD-positiv zu werten: Starke Retail Sales signalisieren robuste Nachfrage und Wachstum

Höhere PPI-Jahresrate erhöht die Sensibilität des Marktes für Inflationsrisiken

Energiegetriebener Preisdruck kann Zinserwartungen beeinflussen Damit bleibt der EURUSD anfällig für eine stärkere USD-Nachfrage, insbesondere wenn sich der Markt erneut stärker auf Inflation und US-Zinsausblick fokussiert. Forex Aktuell ist daher entscheidend, ob weitere Daten diesen Trend bestätigen oder abschwächen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.